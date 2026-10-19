Thấy cô giáo mầm non chụp ảnh lớp mà không có mặt con mình, phụ huynh EQ cao không đùng đùng nổi giận mà phản ứng như này!

Khi con còn nhỏ, hầu hết thời gian trẻ đều nằm trong tầm mắt của cha mẹ, nhờ đó mức độ an toàn luôn được đảm bảo tối đa. Tuy nhiên, ngày trẻ bắt đầu bước vào trường mầm non cũng chính là dấu mốc đầu tiên bước ra ngoài xã hội. Nhìn bóng dáng nhỏ bé lần đầu rời vòng tay gia đình để hòa nhập vào nếp sống tập thể, bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng khó tránh khỏi cảm giác bùi ngùi và lo âu.

Để giúp phụ huynh vơi bớt nỗi nhớ và theo dõi sinh hoạt của con, nhiều trường mầm non hiện nay duy trì việc chụp ảnh, cập nhật hoạt động hàng ngày vào nhóm chung của lớp. Dù vậy, chính những bức ảnh tưởng như để phụ huynh an tâm này đôi khi lại trở thành nguồn cơn của những mối hoài nghi không đáng có.

Nỗi bất an từ việc không thấy mặt con

Thực tế ghi nhận không ít trường hợp phụ huynh rơi vào trạng thái bồn chồn chỉ vì liên tiếp nhiều ngày không thấy bóng dáng con mình trong nhóm lớp. Một người mẹ có con trai vốn tính nhút nhát, ít nói từng chia sẻ câu chuyện bản thân mất tập trung vào công việc vì nhiều ngày liền phóng to từng bức ảnh cô giáo gửi mà không thấy con đâu. Dù khi đón về trẻ vẫn sinh hoạt bình thường, nỗi lo lắng mơ hồ về việc con bị cô lập hay giáo viên ngó lơ vẫn thôi thúc phụ huynh phải tìm hiểu cho bằng được.

Thay vì hỏi thẳng, người mẹ này đã nhắn vào nhóm chung một câu hỏi dò đầy ẩn ý: hỏi xem con sáng nay đi học có bị muộn hay không. Ngay sau đó, giáo viên gửi riêng một bức ảnh chụp cận cảnh đứa trẻ đang tập trung chơi đồ chơi. Cảm thấy cách xử lý của mình khéo léo, phụ huynh chia sẻ tình huống lên mạng xã hội nhưng lại nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một phía cho rằng người mẹ quá nhạy cảm và phức tạp hóa vấn đề. Với sĩ số một lớp mầm non, giáo viên khó có thể bao quát từng góc máy để đứa trẻ nào cũng lọt vào khung hình mỗi ngày. Hơn nữa, việc hỏi con có đi học muộn hay không trong khi chính tay mình đưa con đến trường bị đánh giá là thiếu tự nhiên, thậm chí có phần thăm dò thái quá. Ở chiều ngược lại, không ít người đồng tình rằng việc một đứa trẻ vắng mặt liên tục nhiều ngày trong ảnh tập thể cũng dễ khiến phụ huynh đặt dấu hỏi về sự quan tâm đồng đều của nhà trường.

Cách ứng xử thấu đáo để xây dựng sự thấu hiểu giữa gia đình và nhà trường

Sự lo lắng của cha mẹ đối với con cái là tâm lý hoàn toàn tự nhiên, nhưng cách bộc lộ cảm xúc và xử lý tình huống lại quyết định mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa gia đình với giáo viên. Để tránh biến những hiểu lầm vụn vặt thành căng thẳng, phụ huynh có thể cân nhắc các hướng ứng xử phù hợp.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Trao đổi trực tiếp qua tin nhắn riêng thay vì chất vấn trên nhóm chung

Cách tiếp cận của nhiều phụ huynh hiện nay thường rơi vào hai thái cực. Một bên quá gay gắt, sẵn sàng to tiếng hoặc quy trách nhiệm cho giáo viên ngay khi con có một vết trầy xước nhỏ. Ngược lại, một bên lại dè dặt quá mức, sợ chỉ một câu nói của mình có thể khiến giáo viên phật ý rồi trút áp lực lên con trẻ.

Giải pháp hợp lý nhất là chủ động trao đổi riêng tư một cách nhẹ nhàng và tôn trọng. Nhắn tin riêng cho giáo viên chủ nhiệm giúp phụ huynh giải tỏa thắc mắc nhanh chóng, đồng thời giữ được sự tinh tế, tránh làm ảnh hưởng đến không khí chung của cả lớp cũng như giảm bớt cảm giác gượng gạo cho đôi bên.

Giữ tâm lý cởi mở, tránh suy diễn hành vi ngẫu nhiên của giáo viên

Khi đã quyết định gửi con vào một cơ sở giáo dục, điều đó đồng nghĩa với việc phụ huynh đã tìm hiểu và đặt niềm tin vào năng lực chăm sóc của nhà trường. Phần lớn các mâu thuẫn nảy sinh đều xuất phát từ việc suy diễn quá mức.

Những bức ảnh chụp sinh hoạt trong ngày thường chỉ là khoảnh khắc chụp nhanh ngẫu nhiên lúc các cô có khoảng trống giữa giờ chăm sóc. Đôi khi một đứa trẻ không xuất hiện đơn giản vì lúc đó bé đang đi vệ sinh, mải chơi ở một góc khuất hoặc giáo viên chưa kịp đổi góc chụp. Việc giữ tâm thế bình tĩnh và tin tưởng sẽ giúp phụ huynh nhìn nhận sự việc một cách khách quan, tránh tạo áp lực vô hình cho giáo viên.

Khích lệ trẻ tương tác tự nhiên thay vì tạo áp lực cho lớp học

Nhiều trẻ em vốn dĩ không thích ống kính máy ảnh và thường có xu hướng quay mặt đi hoặc né tránh mỗi khi thấy người lớn giơ điện thoại lên. Nếu biết tính cách con thuộc nhóm này, cha mẹ nên trò chuyện trước ở nhà, động viên trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động chung cùng bạn bè để cô giáo dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Việc một giáo viên phải chăm sóc, quán xuyến cùng lúc nhiều bạn nhỏ đòi hỏi khối lượng công việc và năng lượng rất lớn. Sự đồng cảm, tin cậy từ phía gia đình chính là điểm tựa quan trọng nhất để các cô hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở chiều ngược lại, học cách thả lỏng tâm lý và chấp nhận con đang dần bước ra khỏi tầm kiểm soát tuyệt đối cũng là bài học trưởng thành đầu tiên mà mỗi bậc làm cha mẹ cần đi qua.

Minh Châu (Nguồn: QQ)