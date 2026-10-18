Chủ nhật đang đi chơi thì sếp nhắn "Có chút việc cần trao đổi": Người EQ cao sẽ làm điều này trước khi trả lời

Chủ nhật đang đi chơi cùng bạn bè, điện thoại bất ngờ hiện tin nhắn từ sếp: "Có chút việc cần trao đổi". Không có thêm thông tin, cũng chẳng rõ đó là chuyện công việc thông thường hay một vấn đề cần xử lý gấp. Chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến nhiều người mất vui, bắt đầu tự hỏi mình đã làm sai điều gì hay liệu ngày nghỉ này có sắp biến thành một buổi làm việc bất đắc dĩ.

Một số người lập tức gọi lại vì sợ sếp phải chờ. Người khác nhìn thấy tin nhắn nhưng không dám trả lời, liên tục kiểm tra điện thoại trong lúc đi chơi. Cũng có người bực bội, cho rằng cấp trên đang xâm phạm thời gian riêng nên quyết định mặc kệ đến hết ngày.

Người có EQ cao thường làm một việc trước tiên đó là hỏi rõ nội dung và mức độ khẩn cấp trước khi quyết định cách phản hồi. Thay vì lập tức gọi điện hoặc suy diễn theo hướng tiêu cực, bạn có thể nhắn: "Dạ anh, anh cho em hỏi mình cần trao đổi về việc gì và có cần xử lý trong hôm nay không ạ? Nếu không gấp, em sẽ xem lại và trao đổi với anh vào sáng mai nhé".

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Câu trả lời này giúp bạn có thêm thông tin mà không tỏ ra né tránh trách nhiệm. Nếu sếp đang cần giải quyết một vấn đề thực sự khẩn cấp, bạn có thể cân nhắc mức độ ưu tiên và khả năng hỗ trợ. Nếu đó chỉ là việc có thể để sang ngày làm việc tiếp theo, hai bên đã có cơ sở để thống nhất thời điểm trao đổi phù hợp.

Điều đáng chú ý là người có EQ cao không nhất thiết phải phản hồi ngay lập tức để chứng minh mình nhiệt tình. Họ hiểu rằng một tin nhắn chưa nói rõ nội dung không đủ để kết luận có chuyện nghiêm trọng, cũng không có nghĩa mọi việc cá nhân phải dừng lại để nhường chỗ cho công việc. Thay vì để nỗi lo quyết định hành động, họ chủ động tìm thông tin cần thiết rồi mới đưa ra lựa chọn.

Cách xử lý này còn giúp tránh một tình huống khá phổ biến khi nhiều nhân viên tự tạo áp lực cho mình vì không biết sếp đang nghĩ gì. Khi chưa nhận được câu trả lời, người ta dễ hình dung đủ kịch bản, từ việc bị phê bình, mắc lỗi cho đến nguy cơ mất một cơ hội quan trọng. Nhưng nếu chưa có dữ kiện cụ thể, những suy đoán đó chỉ khiến bản thân căng thẳng mà chưa giải quyết được vấn đề nào.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng nên trì hoãn cuộc trao đổi. Nếu sếp cho biết có sự cố cần xử lý ngay, bạn có thể cân nhắc mức độ khẩn cấp, trách nhiệm của mình và khả năng tham gia. Nếu đang có việc riêng không thể gián đoạn, hãy nói rõ thời điểm bạn có thể phản hồi hoặc đề xuất một phương án thay thế. EQ không nằm ở việc luôn chiều theo yêu cầu của người khác, mà ở khả năng trao đổi rõ ràng để cả hai hiểu tình hình.

Ảnh minh họa

Ngược lại, nếu những tin nhắn ngoài giờ thường xuyên xuất hiện và liên tục kéo dài thành công việc thực tế, bạn nên trao đổi riêng với sếp về cách phối hợp. Hai bên có thể thống nhất trường hợp nào cần liên hệ ngay, trường hợp nào có thể chờ đến giờ làm việc. Ranh giới này đặc biệt quan trọng khi nhân viên muốn duy trì hiệu quả công việc mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi ổn định.

Một tin nhắn ngắn từ sếp không nhất thiết báo hiệu chuyện xấu, cũng không mặc nhiên đồng nghĩa bạn phải lập tức gác lại mọi kế hoạch. Trước khi lo lắng hoặc phản ứng gay gắt, hãy hỏi rõ điều sếp cần và thời điểm cần giải quyết. Biết tìm thông tin trước khi hành động vừa giúp bạn kiểm soát cảm xúc, vừa giúp cuộc trao đổi công việc trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn.