Chị Đinh Hải Ninh (40 tuổi, Hà Tĩnh) chia sẻ, mọi năm ở quê chị thường đến đền thờ vua Quang Trung để dâng hương nhưng năm nay do tình hình dịch chị phải ở lại ăn Tết tại Hà Nội. Chị Ninh cảm thấy bản thân rất may mắn và "có duyên" với hoàng đế Quang Trung. "Hôm nay mình mặc bộ áo dài đỏ để tới lễ. Khi đó, mình được vào điện chính thờ hoàng đế ở Nghệ An và xin được ấn. Nên từ đó, mình rất mong muốn được dự chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa một lần”, chị Đinh Hải Ninh tâm sự.