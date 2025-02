Đến chùa cầu an vào lúc gần 19h, bà Mai (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, do năm nay nhà chùa tổ chức làm lễ cầu an từ mùng 6 đến hết tháng Giêng nên không xảy ra tình trạng người dân chen chúc như cách đây nhiều năm. “Năm nay, lượng người đến chùa không còn đông đúc, chen lấn như mọi năm nên tôi cảm thấy khá thoải mái”, bà Mai chia sẻ.