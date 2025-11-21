Người giàu mua chung cư chỉ chọn 5 “tầng vàng” này: Càng ở càng lộc, nếu bán đi cũng lời lớn

Khi quan sát cách các chủ nhà sành sỏi lựa chọn căn hộ, bạn sẽ thấy việc chọn tầng hoàn toàn không phải chuyện mê tín. Cùng một toà nhà nhưng chỉ cần khác vài tầng là trải nghiệm sống đã khác nhau hoàn toàn: ánh sáng, gió, độ ồn, riêng tư và cảm giác "ở nhà có lộc" mà nhiều người vẫn tin rằng phong thủy có thể ảnh hưởng lên tinh thần và chất lượng sống.

1. Tầng phượng hoàng: Tầng thứ 2 từ trên xuống, thoáng nhưng không nóng

Một trong những tầng được nhắc đến nhiều nhất là tầng phượng hoàng, tầng ngay dưới tầng cao nhất. Nếu coi cả tòa nhà như một cái cây thì tầng này chính là phần tán rộng nhất - nơi phượng hoàng đậu. Đây cũng là vị trí đón gió, đón sáng đẹp nhất mà lại không bị nóng bức, thấm dột hay nồm ẩm như tầng trên cùng.

Vì thế, những người thích tầm nhìn thoáng đãng nhưng vẫn ưu tiên sự ổn định thường rất mê tầng này. Vị trí này như lấy được toàn bộ ưu điểm của penthouse mà không phải chịu nhược điểm cố hữu của penthouse.

2. Tầng 1 có sân riêng: Khoảng sân chính là "tài sản"

Trong khi đó, một số người giàu lại đặc biệt chuộng tầng một nhưng phải là loại có sân riêng. Cảm giác bước ra khỏi phòng khách là chạm vào khoảng trời của riêng mình, có thể trồng cây, uống trà, cho trẻ nhỏ chạy chơi hoặc đơn giản là có một góc xanh để hít thở tạo nên một chất sống mà các tầng cao khó sánh được.

Không cần đợi thang máy, không lo kẹt khi mất điện, an toàn khi cần thoát hiểm, những điều này cũng là sự tiện nghi đắt giá khi cư trú lâu dài. Một căn hộ có sân riêng đôi khi được ví như nhà phố phiên bản chung cư, vừa kín đáo, vừa nhiều sinh khí.

3. Tầng trung cao (khoảng 2/3 chiều cao tòa nhà): Tầng "vàng" giữ khí, đón sáng

Những người am hiểu bất động sản thì lại nói nhiều về tầng "vàng" - vị trí nằm ở khoảng 2/3 chiều cao toà nhà. Đây là khu vực được xem là hài hòa nhất về ánh sáng và thông gió khi đủ cao để tránh bụi và tiếng ồn mặt đất, nhưng không bị gió tạt mạnh hay nắng gắt như các tầng quá cao.

Về phong thủy, tầng này còn được coi là nơi khí tụ mà không tán nên nhiều gia đình làm ăn thích chọn, một phần vì cảm giác dễ chịu khi ở, một phần vì giá trị bán lại thường tốt hơn.

4. Tầng mang con số may mắn: Khi phong thủy và thị trường "bắt tay"

Một nhóm người mua nhà khác, nhất là các doanh nhân hay người có tuổi lại tin vào ý nghĩa những con số. Các tầng mang số đẹp như 6, 8, 9 hay 5 thường được ưu ái không chỉ vì quan niệm lộc - phát - cửu mà còn bởi chúng dễ bán lại hơn. Khi một con số tạo cảm giác may mắn, người mua thường yên tâm hơn và điều đó giúp căn hộ giữ giá rất tốt trên thị trường.

Dù vậy, đôi khi cũng có vài mặt trái, chẳng hạn tầng 18 dễ bị gắn với quan niệm không hay. Nhưng với người hiểu phong thủy, số 18 lại được đọc thành "nhất phát", hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực.

5. Tầng 4: Giá vừa túi, trải nghiệm sống hợp lý

Điều bất ngờ nhất là tầng 4 - vốn bị nhiều người kiêng - lại mang đến trải nghiệm sống tốt không kém. Theo nghĩa tích cực, con số 4 lại mang nghĩa "thế" và "tử", tượng trưng cho khí thế và sự tiếp nối. Tầng này thường có giá mềm hơn so với mặt bằng chung, nhưng vị trí lại thuận tiện, dễ di chuyển và an toàn khi cần thoát hiểm. Khi ngày càng nhiều người chọn nhà dựa trên trải nghiệm thực tế thay vì kiêng kỵ số, tầng 4 bỗng trở thành lựa chọn giá tốt - chức năng cao đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, dù phong thủy có nói gì chọn tầng nhà thật ra cũng giống như chọn một đôi giày: hợp chân thì mới đi bền. Nhà có trẻ nhỏ, người già thì tầng thấp sẽ an toàn và tiện lợi hơn, người thích yên tĩnh và tầm nhìn rộng sẽ hợp tầng cao, người coi trọng phong thủy số đẹp sẽ ưu tiên các tầng "may mắn". Trước khi quyết định, hãy đến xem nhà vào nhiều thời điểm khác nhau, cảm nhận ánh sáng, tiếng ồn, gió, hướng nắng. Tất cả những yếu tố này tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày hơn là bất kỳ quan niệm truyền miệng nào.

Nguồn: Baidu