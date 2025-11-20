Nhịn ô tô để mua chung cư Vinhomes cho thuê, vợ chồng Hà Nội chốt lãi 1,2 tỷ “không tốn tí sức nào”

Trung Hiếu (31 tuổi) dùng 2 từ "có duyên" để miêu tả hành trình đầu tư BĐS của mình, bởi ban đầu, khi quyết định mua căn chung cư đầu tiên và cả căn chung cư thứ 2, vợ chồng anh hoàn toàn không coi đó là chuyện đầu tư. Đơn giản chỉ là không muốn ở thuê nên quyết tâm mua nhà, và có nhà để ở rồi thì lại muốn… có thêm 1 căn để sau này cho con, nên là mua thôi.

18 tháng "không làm gì" cũng lãi 1,2 tỷ đồng

Tháng 3/2024 - không lâu sau khi trả hết khoản vay để mua căn chung cư đầu tiên vào năm 2022, vợ chồng Trung Hiếu quyết định mua thêm căn hộ 1+1 thuộc dự án Vinhomes Smart City ở Tây Mỗ (Hà Nội) với giá 2,6 tỷ đồng.

Căn chung cư 1+1 ở Tây Mỗ của vợ chồng Trung Hiếu (Ảnh: NVCC)

"Lúc mua căn 1+1 này, mục tiêu trước mắt của bọn mình là muốn tạo ra 1 nguồn thu nhập thụ động từ việc cho thuê, còn lâu dài thì coi như có tài sản để lại cho con. Thời điểm đó, ngân sách của bọn mình là 1,3 tỷ đồng.

Ban đầu, mình tính mua ô tô để phục vụ việc đi lại về quê, nhưng nghĩ kỹ thì ô tô là tiêu sản và nhu cầu sử dụng của nhà mình cũng không nhiều, nên 2 vợ chồng thống nhất sẽ vay ngân hàng thêm 1,3 tỷ đồng để mua căn nhà thứ 2" - Trung Hiếu chia sẻ.

Quá trình làm hồ sơ vay 1,3 tỷ đồng cũng khá nhanh gọn, một phần vì vợ chồng Trung Hiếu chứng minh được thu nhập, một phần vì có cuốn sổ đỏ của căn nhà đầu tiên làm tài sản đảm bảo. Với khoản vay này, Trung Hiếu cho biết thời gian ân hạn nợ gốc là 24 tháng, nghĩa là trong 2 năm đầu tiên, vợ chồng anh chỉ cần trả tiền lãi hàng tháng, thay vì phải trả cả tiền lãi lẫn tiền gốc.

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục mua căn hộ 1+1 này, vợ chồng Trung Hiếu đã tìm được người thuê nhà, đảm bảo dòng tiền của gia đình không bị gián đoạn. Từ đó cho đến tháng 9 năm nay, vợ chồng Trung Hiếu vẫn không có ý định bán căn hộ thứ 2 này, dù có nhiều người hỏi mua và bản thân anh cũng biết giá BĐS tăng cao, nếu bán thì chắc chắn lãi. Tuy nhiên, đến tháng 10, 2 vợ chồng lại đột ngột "quay xe".

Ảnh minh họa

"Bọn mình quyết định bán căn hộ 1+1 đó vì 2 lý do.

Lý do thứ nhất là cho thuê, nhà nhanh xuống cấp lắm. Sau mỗi lần khách cũ chuyển đi, mình lại phải chi tiền sửa sang trước khi đón khách mới vào ở. Đó là cái khó mà chỉ sau khi là người có nhà cho thuê, mình mới biết, chứ tìm người thuê thì thực ra không khó.

Lý do thứ hai là bọn mình muốn chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ, vì sắp tới dự định có bé thứ 2, mà ở căn 2 phòng ngủ thì cũng không tiện.

Thế nên bọn mình chốt bán với giá 3,8 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khoản vay 1,3 tỷ đồng và phần vốn 1,3 tỷ đồng, bọn mình lãi 1,2 tỷ đồng. Trước khi bán thì tiền cho thuê nhà đủ bù tiền lãi phải trả ngân hàng, nên tính ra là bọn mình không tốn tí sức nào cũng có 1,2 tỷ đồng bỏ túi trong vòng 1 năm rưỡi" - Trung Hiếu tiết lộ.

Không có ý định mua nhà mặt đất để ở

Chia sẻ về dự định "đổi nhà", hiện tại vợ chồng Trung Hiếu vẫn đang trong quá trình tìm hiểu các dự án chứ chưa chốt mua, nhưng cả anh và vợ đều thống nhất sẽ mua chung cư chứ không mua nhà mặt đất, một phần vì giá nhà đất Hà Nội quá cao, một phần vì sau gần 3 năm ở chung cư, vợ chồng anh đều thấy ở chung cư tiện cho việc sinh hoạt hơn.

Ảnh minh họa

"Để mua được chung cư 3 phòng ngủ ở Hà Nội bây giờ, mình đã bán căn hộ 1+1 ở Tây Mỗ và sẽ bán cả căn 2 ngủ hiện tại, đồng thời xác định sẽ phải vay ngân hàng thêm 1 ít nữa mới đủ. Nhưng nếu mua nhà mặt đất ở Hà Nội tầm này, thì bán 2 căn chung cư, chốt lời hết danh mục đầu tư hiện tại của mình, kết hợp vay thêm nữa, mới đủ. Như vậy thì mình đánh giá là gồng quá vì bán tháo hết sạch tài sản đi rồi.

Chưa kể sau gần 3 năm ở chung cư, bọn mình đã quen với việc sinh hoạt trên 1 mặt sàn và dịch vụ, tiện ích gì cũng chỉ cách 1 lượt chờ thang máy, nên cả 2 thống nhất sẽ mua chung cư thôi, dù biết nhà mặt đất về lâu về dài thì có giá hơn" - Trung Hiếu phân tích..

Bên cạnh lý do về ngân sách và dịch vụ tiện ích khi ở chung cư, Trung Hiếu còn nhấn mạnh thêm vấn đề chi phí sắm sửa nội thất. Theo quan điểm của anh, ở chung cư có thể tiết kiệm được kha khá khoản sắm đồ điện tử, điển hình là máy hút ẩm và máy lọc không khí.

Những người ở Hà Nội nói riêng hay ở miền Bắc nói chung, chắc chắn không còn lạ gì mùa nồm. Ở chung cư đỡ nồm hơn ở nhà mặt đất, mà nếu có nồm, cũng chỉ cần sắm 1 chiếc máy hút ẩm là yên tâm trong nhà khô ráo.

"Ở nhà mặt đất ít nhất cũng phải xây lên 4 tầng, mới đảm bảo được đủ không gian nấu nướng, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ như nhu cầu của nhà mình. Vậy thì phải sắm ít nhất 3 cái máy lọc không khí và 4 cái máy hút ẩm. Còn ở chung cư thì mỗi loại, mình sắm 1-2 cái công suất tương ứng với diện tích nhà là ổn rồi" - Trung Hiếu giải thích.