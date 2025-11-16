Có 500 triệu, cặp vợ chồng tính mua nhà 1,7 tỷ đồng

Giá bất động sản tăng cao, nếu vẫn cố gắng mua nhà ở thời điểm này, chuyện phải vay mượn thêm người thân, bạn bè hoặc vay ngân hàng là điều dễ hiểu. Trên thực tế, đa số người mua nhà không ngại vay tiền, thứ họ băn khoăn dẫn đến việc chần chừ là: Vay bao nhiêu thì không quá liều và liệu đến lúc lãi suất thả nổi, mình có đủ "lực" để gánh nợ hay không?

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng đang trong cảnh tương tự.

"Vợ chồng em có 500 triệu thì có nên vay mua nhà 1,7 tỷ không ạ? Hiện tại thì nhà em không nợ gì, thu nhập 1 tháng khoảng 45-50 triệu, trừ đi chi tiêu thì để dành được khoảng 25 triệu/tháng. Em tính vay ngân hàng mà sợ sau lãi suất cao không gánh được, mong mọi người cho em lời khuyên với ạ" - Cô vợ giãi bày.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người chia sẻ những quan điểm có phần trái chiều. Có người khuyên động viên nên "liều", chứ không thì chẳng biết đến bao giờ mới có nhà. Bên cạnh đó, cũng có người cản bởi nếu mang hết tiền tiết kiệm đi mua nhà rồi gánh nợ, mà chẳng may có biến cố thì quả thực khó xoay sở.

"Vay thì cũng được nhưng mình nghĩ nên huy động thêm người nhà, nói chung tìm cách vay người thân quen không mất lãi hoặc lãi ít thôi, chứ vay ngân hàng 1,2 tỷ sau lãi thả nổi thì căng đấy" - Một người khuyên.

"Nếu tự tin 3-4 năm nữa thu nhập giữ nguyên hoặc tăng thì cứ mạnh dạn vay mua nhà bạn ạ. Giá nhà chắc chỉ có tăng thôi, giờ đắn đo thì sau này chưa chắc đã mua được" - Một người động viên.

"Có 500 triệu mà tính mua nhà 1,7 tỷ thì nghĩa là phải vay tới 70% giá trị căn hộ rồi, nhiều quá nên mình nghĩ cứ tích góp thêm thôi, vay xong mà thu nhập giảm thì gánh nợ cũng ốm đòn" - Một người cản.

3 điều cần nhớ để tránh vỡ nợ khi vay mua nhà

Vay mua nhà, phải tính toán thế nào, cân đối khoản vay ra sao để khoản nợ không trở thành gánh nặng quá lớn? Với thắc mắc này, Chuyên gia Tài chính Nguyễn Duy Chuyền giải đáp như sau.

Chuyên gia Nguyễn Duy Chuyền

Đầu tiên, không được dùng quá 50% thu nhập/tháng để trả nợ vay mua bất động sản. Anh khuyên mọi người phải tính toán khi lãi suất thả nổi, mình sẽ phải dành ra bao nhiêu % thu nhập để trả nợ mỗi tháng, từ đó mới đánh giá khả năng thu nhập có đủ trả nợ hay không.

Tiếp theo, tuyệt đối không được quá FOMO với thị trường bất động sản, tuyệt đối không được mua chỉ vì khu vực đó đang "sốt", có quá nhiều người đang đổ tiền vào. Vậy là rất nguy hiểm.

Cuối cùng, cần tìm hiểu kỹ về dự án mà bản thân đang có dự định mua: Tiến độ thi công, tiến độ bàn giao và độ uy tín của chủ đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng phải tính luôn đến những kịch bản ngoài dự kiến, ví dụ như mua rồi mà không thanh khoản được, giá bất động sản đóng băng hoặc bán được nhưng không được giá, hay lãi suất thả nổi cao mà thu nhập thì giảm,… thì lúc đó sẽ tính sao? Liệu có sự hỗ trợ hay tài sản nào để dự phòng, có tính thanh khoản tốt hơn để giúp chúng ta không phải bán nhà trả nợ hay không?

Đừng quên tăng thu nhập

Dù đã lên kế hoạch vay mua nhà bài bản và kỹ lưỡng đến đâu, mọi thứ vẫn có thể "chệch khỏi đường ray" nếu thu nhập giảm. Thế nên song song với quá trình tính toán mua nhà và trả nợ mua nhà, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng là phải tăng được thu nhập.

Thực tế cho thấy, áp lực tài chính không chỉ đến từ khoản vay cố định mỗi tháng mà còn từ những biến số khó lường như chi phí sinh hoạt tăng, hoặc những sự cố bất ngờ khiến dòng tiền bị gián đoạn. Khi chủ động mở rộng nguồn thu, bạn đang tạo ra vùng đệm an toàn giúp quá trình trả nợ nhẹ nhàng hơn.

Tăng thu nhập không chỉ rút ngắn thời gian vay, giảm bớt cảm giác bấp bênh vì nợ nần, mà còn giúp bạn duy trì chất lượng cuộc sống ổn định thay vì phải "thắt lưng buộc bụng" quá mức. Trong bối cảnh thị trường biến động, chi phí ngày càng leo thang, thì việc liên tục cải thiện thu nhập chính là chìa khóa quan trọng để giữ vững khả năng chi trả và bảo vệ sự an toàn tài chính lâu dài.