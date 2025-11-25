Người gây tiếc nuối nhất khi bị loại tại Anh Trai Say Hi mùa 2: Đẹp trai tài năng mà sự nghiệp lận đận quá!

Tập 11 Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chính thức lên sóng, khép lại Live Stage 4 với tổng cộng 10 tiết mục từ 5 team. Tại đây, 7 thí sinh phải dừng cuộc chơi bao gồm Cody Nam Võ, Jasonlei, Lohan, Dillian Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn và Rio. 18 người còn lại sẽ bước tiếp vào vòng Chung kết. Trong số những gương mặt bị loại, Cody Nam Võ có lẽ gây tiếc nuối nhất.

Cody Nam Võ, tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996 tại TP.HCM. Anh được biết đến như một nghệ sĩ đa năng của Vpop: ca sĩ, rapper, vũ công, người sáng tác và cả diễn viên. Cody Nam Võ từng được chú ý nhờ ngoại hình sáng, phong cách đậm chất idol cùng nền tảng vũ đạo vững vàng. Anh bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi mới 5 tuổi. Anh được học múa, đàn Guitar từ nhỏ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Cody Nam Võ đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, ca hát, nhảy múa và được mọi người ủng hộ.

Mẹ của Cody Nam Võ là ca sĩ Thanh Thanh, từng nổi tiếng với nhiều ca khúc như Hoa Xương Rồng, Không Nghe Không Thấy Sẽ Không Đau, Mắt Nai Ơi, Tình Không Hối Tiếc. Cody sớm mồ côi cha từ khi mới lọt lòng. Đến năm 2007, vì hoàn cảnh, mẹ anh phải sang Mỹ lập nghiệp. Dù sống xa mẹ từ nhỏ, Cody Nam Võ không sa vào những thói quen xấu hay chơi bời hư hỏng mà trái lại, rất ngoan và sống nề nếp. Khoảng cách địa lý không làm giảm đi sự gắn bó giữa hai mẹ con, tình cảm của họ luôn khăng khít. Đặc biệt, cả hai còn chung một niềm đam mê lớn dành cho nghệ thuật.

Với niềm đam mê nhảy múa, anh chàng tham gia nhóm nhảy Beatronic. Một thời gian sau, Cody Nam Võ chứng kiến một giải đấu của giới Underground nên quyết định tìm hiểu kỹ hơn về Hiphop. Cody Nam Võ quyết định học và theo nhóm nhảy X-Clown để phát triển kỹ năng của bản thân. Sau đó, anh chàng đã vạch cho mình một kế hoạch trong tương lai để trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Cody Nam Võ chính thức theo đuổi nghệ thuật năm 18 tuổi.

Năm 2017, Cody Nam Võ gia nhập Uni5 vào giai đoạn nhóm đang định hình phong cách, và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật ở các vị trí vocal, rap và đặc biệt là lead dancer. Thời gian hoạt động cùng Uni5 giúp anh rèn luyện kỹ năng biểu diễn, đồng thời xây dựng cho anh chàng một lượng người hâm mộ riêng. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, định hướng của nhóm và sự nghiệp cá nhân có sự thay đổi. Cuối cùng, anh chàng kết thúc hợp đồng với công ty và rời Uni5, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Sau khi rời 6th Sense Entertainment, Cody Nam Võ đầu quân cho KIM Entertainment, bắt đầu hành trình phát triển sư nghiệp cá nhân. Rời khỏi nhóm nhạc, vào năm 2022 anh chàng cho ra mắt EP Codynamic gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác và sản xuất, khởi đầu cho sự nghiệp solo của Cody. Trong đó ca khúc Yêu Lun đã tạo nên cơn sốt trên nền tảng TikTok nhờ phần vũ đạo, được chọn làm nhạc phim cho web-drama mà Cody đảm nhận vai chính - Liên và Đạt. Ngoài vai trò là ca sĩ, Cody Nam Võ từng tham gia một số dự án phim như Bồ Công Anh, Thư Viện Ký Ức, Liên Và Đạt…

Từ năm 2024 sang 2025, Cody Nam Võ bắt đầu hoạt động mạnh hơn, tích cực xây dựng hình ảnh mới. Trong suốt hành trình làm nghề, Cody Nam Võ vẫn giữ hình ảnh khá kín tiếng về đời tư, hạn chế dính scandal và tập trung vào nghệ thuật. Anh sở hữu nền tảng kỹ năng rộng: từ hip-hop, nhảy hiện đại đến rap, hát và beatbox. Nhờ đó, Cody Nam Võ được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ có tiềm năng phát triển mạnh nếu tìm đúng hướng.

Bước vào Anh Trai Say Hi với kỳ vọng lớn trên vai, là all-rounder của mùa 2 nhưng lại bị loại đầy tiếc nuối

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Cody Nam Võ chính là việc anh góp mặt tại chương trình thực tế Anh Trai Say Hi mùa 2. Đây được xem như cơ hội để anh lấy lại phong độ sau quãng thời gian loay hoay tìm chỗ đứng. Sở hữu thế mạnh vũ đạo và khả năng biểu diễn sân khấu, Cody Nam Võ được đặt nhiều kỳ vọng sẽ “bật lên” mạnh mẽ và cho khán giả thấy một phiên bản chín chắn, sắc nét hơn.

Tuy vậy, những phần trình diễn đầu tiên của Cody Nam Võ tại chương trình lại chưa tạo ra cú bứt phá rõ rệt dù xét về kỹ năng, anh vẫn thể hiện sự toàn diện. Mãi đến Live Stage 3, khi được trở về đúng sở trường, nam ca sĩ mới thật sự bùng nổ với màn dance battle “che nửa mắt” gây sốt.

“Đặc sản” của Vũ trụ Say Hi là các màn dance battle và Cody Nam Võ trở thành tâm điểm nhờ màn cypher battle ấn tượng. Anh “bắt beat” cực chuẩn, thể hiện kỹ thuật nhảy sắc sảo, động tác dứt khoát, cuốn hút và tràn đầy năng lượng. Tất cả giám khảo đều dành lời khen cho anh, đặc biệt C2 Low nhận xét anh là người “kill beat” sạch nhất vòng đấu. Khán giả cũng phản hồi rất tích cực khi chứng kiến sự bùng nổ của Cody Nam Võ. Giám khảo MTPop còn tiết lộ rằng anh từng là học trò của mình và đã tham gia nhiều cuộc thi nhảy trước đó, càng chứng minh nền tảng vũ đạo đáng nể của Cody.

Bước sang Live Stage 4, Cody Nam Võ tiếp tục thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc mới. Từ sự duyên dáng, hài hước trong Cũng May Là Ế đến hình tượng “kẻ si tình” trong Nỡ Lòng Đồng Ý, anh liên tục làm mới mình và mang đến các màn trình diễn đa dạng, cho thấy tinh thần dám thử nghiệm.

Dù vậy, sự thăng hoa đến hơi muộn khiến Cody Nam Võ thiếu một chút may mắn để bước vào vòng chung kết. Anh trở thành trường hợp bị loại gây tiếc nuối nhất mùa. Như lời Trấn Thành nhận xét: "Cody Nam Võ có đầy đủ tố chất của một ngôi sao, từ sắc vóc (thậm chí rất điển trai), vũ đạo như một cỗ máy và giọng ca không chê được".

Ở thời điểm hiện tại, với định hướng mới, môi trường mới và dấu ấn mạnh mẽ từ Anh Trai Say Hi, sự nghiệp của Cody Nam Võ đang bước vào giai đoạn tái sinh. Những sản phẩm tiếp theo, sân khấu biểu diễn hay phản ứng của công chúng đều được khán giả theo dõi sát sao. Nếu giữ vững được phong độ, Cody Nam Võ hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những cái tên tiềm năng của Vpop trong tương lai gần.