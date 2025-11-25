Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ bỏ danh hiệu

Trên trang cá nhân, Olivia Yace viết: "Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin thông báo về việc từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania, cũng như rút khỏi mọi liên kết trong tương lai với tổ chức Miss Universe".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Miss Universe 2025 ở Bangkok, tôi đã tận mắt chứng kiến mình có khả năng đạt được những điều vĩ đại dù đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng để tiếp tục con đường này, tôi phải giữ vững các giá trị của mình đó là sự tôn trọng, phẩm giá và bình đẳng - những lý tưởng quan trọng là kim chỉ nam của tôi".

Người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yace - Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã từ bỏ danh hiệu.

Olivia Yace cho biết cô muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bé gái. "Tôi khuyến khích các em vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin bước vào những nơi mà các em nghĩ rằng mình không thuộc về, và tự hào thể hiện bản sắc của mình", cô nói.

Cô cho rằng chính cam kết trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đã dẫn cô đến quyết định từ bỏ danh hiệu. "Từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania cho phép tôi cống hiến hoàn toàn cho việc bảo vệ những giá trị mà tôi trân trọng", cô chia sẻ.

Sau khi Olivia Yace tuyên bố từ bỏ danh hiệu, tổ chức Hoa hậu Bờ Biển Ngà cũng cho biết đang cân nhắc bỏ bản quyền Miss Universe sau kết quả bị tố thiếu minh bạch của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Tổ chức cho rằng có quá nhiều vấn đề và điểm bất thường trong cuộc thi năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch. Phía Hoa hậu Bờ Biển Ngà cũng khẳng định trong suốt 26 năm hoạt động, họ chưa từng gặp phải tình trạng thiếu minh bạch nghiêm trọng đến mức này.

Sau những tuyên bố chung, phía Olivia Yacé và tổ chức Hoa hậu Bờ Biển Ngà sẽ trao lại chiếc sash Miss Universe Africa & Oceania 2025 cho tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để tránh mọi hiểu lầm.

Đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yace - là ứng viên mạnh nhất châu Phi và được khán giả yêu thích cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Việc cô dừng chân ở vị trí Á hậu 4 trong đêm chung kết đã gây phản ứng dữ dội.

Ngay khi Olivia Yace được xướng tên là Á hậu 4, bên dưới khán đài hàng nghìn khán giả đã la ó phản đối ban tổ chức. Đây được xem là cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Sau chung kết, khán giả tràn vào trang chủ Miss Universe để chỉ trích ban tổ chức, đòi công bằng cho Olivia Yace.

Olivia Yace được fan gọi là viên ngọc trai đen với chiều cao ấn tượng 1,8 m, thân hình quyến rũ và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Cô đã tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị tại Đại học Widener ở Pennsylvania, Mỹ.

Cô dự định học lên thạc sĩ và mong muốn trở thành phụ nữ da màu thành đạt, bản lĩnh, truyền cảm hứng như cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama. Năm 2021, cô tham dự Hoa hậu Thế giới và giành ngôi Á hậu 2.

Bốn ngày sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, kết quả cuộc thi vẫn bị phản đối dữ dội. Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã yêu cầu tước vương miện của tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch. Ông cũng lên tiếng mạnh mẽ với mong muốn cải tổ Hoa hậu Hoàn vũ.

Cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế đang cổ vũ Omar Harfouch trong việc đấu tranh chống lại tổ chức Miss Universe sau những bê bối xảy ra ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.