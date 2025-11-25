Hai tấm vé bị loại gây tiếc nuối nhất “Anh trai say hi”

Trong số 7 thí sinh phải rời chương trình, hai cái tên khiến cộng đồng mạng bùng nổ phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Jaysonlei và Cody Nam Võ. Không chỉ là hai gương mặt được yêu thích, họ còn đại diện cho một màu sắc âm nhạc trẻ, hiện đại và đầy tiềm năng. Việc cả hai cùng dừng bước trở thành quyết định gây tiếc nuối bậc nhất trước thềm chung kết.

Tập 11 của Anh trai say hi được xem là một trong những tập quan trọng nhất mùa giải, khi tổng điểm của các đội được công bố và danh sách thí sinh phải dừng cuộc chơi được xác định. Nếu team Vũ Cát Tường bứt phá dẫn đầu với tổng điểm 2.126 và giữ nguyên đội hình, thì ở phía sau, khoảng cách điểm số giữa các đội B Ray – Negav – CongB – buitruonglinh đủ để giáng đòn nặng nề lên những cá nhân có phong độ ổn định.

Bảy thí sinh phải dừng chân gồm: Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Lohan, Cody Nam Võ, Phúc Du, RiO và Jaysonlei. Nhưng trên mạng xã hội, phản ứng không tập trung vào danh sách này. Tất cả đều đổ dồn vào hai cái tên: Jaysonlei và Cody Nam Võ.

Sự tiếc nuối đến từ việc họ không phải những thí sinh mờ nhạt, mà chính là hai màu sắc sáng rõ nhất, có lượng fan tăng mạnh nhất và từng tạo nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của mùa 2.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình 1m80 và phong thái tự tin, Jaysonlei (tên thật Lê Hồ Phước Thịnh, sinh năm 2003) còn là một trong số ít thí sinh bước vào chương trình với định vị phong cách rõ ràng: pop – R&B – hiphop, sáng tác tốt, trình diễn chủ động.

2-201934.jpg

Ngay tập mở màn, anh đã chứng minh thực lực bằng ca khúc tự sáng tác – một lựa chọn không phải ai cũng dám thử. Đến theme song của chương trình, đoạn rap solo chắc nhịp giúp anh đứng ngang hàng với những gương mặt giàu kinh nghiệm như B Ray.

Nhiều tiết mục có Jaysonlei luôn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, nổi bật nhất là “Ba chìm bảy nổi” kết hợp cùng OgeNus – B Ray – BigDaddy. Khán giả xem chương trình nhìn thấy ở Jaysonlei một nghệ sĩ trẻ tiến bộ qua từng tập, vừa có tư duy âm nhạc hiện đại, vừa có năng lượng biểu diễn ổn định.

Việc Jaysonlei rời cuộc chơi khiến ngay cả MC Trấn Thành cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối. Với khán giả, đây là một “khoảng trống quá lớn” khi chương trình bước vào chặng cuối.

Nếu Jaysonlei thu hút nhờ phong cách trẻ trung và khả năng sáng tác, thì Cody Nam Võ (cựu thành viên Uni5, sinh năm 1996) lại chinh phục bằng vũ đạo và thần thái sân khấu.

Trong Livestage 3, tiết mục “Đoạn kịch câm” đã chứng minh điều mà khán giả vẫn nói về Cody: Anh không chỉ nhảy tốt – anh là performer tạo ra câu chuyện bằng chuyển động.

Ở trận Cypher Battle, Cody tiếp tục gây bùng nổ khi thể hiện khả năng “bắt beat” chuẩn xác, động tác dứt khoát và biểu cảm cuốn hút. Chiến thắng của anh góp phần đưa đội CongB lên ngôi đầu bảng vòng thi đó.

Cody không chỉ mạnh chuyên môn, mà còn là một trong những thí sinh tạo bầu không khí vui vẻ nhất ở hậu trường – điều khiến fan gắn bó hơn. Vì thế, việc anh rời cuộc chơi không chỉ là mất mát về mặt thi đấu, mà còn là mất mát về màu sắc sân khấu.

Jaysonlei và Cody Nam Võ dừng bước là quyết định theo đúng luật chơi và điểm số. Nhưng ở góc nhìn khán giả, đây vẫn là hai trường hợp gây tiếc nuối nhất mùa. Không phải vì họ là “thí sinh mạnh nhất”, mà vì họ là những người đem lại năng lượng mà chương trình khó có thể thay thế.

Dù rời cuộc chơi, sức hút của cả hai vẫn không giảm. Người hâm mộ hy vọng sẽ được gặp lại họ ở Livestage 5 với vai trò đặc biệt, hoặc trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi 2025 vào ngày 27/12.

Một chương khép lại, nhưng hành trình của hai nghệ sĩ trẻ chắc chắn vẫn còn rất dài.