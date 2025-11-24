“Người xứng đáng bị loại nhất ở Anh Trai Say Hi mùa 2 là em trai Quang Hùng MasterD”

Tối 22/11, Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức lên sóng tập 11, hé lộ những diễn biến cuối cùng của Live Stage 4. Sau khi 5 team đã hoàn thành xong 2 round đấu, đội trưởng Vũ Cát Tường cùng các thành viên xuất sắc dẫn đầu với số điểm cao nhất, bảo toàn lực lượng tiến vào Chung kết. Như đã thông báo từ trước, 18 thí sinh tranh tài ở đêm Chung kết, đồng nghĩa rằng có 7 người phải dừng chân.

Cody Nam Võ, Phúc Du, Jaysonlei, Lohan, Dillian Hoàng Phan và Đỗ Nam Sơn là những cái tên rời khỏi nhà chung Say Hi. Trong số đó, Cody Nam Võ và Jaysonlei gây tiếc nuối nhất bởi cả 2 đều sở hữu phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải, tài năng và visual xứng đáng để lọt vào vòng trong.

7 Anh Trai bị loại ngay truớc thềm Chung kết

Vì thế, dân tình ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý sang Ryn Lee - có thể nói là gương mặt gây tranh cãi nhất Anh Trai Say Hi mùa 2. Dù đạt hạng 16, mấp mé top nguy hiểm nhưng sự thật là anh chàng vẫn thành công đi đến Chung kết. Nhiều khán giả cho rằng Ryn Lee chưa thể hiện được bản thân đủ nổi bật so với các đối thủ để có thể đi xa tới tận bây giờ

Ngoại hình, phong cách trình diễn đến lối nói chuyện của anh lại gợi nhớ nhiều đến người anh trai nổi tiếng - Quang Hùng MasterD - mang đến cảm giác anh chàng thiếu bản sắc riêng và đang đứng dưới cái bóng quá lớn của anh trai.

Ryn Lee trở thành cái tên gây tranh cãi nhất kể từ khi mùa giải bắt đầu

Quang Hùng MasterD là cái bóng quá lớn đối với anh chàng

MXH đang vô cùng phẫn nộ, hướng mũi dùi về phía Ryn Lee

Ở Anh Trai Say Hi mùa 1, Quang Hùng MasterD nhanh chóng trở thành tâm điểm từ Live Stage 2 với siêu phẩm Catch Me If You Can. Khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và tạo hit giúp anh trở thành màu sắc rất riêng cho gameshow. Sở hữu chất giọng đặc trưng cùng phong thái trình diễn thu hút, Quang Hùng liên tục bứt phá và tiến thẳng vào Best5 một cách thuyết phục.

Trái lại, Ryn Lee lại chưa cho thấy được năng lực tương tự, bị nhận xét là đang chật vật dưới áp lực là em trai Quang Hùng MasterD ở 1 sân chơi đòi hỏi sự đa diện, năng nổ xông xáo. Ngay từ tập 1 đến nay, dấu ấn âm nhạc của Ryn Lee vốn dĩ đã luôn mờ nhạt nhưng dường như luôn được nâng đỡ.

Trong tập đầu tiên, Ryn Lee có màn xuất hiện đặc biệt khi được Lê Dương Bảo Lâm hộ tống vào trường quay vì tính cách nhút nhát, giao tiếp kém. Live Stage 1 là bàn đạp khởi động cho các thí sinh nên Ryn Lee tạm thời không bị lên án gay gắt. Đến Live Stage 2, Ryn Lee góp giọng trong ca khúc Ảo Ảnh cùng Vũ Cát Tường và Gill, đảm nhận phần điệp khúc bắt tai.

Ryn Lee từ tập 1 đã được chương trình nâng đỡ

Tuy vậy, nhiều người cho rằng màn trình diễn đó chưa đủ để anh vươn lên vị trí thứ 6, vượt qua nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và được cho là xứng đáng hơn hơn như Bùi Duy Ngọc hay buitruonglinh. Nghi vấn Ryn Lee được buff bắt đầu bùng phát từ đây. Sang đến Live Stage 3, sự quan tâm của dân tình đổ dồn vào 5 cái tên bị loại đầu tiên, song sự phẫn nộ nhắm đến Ryn Lee đã bắt đầu âm ỉ.

Jaysonlei và Cody Nam Võ là 2 cái tên gây tiếc nuối nhất. Ryn Lee bị cho là nên thế chỗ 1 trong 2 nam ca sĩ này

Live Stage 4 như giọt nước tràn ly khiến MXH nổ ra tranh luận lớn về việc Ryn Lee vẫn được ở lại. Dẫu biết Anh Trai Say Hi là một cuộc thi dựa vào sự ủng hộ từ khán giả, fanbase ai mạnh thì sẽ chiến thắng, nhưng điều này vẫn không đủ thuyết phục đám đông tức giận trên sóng mạng. Làn sóng yêu cầu loại gấp Ryn Lee hay thế chỗ các Anh Trai khác đang ngày một dâng cao sau khi tập 11 kết thúc.

Vẫn còn cơ hội cuối để Ryn Lee gỡ gạc nếu anh chàng cố gắng tham gia vào các công đoạn sản xuất và dựng bài. Trước đó, những gì nam ca sĩ trẻ thể hiện trên sóng truyền hình là chỉ khóc và “muốn làm những thứ muốn làm”. Đêm Chung kết sắp tới được dự đoán sẽ là cuộc chiến “gây war” tan tành giữa fan Ryn Lee và các FC khác.