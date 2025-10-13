Người EQ thấp hay làm 7 điều này vào sáng thứ Hai

Thứ Hai - chỉ cần nghe đến thôi là nhiều người đã thấy uể oải. Nhưng trong khi có người vẫn tỉnh táo, tươi tắn và bắt đầu tuần mới tràn năng lượng, thì số khác lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản, thậm chí nổi cáu vì “chẳng có gì vui”.

Theo các chuyên gia tâm lý, những người có EQ thấp thường mắc 7 thói quen vào sáng đầu tuần khiến cảm xúc tụt dốc không phanh và kéo theo hiệu suất làm việc giảm suốt nhiều ngày sau.

1. Thức dậy trong tâm thế “chiến đấu với cuộc đời”

Nhiều người vừa mở mắt đã thấy bực bội: bực vì đồng hồ reo, trời mưa, hay đơn giản vì… phải đi làm. Họ để tâm trạng tiêu cực chi phối, khiến cả buổi sáng nặng nề. Trong khi đó, người có EQ cao biết rằng không thể kiểm soát mọi việc, nhưng có thể chọn cách phản ứng. Một hơi thở sâu, một câu tự nhủ nhẹ nhàng “Thêm một cơ hội mới hôm nay” cũng đủ để tinh thần ổn định hơn, giúp bắt đầu ngày mới dễ chịu hơn nhiều.

2. Mở mạng xã hội và so sánh bản thân với người khác

Thói quen phổ biến nhất là vừa tỉnh dậy đã cầm điện thoại. Mỗi bức ảnh du lịch, bữa sáng sang chảnh hay bài đăng “được tăng lương” đều khiến người EQ thấp rơi vào tâm thế so sánh. Càng lướt, họ càng thấy đời mình “thua kém”. Họ quên rằng mạng xã hội chỉ phản chiếu những khoảnh khắc được chọn lọc, không phải cuộc sống thật. Người EQ cao thì dành buổi sáng cho những hoạt động nhẹ nhàng hơn: khởi động cơ thể, nghe nhạc hoặc đọc vài dòng tích cực. Nhờ vậy, họ tránh được cảm giác tự ti và giữ tâm trạng ổn định suốt ngày.

Đừng để sáng thứ 2 của bạn bị "tụt mood" nhé!

3. Than thở thay vì hành động

“Chán quá”, “lại phải họp”, “giá mà hôm nay nghỉ thêm một ngày”… Những câu than như thế nghe có vẻ vô hại, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, chúng khiến tinh thần cạn kiệt. Người EQ thấp dễ rơi vào vòng luẩn quẩn khi càng than càng mệt, càng mệt càng lười làm. Trái lại, người EQ cao không phủ nhận cảm giác uể oải, nhưng họ chọn cách hành động, đứng dậy dọn giường, uống cốc nước, mở máy làm việc sớm hơn vài phút. Họ biết rằng chỉ khi bắt tay vào làm, năng lượng tích cực mới trở lại.

4. Bỏ qua bữa sáng hoặc ăn uống qua loa

Một chiếc bụng đói không chỉ khiến cơ thể yếu đi mà còn khiến tâm trạng cáu gắt, thiếu kiên nhẫn. Người EQ thấp thường thức dậy trễ, vội vã đi làm, vừa đi vừa nhấp cà phê cho qua bữa. Họ không biết rằng buổi sáng là lúc não bộ cần năng lượng nhiều nhất. Người EQ cao thường chọn ăn sáng đủ chất, chậm rãi và kết hợp với việc thư giãn nhẹ – có thể là nghe nhạc, đọc vài dòng tin hay đơn giản là ngắm nắng buổi sớm. Khi cơ thể được chăm sóc đúng cách, tinh thần cũng tự nhiên tích cực hơn.

5. Mang cảm xúc tiêu cực từ tuần trước sang tuần mới

Một người EQ thấp có thể vẫn nghĩ mãi về cuộc họp căng thẳng hôm thứ Sáu hay lời phê bình từ sếp. Họ để những cảm xúc chưa giải quyết kéo dài sang sáng thứ Hai, khiến ngày mới bắt đầu trong bầu không khí nặng nề. Người EQ cao biết cách “dọn dẹp” tâm trí. Họ nhìn nhận lại vấn đề, rút kinh nghiệm rồi để nó trôi qua. Khi tâm trí nhẹ nhõm, mọi việc dù cũ hay mới cũng trở nên dễ xử lý hơn nhiều.

6. Làm việc theo cảm tính, không có kế hoạch rõ ràng

Một dấu hiệu khác của người EQ thấp là bắt đầu tuần mới mà không biết nên làm gì trước. Họ bật máy tính, đọc vài email rồi… lướt web cho đến khi bị deadline dí sát. Cảm giác mất kiểm soát khiến họ thêm căng thẳng. Người EQ cao thường lên kế hoạch sơ bộ từ tối Chủ nhật hoặc sáng sớm đầu tuần. Họ viết ra 3 việc quan trọng nhất cần hoàn thành, rồi xử lý từng việc một. Cách này giúp họ giảm lo lắng, giữ được tinh thần chủ động và tập trung hơn.

7. Quên dành vài phút để biết ơn

Nghe tưởng đơn giản nhưng rất ít người làm được. Người EQ thấp thường xem mọi thứ là hiển nhiên như có việc để làm, có người thân ở bên, có sức khỏe... tất cả dần trở nên “bình thường”. Vì thế, họ khó cảm thấy vui dù ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Người EQ cao lại biết dừng lại một chút để biết ơn: cảm ơn vì mình vẫn khỏe, cảm ơn vì còn cơ hội sửa sai, cảm ơn vì có thể bắt đầu lại. Cảm xúc tích cực này lan tỏa sang mọi hành động trong ngày, giúp họ vững vàng và nhẹ lòng hơn.

Sáng thứ Hai không đáng sợ, điều đáng sợ là cách chúng ta đối diện với nó. Người EQ thấp thường để cảm xúc tiêu cực dẫn dắt, trong khi người EQ cao chọn chủ động điều chỉnh để tâm trí nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần thay đổi một vài điều nhỏ như dậy sớm hơn chút, ăn sáng tử tế, tránh mạng xã hội đầu ngày hay lên kế hoạch cụ thể... bạn sẽ thấy thứ Hai không còn là “kẻ thù”, mà là khởi đầu cho một tuần đáng mong chờ.