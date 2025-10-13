Nam sinh từng "bại trận" ở Olympia khiến khán giả ngỡ ngàng: Giờ làm việc tại cơ quan đỉnh nhất nước Mỹ, tra Facebook càng sốc!

Các thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, không chỉ bởi trí tuệ và bản lĩnh họ từng thể hiện trên sân khấu mà còn vì hành trình trưởng thành đầy cảm hứng sau chương trình. Có người trong số họ trở thành tiến sĩ, doanh nhân, kỹ sư công nghệ, cũng có người chọn con đường nghiên cứu khoa học nơi xứ người. Trong số đó, Vương Thiện Huy (cựu học sinh Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM), gương mặt từng gây ấn tượng ở mùa Olympia năm 2012 là một cái tên đặc biệt.

Vương Thiện Huy từng đã gây ấn tượng mạnh trong vòng thi Tuần 1, Tháng 3, Quý 4 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 12. Trước ba đối thủ là Nguyễn Kim Như (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh), Nguyễn Kim Ngân (THPT Yên Hòa, Hà Nội) và Bùi Văn Thường (THPT 19 Tháng 5, Hòa Bình cũ), Huy đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, chính thức bước vào vòng thi tháng. Dù vậy, hành trình của cậu sớm dừng lại khi chỉ xếp thứ hai với 220 điểm, kém người dẫn đầu Nguyễn Minh Quang (THPT chuyên Quốc Học, Huế) 175 điểm.

Dù không tiến xa trong cuộc thi, hành trình sau này của anh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi trở thành nhà nghiên cứu tại NASA - cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Cậu học trò nghịch ngợm trở thành thí sinh Olympia

Trước khi đặt chân lên sân khấu Olympia, Vương Thiện Huy từng là cậu học sinh hiếu động, thậm chí có phần nghịch ngợm khiến bố mẹ nhiều lần lo lắng. Tuy nhiên, sự nhanh nhạy và tư duy logic của nam sinh là điều không ai phủ nhận. Có bố làm thợ điện, Huy từ nhỏ đã tiếp xúc với các khái niệm vật lý như định luật Ohm hay công thức tính công suất P = U × I.

Lên lớp 8, Huy thi đỗ vào đội tuyển Tin học của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa nhưng lại quyết định không theo đuổi vì chưa tìm thấy đam mê thật sự. Đến lớp 9, Huy tình cờ được cô giáo Vật lý kể về vũ trụ và NASA, từ đó nam sinh này say mê nghiên cứu thiên văn, mày mò sách vở và dành hàng giờ khám phá thế giới khoa học.

Thiện Huy tham gia Olympia.

Thành tích học tập của Thiện Huy thời phổ thông khiến nhiều người nể phục: lớp 10 giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học; lớp 11 đạt Huy chương Đồng Olympic Toán, giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Intel ISEF cấp thành phố và giải MU Alpha Theta của Mỹ với thuật toán Tháp Hà Nội; lớp 12 tiếp tục gặt hái hai giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán và Vật lý. Sau Olympia, Huy nhận học bổng du học ngành Quản trị Kinh doanh và Xã hội học tại Nhật Bản, mở ra hành trình học tập quốc tế đầy triển vọng.

Trở thành nhà nghiên cứu tại NASA

Năm 2014, khi đang du học ở Nhật Bản, Vương Thiện Huy nhận được thông báo từ Lãnh sự quán Mỹ về việc được cấp visa định cư. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cựu thí sinh Olympia quyết định sang Mỹ để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học đã được nuôi dưỡng từ những năm phổ thông.

Tại bang California, Huy theo học Trường Cao đẳng Cộng đồng Pasadena, chuyên ngành Toán và Vật lý. Anh vừa học, vừa làm gia sư trong trường, đồng thời tham gia chương trình nghiên cứu hè 10 tuần tại Đại học California – Berkeley, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ.

Thiện Huy có cơ hội làm việc ở NASA.

Nhờ tinh thần học hỏi và khả năng nghiên cứu nổi bật, Thiện Huy được nhận vào chương trình thực tập dài hạn tại Phòng Thí nghiệm Tên lửa đẩy (Jet Propulsion Laboratory – JPL), trực thuộc NASA - cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu của Hoa Kỳ. Tại đây, anh tham gia vào các dự án cải tiến kính viễn vọng không gian, giúp thiết bị có thể quan sát sâu hơn và rõ hơn trong vũ trụ.

Tháng 1/2018, Thiện Huy công bố một thuật toán giải phương trình vi phân nhanh và hiệu quả tại hội thảo toán học lớn nhất nước Mỹ - Joint Mathematics Meetings (JMM) và được xếp trong top 15% báo cáo xuất sắc. Từ cậu học trò nghịch ngợm ngày nào, Huy đã trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ.

Từ cậu học trò nghịch ngợm ngày nào, Huy đã trở thành một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ.

Từ đó đến nay, Thiện Huy gần như không xuất hiện trên truyền thông và cũng không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào mà tập trung cho cuộc sống riêng. Dù đạt nhiều thành tựu, anh vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm tốn. Trang Facebook cá nhân của Huy hầu như không cập nhật gì từ năm 2015. Không ồn ào trên mạng xã hội, không khoe khoang về thành tích, anh vẫn miệt mài theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học tại một trong những cơ quan danh giá nhất thế giới. Có lẽ, với Huy, chiến thắng lớn nhất không nằm ở những vòng nguyệt quế năm xưa, mà là việc tìm thấy niềm đam mê thật sự và kiên định đi tới cùng.

Hành trình của anh là minh chứng rằng Olympia không chỉ là một cuộc thi, mà còn là khởi đầu cho nhiều ước mơ bay xa. Trong đó, có ước mơ của chàng trai từng nghịch ngợm năm nào, nay đã vươn đến bầu trời NASA.

