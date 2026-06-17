Người EQ cao thường giữ kín điều này, người EQ thấp lại thích thể hiện ra ngoài

Khi nhắc đến trí tuệ cảm xúc (EQ), nhiều người thường nghĩ đến khả năng giao tiếp khéo léo, biết cách cư xử hoặc dễ tạo thiện cảm với người khác. Tuy nhiên, những biểu hiện rõ ràng ấy chỉ là phần nổi của tảng băng.

Ở mức độ sâu hơn, EQ còn thể hiện qua cách một người quản lý cảm xúc của chính mình. Đó là khả năng nhận biết mình đang vui, buồn, tức giận hay thất vọng, đồng thời biết lựa chọn cách phản ứng phù hợp thay vì để cảm xúc điều khiển hành động.

Điều thú vị là một trong những khác biệt lớn nhất giữa người có EQ cao và người có EQ thấp không nằm ở việc họ cảm nhận cảm xúc khác nhau. Ai cũng có lúc nóng giận, tổn thương, ghen tị hoặc thất vọng. Điểm khác biệt nằm ở cách họ xử lý những cảm xúc đó.

Người có EQ cao thường giữ kín những cảm xúc tiêu cực nhất thời để có thời gian nhìn nhận và kiểm soát chúng. Trong khi đó, người có EQ thấp lại dễ dàng thể hiện tất cả ra bên ngoài ngay khi cảm xúc xuất hiện.

Người EQ cao không để cảm xúc nhất thời quyết định hành động

Trong cuộc sống, có rất nhiều tình huống khiến con người mất bình tĩnh. Đó có thể là một lời nhận xét không dễ nghe, một cuộc tranh cãi với đồng nghiệp, một sự hiểu lầm trong tình cảm hoặc một thất bại ngoài mong đợi.

Khi cảm xúc dâng cao, phản ứng bản năng của nhiều người là lập tức thể hiện ra ngoài. Họ muốn nói ngay những điều mình nghĩ, phản ứng ngay với những gì khiến mình khó chịu hoặc tìm cách giải tỏa cảm xúc càng nhanh càng tốt.Nhưng người có EQ cao thường làm điều ngược lại. Họ hiểu rằng cảm xúc là thật, nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ sự thật của tình huống.

Ảnh minh họa

Chính vì vậy, thay vì phản ứng ngay lập tức, họ thường cho bản thân một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Họ không vội trả lời tin nhắn khi đang tức giận. Họ không lập tức đăng những dòng trạng thái đầy cảm xúc lên mạng xã hội. Họ cũng không biến những suy nghĩ nhất thời thành quyết định lâu dài.

Điều này không có nghĩa họ vô cảm hoặc không biết buồn, biết giận. Ngược lại, họ cảm nhận rất rõ cảm xúc của mình. Nhưng họ hiểu rằng không phải mọi cảm xúc đều cần được thể hiện ngay khi nó xuất hiện.

Sự trưởng thành về cảm xúc nằm ở khả năng phân biệt giữa điều mình đang cảm thấy và điều mình nên làm.

Trong khi đó, người có EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc tạo ra khoảng cách này. Họ dễ để cảm xúc dẫn dắt hành vi, khiến những quyết định trong lúc nóng giận hoặc thất vọng trở thành nguyên nhân của nhiều vấn đề về sau.

Người EQ thấp thường muốn cả thế giới biết mình đang cảm thấy gì

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở người có EQ thấp là họ có xu hướng thể hiện cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài quá nhiều.

Khi tức giận, họ muốn mọi người biết mình đang tức giận. Khi thất vọng, họ muốn mọi người biết mình đang thất vọng. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ dễ đăng trạng thái ẩn ý, kể lại câu chuyện cho nhiều người hoặc liên tục tìm kiếm sự đồng tình từ bên ngoài.

Thoạt nhìn, điều này có thể tạo cảm giác họ sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng trên thực tế, việc liên tục phơi bày mọi cảm xúc tiêu cực đôi khi lại phản ánh khả năng kiểm soát cảm xúc chưa tốt.

Người có EQ thấp thường nhầm lẫn giữa việc bộc lộ cảm xúc và việc quản lý cảm xúc. Họ cho rằng cứ nói hết những gì mình nghĩ là thành thật. Nhưng thành thật không đồng nghĩa với việc mọi cảm xúc đều cần được phát ngôn ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Nhiều cảm xúc chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Một cơn giận có thể qua đi sau vài giờ. Một sự thất vọng có thể thay đổi sau khi hiểu rõ vấn đề hơn. Nhưng những lời nói được thốt ra trong lúc cảm xúc lên cao đôi khi lại để lại hậu quả rất lâu.

Đó là lý do người có EQ cao thường không vội vàng chia sẻ những cảm xúc tiêu cực nhất thời. Họ hiểu rằng cảm xúc cũng cần được xử lý trước khi được thể hiện. Họ cho phép bản thân buồn, thất vọng hoặc tức giận, nhưng không để những cảm xúc ấy kiểm soát cách mình đối xử với người khác.

Sức mạnh của EQ nằm ở khả năng kiểm soát, không phải che giấu

Nhiều người nhầm tưởng rằng người có EQ cao là người luôn bình tĩnh, luôn tích cực và gần như không bao giờ mất kiểm soát. Thực tế không phải vậy, người có EQ cao vẫn có những ngày tồi tệ, vẫn có lúc tổn thương, vẫn trải qua những cảm xúc tiêu cực giống như bất kỳ ai.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ không xem cảm xúc là người cầm lái cuộc đời mình. Họ biết cảm xúc nào nên được giữ lại để suy ngẫm, cảm xúc nào nên được chia sẻ và cảm xúc nào chỉ là phản ứng nhất thời không đáng để hành động theo. Bởi EQ không được đo bằng việc một người cảm thấy gì, mà bằng cách họ phản ứng với những cảm xúc đó.