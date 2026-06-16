Người EQ thấp thích đăng 5 kiểu nội dung này lên mạng xã hội

Trong thời đại số, Facebook, Instagram, Zalo hay TikTok đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi dòng trạng thái, bức ảnh hay đoạn chia sẻ không chỉ giúp người dùng thể hiện bản thân mà còn vô tình gửi đi những tín hiệu về suy nghĩ, cảm xúc và cách nhìn nhận cuộc sống.

Các chuyên gia cho rằng, người có trí tuệ cảm xúc cao thường biết cân bằng giữa việc bộc lộ cảm xúc cá nhân và tôn trọng trải nghiệm của người khác. Ngược lại, những người có EQ thấp dễ đăng tải nội dung mang tính bộc phát, lặp lại hoặc thiếu sự cân nhắc, từ đó tạo cảm giác tiêu cực cho người xem.

Liên tục than vãn, biến mạng xã hội thành “thùng rác cảm xúc”

Chia sẻ áp lực, khó khăn hay những giai đoạn không vui trong cuộc sống là nhu cầu bình thường của con người. Tuy nhiên, khi việc than phiền diễn ra liên tục với tần suất dày đặc, mạng xã hội dễ trở thành nơi trút bỏ cảm xúc tiêu cực thay vì kết nối và chia sẻ.

Không khó để bắt gặp những tài khoản thường xuyên đăng tải các nội dung như công việc quá áp lực, đồng nghiệp khó chịu, cuộc sống bất công hay cảm giác không ai hiểu mình. Những trạng thái này xuất hiện ngày này qua ngày khác với nội dung tương tự.

Nhà văn Trung Quốc Lưu Đồng từng nhận định: “Than vãn là việc vô nghĩa nhất. Nếu môi trường xung quanh quá tệ, hãy âm thầm rèn luyện để thoát khỏi nó.”

Trên thực tế, việc liên tục phàn nàn hiếm khi giúp giải quyết vấn đề. Ngược lại, nó có thể khiến người khác cảm thấy mệt mỏi vì phải tiếp nhận quá nhiều năng lượng tiêu cực. Người có EQ cao thường chọn cách bình tĩnh nhìn nhận khó khăn, tìm giải pháp hoặc biến áp lực thành động lực thay vì chìm trong cảm giác bất mãn.

Thích khoe khoang và so sánh bản thân với người khác

Một kiểu nội dung khác thường xuất hiện trên mạng xã hội là những bài đăng tập trung vào việc phô bày vật chất hoặc trải nghiệm xa xỉ.

Đó có thể là những bức ảnh về túi xách hàng hiệu, xe sang, khách sạn cao cấp hay các chuyến du lịch đắt đỏ, kèm theo những câu chữ mang hàm ý so sánh như: “Không biết có bao nhiêu người từng trải nghiệm điều này?” hoặc “Cuộc sống đúng là khác biệt khi biết tận hưởng”.

Dù việc chia sẻ niềm vui cá nhân là điều hoàn toàn bình thường, nhưng khi mục đích chính là chứng minh sự vượt trội hoặc tìm kiếm sự ngưỡng mộ, nội dung đó dễ tạo cảm giác khoe khoang.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng người thực sự tự tin thường không cần liên tục khẳng định giá trị của mình thông qua vật chất. Người có EQ cao chú trọng phát triển nội lực và ít bị cuốn vào cuộc đua so sánh hơn thua với người khác.

Đăng trạng thái công kích, bức xúc

Mạng xã hội ngày nay cũng trở thành nơi nhiều người lựa chọn để “xả giận” sau những xung đột trong cuộc sống.

Thay vì trao đổi trực tiếp với người liên quan, họ đăng những dòng trạng thái mang tính ám chỉ hoặc chỉ trích như: “Có những người sai rành rành mà vẫn cố cãi” hay “Đúng là lòng người khó đoán” .

Những nội dung như vậy thường xuất phát từ cảm xúc bộc phát và thiếu kiểm soát. Không chỉ khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn, chúng còn dễ tạo ra những suy đoán, bàn tán không cần thiết từ người ngoài cuộc.

Người có trí tuệ cảm xúc cao thường lựa chọn cách đối thoại riêng hoặc chờ đến khi cảm xúc lắng xuống mới giải quyết vấn đề. Họ hiểu rằng việc công khai mâu thuẫn trên mạng hiếm khi mang lại kết quả tích cực, mà đôi khi còn làm tổn hại các mối quan hệ.

Chia sẻ những “triết lý sống” mang màu sắc bi quan

Không ít người thường xuyên đăng tải các câu nói được gắn mác truyền cảm hứng hoặc “súp gà cho tâm hồn”, nhưng nội dung lại chứa đựng sự tiêu cực và bi quan.

Chẳng hạn như: “Cuộc đời vốn bất công, cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì” hay “Đừng tin bất kỳ ai, ai rồi cũng có thể phản bội bạn” .

Những thông điệp này có thể nhận được sự đồng cảm từ một số người, nhưng về lâu dài lại góp phần lan truyền góc nhìn tiêu cực về cuộc sống.

Nhà văn Pháp Romain Rolland từng viết: “Anh hùng thật sự là người hiểu rõ sự thật khắc nghiệt của đời sống nhưng vẫn yêu đời.”

Theo các chuyên gia, người có EQ cao không phủ nhận khó khăn hay thất bại, nhưng họ thường nhìn nhận chúng theo hướng tích cực hơn, từ đó truyền cảm hứng và động lực cho người khác thay vì gieo rắc cảm giác chán nản.

Những chuyện vụn vặt thiếu giá trị

Một số người có thói quen đăng tải mọi hoạt động thường ngày như ăn gì, mua gì, đi đâu hay đạt được bao nhiêu bước chân đi bộ trong ngày.

Dĩ nhiên, mạng xã hội là không gian cá nhân và ai cũng có quyền chia sẻ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khi nội dung quá đơn điệu, lặp đi lặp lại và không mang đến thông tin hay cảm xúc đặc biệt, người xem thường dễ bỏ qua.

Các chuyên gia cho rằng người có EQ cao thường biết chọn lọc nội dung trước khi đăng tải. Họ ưu tiên những câu chuyện thú vị, góc nhìn mới mẻ hoặc thông tin hữu ích, vừa thể hiện được cá tính cá nhân vừa tạo sự kết nối với cộng đồng.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mối quan hệ và hình ảnh cá nhân, mỗi bài đăng đều góp phần xây dựng cách người khác nhìn nhận về chúng ta. Những gì được chia sẻ không chỉ phản ánh cảm xúc nhất thời mà còn thể hiện khả năng kiểm soát bản thân, sự tinh tế trong giao tiếp và trí tuệ cảm xúc của mỗi người.