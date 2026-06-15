Người duy nhất làm tổng tài nhưng cả Việt Nam không ai tin, trời sinh gương mặt đứng im cũng khiến khán giả buồn cười

Trong suốt nhiều năm qua, Duy Hưng gần như đã trở thành gương mặt bảo chứng cho những vai giang hồ trên màn ảnh Việt, đặc biệt là trong những bộ phim truyền hình khung giờ vàng của VFC. Chính vì vậy, khi nam diễn viên bất ngờ xuất hiện với vest bảnh bao, đeo kính và phong thái như một tổng tài trong bộ phim Lửa Trắng, khán giả không những trầm trồ mà còn bật cười vì không nghĩ có ngày Duy Hưng thay đổi hình tượng khác lạ đến vậy.

Không phải vì xấu hay thiếu thuyết phục, ngược lại, nam diễn viên được nhận xét có ngoại hình sáng màn ảnh, vóc dáng cao lớn và khí chất khá phù hợp với hình tượng doanh nhân. Vấn đề nằm ở chỗ khán giả đã quá quen với một Duy Hưng bụi bặm, gai góc và luôn mang dáng dấp của những nhân vật "có số má".

Trong Lửa Trắng, Duy Hưng đảm nhận vai Cương, một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn. Dù vẫn là nhân vật thuộc thế giới ngầm, tạo hình lần này của anh lại khác xa những gì khán giả từng thấy. Những bộ vest được cắt may chỉn chu, gương mặt lạnh lùng sau cặp kính cùng phong thái điềm tĩnh khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng tổng tài thường xuất hiện trong phim truyền hình.

Thế nhưng, điều thú vị là càng cố nghiêm túc, Duy Hưng lại càng khiến mạng xã hội được dịp bàn tán. Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên xuất hiện, hàng loạt bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện dưới các bài đăng về bộ phim. Nhiều người thừa nhận họ chưa quen nhìn Duy Hưng trong hình tượng mới. Có khán giả đùa rằng anh giống một ông trùm đang chuẩn bị đi ký hợp đồng hơn là một doanh nhân thành đạt. Người khác lại khẳng định chỉ cần nhìn thấy gương mặt của nam diễn viên là lập tức nghĩ tới cảnh đánh nhau, đòi nợ hoặc những phi vụ giang hồ.

Thậm chí, không ít người cho rằng Duy Hưng là trường hợp hiếm hoi của màn ảnh Việt khi đóng vai tổng tài nhưng khán giả lại đồng loạt không muốn không tin. Thực tế, phản ứng của khán giả phần nào phản ánh thành công của nam diễn viên. Không phải ai cũng có thể tạo dựng một hình tượng đặc trưng đến mức chỉ cần xuất hiện là người xem lập tức nhớ đến những vai diễn từng làm nên tên tuổi.

Một số bình luận của netizen: - Ê đừng mắng tui nhưng nhìn ổng thấy mắc cười quá vậy. - Muốn nghiêm túc xem phim mà không nghiêm túc nổi với Duy Hưng. - Rồi ổng có đi đòi nợ trong phim này không đó. - Trông Hưng giống tổng tài như này không quen nha. - Anh chỉ hợp vai phản diện thôi Hưng ơi.

Duy Hưng sinh năm 1989 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trước khi đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Những năm đầu sự nghiệp, anh chủ yếu hoạt động trên sân khấu với nhiều vở diễn như Trái Tim Trong Trắng, Bỉ Vỏ, Vùng Lạnh... trước khi dần được biết đến qua các dự án truyền hình.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2017 khi Duy Hưng xuất hiện trong Người Phán Xử. Dù không phải nhân vật trung tâm, vai Hoàng "mặt sắt" vẫn giúp anh gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình dữ dằn và lối diễn xuất tự nhiên. Sau thành công của bộ phim này, Duy Hưng liên tục được giao những vai diễn có cá tính mạnh trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Phố Trong Làng, Gara Hạnh Phúc, Hành Trình Công Lý hay Người Một Nhà.

Đặc biệt, nam diễn viên nhiều lần chứng minh bản thân không chỉ phù hợp với dạng vai giang hồ. Trong Mùa Hoa Tìm Lại, anh ghi điểm với hình ảnh người cha đơn thân chân chất, giàu tình cảm. Còn ở Gara Hạnh Phúc, nhân vật Trung "trâu" lại mang đến màu sắc hài hước và gần gũi hơn.

Năm 2024, Duy Hưng có một trong những vai diễn được đánh giá cao nhất sự nghiệp khi hóa thân thành Khương Liều trong Độc Đạo. Nhân vật có tính cách hài hước với nhiều câu thoại gây cười giúp nam diễn viên nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, Duy Hưng tiếp tục là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng. Anh được xem là một trong những nam diễn viên thực lực của thế hệ 8X, sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt có duyên với những nhân vật nhiều góc khuất.