Chết cười với tổng tài phim Hàn nổi máu ghen mắt bắn ra lửa, 3 máu 6 cơn thế mà lại hay

Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi (My Royal Nemesis), dự án phim tình cảm - hài độc đáo đang tạo nên cơn sốt thảo luận trên khắp MXH. Sức hút của tác phẩm không thể không kể đến nam chính Cha Se Gye (Heo Nam Jun), một tổng tài tài phiệt máu lạnh, quyết đoán nhưng lại cực kỳ "simp lỏ" bạn gái. Với ngoại hình điển trai cùng nét diễn như không diễn vừa quyền lực, lạnh lùng lại vừa hài hước, nhân vật này đang khiến hàng triệu chị em thổn thức.

Đặc biệt, trong tập 9 mới lên sóng, một phân cảnh của Cha Se Gye đang cực viral. Là giám đốc công ty quản lý diễn viên Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon) và cũng là bạn gái của anh, Cha Se Gye đã đọc được kịch bản cảnh hợp phòng giữa người yêu và bạn diễn nam. Vị tổng tài lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng nói chẳng rằng mà đùng đùng đập bàn ném giấy khiến trợ lý cũng phải khiếp sợ.

Điểm thú vị nằm ở cách đạo diễn xử lý hình ảnh. Cảnh chiếc bàn thờ nhỏ với hai ngọn nến đang cháy được lồng ghép khéo léo với gương mặt Cha Se Gye, tạo cảm giác như đôi mắt nhân vật đang tóe lửa vì cơn ghen. Hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, kết hợp cùng biểu cảm của nam chính đã tạo nên khoảnh khắc hài hước, vài giây ngắn ngủi cũng đủ lột tả tâm lý nhân vật.

Phân cảnh này đã nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả dành cho kỹ năng diễn xuất của Heo Nam Jun. Biểu cảm ghen tuông "chuông xe tăng" kết hợp với ánh mắt đầy sát khí nhưng vẫn hài hước đã giúp phân đoạn này trở thành điểm sáng của tập phim. Nhiều người xem thừa nhận rằng, hình tượng tổng tài cuốn hút của Cha Se Gye đã giúp họ như được sống lại thời kỳ hoàng kim của phim ngôn tình lãng mạn kinh điển.

Một số bình luận từ khán giả:

- Đúng kiểu tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết. Cuối cùng cũng tìm ra anh diễn ba cái này mà tui không thấy mắc cỡ

- Anh tôi đấy, thế mà lại ghen

- Chưa từng thấy nam chính nào ghen dễ thương vậy

- Anh tôi đấy! Lạnh lùng, tổng tài đặc biệt suy nghĩ, thế mà lại hay

- Tui cười từ sáng đến tối khi xem đoạn này

- Mới đọc kịch bản thôi mà anh overthinking cỡ đó

- Xem ảnh thôi mà tui tưởng tượng được anh Cha sẽ nói những gì luôn

Tập 9 còn mở ra những nút thắt về mối quan hệ giữa Cha Se Gye và Shin Seo Ri, họ tiếp tục đứng trước những thử thách mới khi hàng loạt bí mật dần được hé lộ, đẩy cảm xúc của cả hai lên cao trào. Đi hơn nửa chặng đường, bộ phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi nhận được cơn mưa lời khen về kịch bản chắc tay, vẫn giữ phong độ ổn định nhờ kịch bản cân bằng giữa yếu tố lãng mạn và hài hước. Đặc biệt, những màn tương tác bùng nổ phản ứng hóa học cùng diễn xuất đỉnh cao, phối hợp ăn ý của hai diễn viên chính Heo Nam Jun và Lim Ji Yeon chính là chìa khóa vàng giúp tác phẩm giữ vững vị thế là một trong những bộ phim Hàn đáng xem nhất hiện tại.