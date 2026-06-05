10 tổng tài đẹp nhất Hàn Quốc: Hyun Bin bét bảng, hạng 1 khí chất khuất phục vạn vật

Phải công nhận một điều, sức hút của các "bá đạo tổng tài" chưa bao giờ lỗi mốt! Từ người thừa kế tập đoàn tài phiệt lạnh lùng, vị chủ tịch đầy quyền lực cho đến người bạn trai thâm tình chỉ dịu dàng với duy nhất một mình nữ chính, những anh chàng "bá tổng" luôn là một trong những hình mẫu nam chính được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Cho dù là Kim Joo Won (Hyun Bin) kiêu ngạo trong Secret Garden , Lee Young Joon (Park Seo Joon) tự luyến trong Thư Ký Kim Sao Thế? , hay gần đây là Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) trong When the Phone Rings, họ đều chinh phục trái tim của nữ chính lẫn hàng triệu khán giả nhờ khí chất ngời ngời, nét quyến rũ "ngoài lạnh trong nóng" cùng sở thích chiều chuộng người yêu vô điều kiện. Hãy cùng điểm qua 10 tổng tài đẹp nhất Hàn Quốc do tạp chí Elle bình chọn để xem "bức tường thành" trong lòng bạn có tên trong danh sách không nhé!

1. Heo Nam Joon - My Royal Nemesis

My Royal Nemesis đang lên sóng với sự tham gia của Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon. Câu chuyện kể về một "yêu nữ" khét tiếng thời Joseon vô tình xuyên không đến thời hiện đại và nhập vào thân xác của một nữ diễn viên vô danh. Tại đây, cô gặp gỡ người thừa kế tài phiệt có tính cách cực đoan và hành xử điên rồ. Từ chỗ lợi dụng, đối đầu gay gắt, cả hai dần nảy sinh tình cảm và viết nên câu chuyện tình lãng mạn, kỳ ảo ngập tràn chemistry.

Trong phim, Heo Nam Joon vào vai Cha Se Gye người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn. Anh chàng không chỉ có tiền, có quyền, có ngoại hình cực phẩm mà còn có tính cách máu lạnh, khó đoán chuẩn vị tài phiệt vừa điên vừa ngầu. Vốn dĩ luôn cao cao tại thượng và khó gần, nhưng sau khi gặp gỡ một Shin Seo Sang mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục, chàng tổng tài lạnh lùng đã bị thu hút và bắt đầu hành trình theo đuổi vừa bá đạo vừa chung tình. Nhờ khí chất áp đảo và sức hút đầy tương phản, Heo Nam Joon đã thành công đưa Cha Se Gye trở thành một trong những bá tổng thế hệ mới được bàn tán nhiều nhất ngay khi phim lên sóng.

2. Song Kang - My Demon

Lên sóng năm 2023, My Demon do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính là câu chuyện tình viễn tưởng lãng mạn giữa Jeong Gu Won một con quỷ đến từ địa ngục, sống bất tử nhờ lập khế ước linh hồn với con người, và Do Do Hee cô nàng thừa kế của một tập đoàn tài phiệt.

Nhân vật Jeong Gu Won của Song Kang trước khi gặp Do Do Hee là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và có phần coi thường con người. Thế nhưng sau khi va phải định mệnh của đời mình, Jeong Gu Won không còn là một 'tổng tài ác quỷ' kiêu căng, anh đã học được cách yêu thương và trở thành một anh bạn trai hết lòng chung thủy, lúc nào cũng dính người và thích 'giả vờ lạnh lùng' nhưng thực chất lại cực kỳ chiều chuộng người yêu. Sự thay đổi 180 độ cùng thiết lập "chỉ dịu dàng với mình em" đã giúp Jeong Gu Won chiếm trọn trái tim người xem, trở thành một trong những tổng tài được yêu thích nhất những năm gần đây.

3. Park Seo Joon - Thư Ký Kim Sao Thế?

Ra mắt năm 2018, bộ phim huyền thoại này do Park Seo Joon và Park Min Young thủ vai chính. Phim xoay quanh Lee Young Joon, vị Phó chủ tịch tập đoàn hoàn hảo từ ngoại hình đến năng lực nhưng lại mắc bệnh "tự luyến" giai đoạn cuối, và Kim Mi So cô thư ký riêng hoàn hảo đã đồng hành cùng anh suốt 9 năm.

Nhân vật Lee Young Joon của Park Seo Joon có thể coi là "ông tổ" của dòng bá tổng tự luyến trong phim Hàn. Anh luôn tự tin thái quá vào nhan sắc và tài năng của mình, mở miệng ra là khiến người ta cạn lời vì độ kiêu ngạo. Thế nhưng, khi cô thư ký Kim đột ngột nộp đơn xin nghỉ việc, chàng phó chủ tịch mới ngỡ ngàng nhận ra mình không thể sống thiếu cô. Từ đó, vị tổng tài vốn quen ở trên cao đã chấp nhận hạ mình, bày ra đủ chiêu trò theo đuổi vừa ngốc nghếch vừa chân thành. Chính vì thế, Thư Ký Kim Sao Thế? vẫn luôn là cái tên đầu tiên nảy lên trong đầu các mọt phim khi nhắc đến dòng phim tổng tài.

4. Lee Jun Ho - Typhoon Company

Lên sóng năm 2025, bộ phim do Lee Jun Ho và Kim Min Ha đóng chính lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Phim kể về một công tử nhà giàu vốn sống vô lo vô nghĩ, sau cái chết đột ngột của cha đã buộc phải tiếp quản Thương xá Typhoon đang trên bờ vực phá sản. Vượt qua hàng loạt khủng hoảng, anh đã trưởng thành và cùng nhân viên vực dậy công ty.

Vào vai tân chủ tịch Kang Tae Poong, Lee Jun Ho xuất hiện với hình ảnh một thiếu gia phóng khoáng, thích chơi bời và làm màu. Nhưng khi gia tộc gặp biến cố, anh buộc phải trưởng thành sau một đêm để gánh vác tương lai của công ty và gia đình. Lee Jun Ho đã thể hiện xuất sắc hành trình lột xác từ một công tử bất cần đời thành một vị chủ tịch bản lĩnh, có trách nhiệm. Khác với các tổng tài lạnh lùng truyền thống, Kang Tae Poong mang lại cảm giác nhiệt huyết và ấm áp tình người, biến bộ phim thành một tác phẩm "bá tổng hệ chữa lành, trưởng thành" tiêu biểu của năm nay.

5. Ahn Hyo Seop - Business Proposal

Business Proposal (2022) được chuyển thể từ webtoon đình đám cùng tên với sự tham gia của Ahn Hyo Seop và Kim Sejeong. Phim kể về Shin Ha Ri vì giúp cô bạn thân đi xem mắt để dọa đối phương chạy mất dép, ai ngờ đối tượng lại chính là Kang Tae Moo, CEO mới nhậm chức của công ty cô. Từ hiểu lầm dở khóc dở cười, cả hai đã tạo nên một chuyện tình yêu siêu hài hước và ngọt ngào.

Nhân vật Kang Tae Moo của Ahn Hyo Seop đích thị là hình mẫu tổng tài trong mơ của mọi cô gái khi nắm giữ bàn tay vàng trong làng đầu thai: đẹp trai không góc chết, học vấn thuộc hàng khủng và gia thế lại giàu nứt đố đổ vách. Khi Shin Ha Ri bày đủ trò kỳ quặc để phá đám buổi xem mắt, anh không hề khó chịu mà ngược lại, còn chấm luôn cô làm đối tượng kết hôn lý tưởng. Sự tự tin ngút ngàn đi kèm với độ cuồng vợ đã giúp Kang Tae Moo trở thành một trong những tổng tài quốc dân được lòng người hâm mộ nhất.

6. Kim Jae Wook - Her Private Life

Phim lên sóng năm 2019 với sự góp mặt của Kim Jae Wook và Park Min Young. Câu chuyện xoay quanh Sung Deok Mi một giám đốc triển lãm nghệ thuật chuyên nghiệp, tài giỏi nhưng ẩn sau đó là một fangirl chính hiệu của một idol Kpop, và Ryan Gold (Heo Yoon Jae) vị tân giám đốc phòng tranh mới nhậm chức.

Vào vai Ryan Gold, Kim Jae Wook đã thể hiện xuất sắc hình ảnh một họa sĩ thiên tài kiêm giám đốc phòng tranh lạnh lùng, sở hữu diện mạo lịch lãm cùng sức hút khó cưỡng. Sự xa cách, bí ẩn pha lẫn nét quyến rũ đầy kiềm chế được nam diễn viên tài ba kiểm soát vô cùng tinh tế, biến Ryan Gold thành vị nam thần có sức mê hoặc ngầm mãnh liệt trong lòng các mọt phim Hàn.

7. So Ji Sub - Master's Sun

Ra mắt năm 2013, Master's Sun do So Ji Sub và Gong Hyo Jin đóng chính là câu chuyện về Tae Gong Sil cô gái có khả năng nhìn thấy ma sau một tai nạn, và Joo Joong Won vị chủ tịch trung tâm thương mại lớn có tính cách độc miệng, ích kỷ nhưng lại sở hữu cơ thể "vía nặng" khiến ma quỷ không thể đến gần.

So Ji Sub đã nhào nặn nên một Joo Joong Won huyền thoại của màn ảnh Hàn. Ban đầu, anh ta là một kẻ thực tế đến mức thực dụng, luôn cân đo đong đếm mọi thứ bằng tiền tài và lợi ích. Nhưng khi dần mở lòng, anh đã học được cách bảo vệ và hy sinh cho người mình yêu. Sự chuyển biến từ lạnh lùng sang thâm tình, kết hợp với nét diễn duyên dáng của So Ji Sub đã biến Joo Joong Won thành tượng đài bá tổng khó ai có thể thay thế.

8. Park Hyung Sik - Strong Woman Do Bong Soon

Lên sóng năm 2017, bộ phim này đã phá vỡ hoàn toàn những định kiến truyền thống về hình ảnh tổng tài. Phim do Park Bo Young và Park Hyung Sik đóng chính, kể về Do Bong Soon cô gái nhỏ nhắn nhưng sở hữu sức mạnh lực sĩ siêu nhiên, và Ahn Min Hyuk người đứng đầu một công ty game nổi tiếng.

Ahn Min Hyuk của Park Hyung Sik bề ngoài là một doanh nhân trẻ tuổi tài cao, nhưng bên trong lại là một rổ "bán sỉ sự đáng yêu". Anh chàng không ngại làm nũng, hay ghen và cực kỳ trẻ con, đến mức khán giả phải phong tặng danh hiệu "nam chính dễ cưa đổ nhất phim Hàn". Phản ứng hóa học bùng nổ và ngọt lịm giữa anh và Park Bo Young đã tạo nên cặp đôi huyền thoại, đến nay vẫn được dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình.

9. Yoo Yeon Seok - When the Phone Rings

When the Phone Rings (2024) được chuyển thể từ web novel ăn khách cùng tên, với sự tham gia của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Phim kể về một cặp vợ chồng kết hôn được 3 năm vì lợi ích chính trị, cuộc sống hôn nhân vốn nguội lạnh như tro tàn bỗng chốc đảo lộn sau một cuộc gọi bắt cóc bí ẩn, từ đó bóc tách những tình cảm giấu kín và kéo theo một loạt diễn biến tình cảm đầy kịch tính.

Trong phim, Yoo Yeon Seok vào vai Baek Sa Eon phát ngôn viên trẻ tuổi nhất của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống). Anh không chỉ là một tinh anh của giới chính trị mà còn toát ra phong thái trầm ổn, bình tĩnh cùng khí chất áp đảo người nhìn. Khi bộ phim dần hé lộ những góc khuất thâm tình của nhân vật, Baek Sa Eon đã nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những bá tổng quyền lực và quyến rũ bậc nhất màn ảnh Hàn những năm gần đây.

10. Hyun Bin - Secret Garden

Secret Garden (2010) với sự tham gia của Hyun Bin và Ha Ji Won là bộ phim kinh điển kể về một vị giám đốc trung tâm thương mại cao ngạo và một nữ diễn viên đóng thế đầy cá tính, từ chỗ oan gia dở khóc dở cười do bị hoán đổi linh hồn đến khi yêu nhau sâu đậm.

Kim Joo Won của Hyun Bin chính là một trong những "ông tổ" đặt nền móng cho hình tượng bá tổng xứ Kim Chi. Dù tính cách có phần hống hách, tự phụ và khó chiều, nhưng nhờ khuôn mặt điển trai, năng lực xuất chúng cùng thần thái ngút ngàn mỗi khi làm việc, anh vẫn dễ dàng hạ gục người xem. Khi theo đuổi tình yêu, sự kiên trì, thâm tình pha lẫn chút "vô tri" đáng yêu của Joo Won đã khiến nhân vật này trở nên vô cùng sống động. Dù phim đã chiếu được hơn một thập kỷ, Kim Joo Won vẫn là cái tên "vàng" trong làng bá tổng.