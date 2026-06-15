Tóm dính cảnh cặp đôi Vbiz ngồi chung xe, ôm eo tình tứ giữa sự kiện nhưng nhất quyết không cho nhau danh phận

Nếu có giải thưởng dành cho cặp đôi "yêu mà không chịu nhận" của Vbiz, Anh Tú và LyLy chắc chắn là những ứng cử viên sáng giá. Hết bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm cho đến những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội, cả hai đã để lộ vô số dấu hiệu đặc biệt suốt nhiều năm qua.

Đơn cử như mới đây, tại buổi Listening Party ra mắt album mới của Chi Pu, Anh Tú và LyLy lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì loạt khoảnh khắc tình bể bình. Ngay vừa khi xuất hiện, Anh Tú và LyLy được bắt gặp cùng ngồi trên một chiếc xe. Sau khi xuống xe, cả hai tiếp tục đồng hành sát cạnh nhau trong suốt quá trình tham dự sự kiện.

Anh Tú và LyLy công khai ngồi chung một xe đến sự kiện (Clip: Threads)

Đáng chú ý nhất là đoạn clip ghi lại cảnh Anh Tú vòng tay ôm eo LyLy khi cả hai di chuyển bên trong sự kiện. Hành động thân mật này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Trong video, nam ca sĩ chủ động đặt tay ở phần eo của LyLy giữa đám đông đông đúc, thể hiện sự quan tâm và gần gũi trước nhiều người.

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, phần bình luận của các bài đăng nhanh chóng bùng nổ. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến màn tương tác ngọt ngào của cặp đôi. Một số bình luận hài hước như: "Yêu nhau cả thế giới đều biết, chỉ có người trong cuộc chưa chịu công khai", "Danh phận vẫn là thứ xa xỉ nhất với fan của cặp này", hay "Ôm eo thế này rồi còn chờ gì nữa?".

Anh Tú tự nhiên ôm eo LyLy giữa sự kiện (Clip: Meow Entertainment)

Thực tế, Anh Tú và LyLy từ lâu đã là một trong những cặp đôi được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" nhất Vbiz. Cả hai quen biết và đồng hành trong nhiều dự án âm nhạc, thường xuyên xuất hiện cùng nhau từ sân khấu, hậu trường cho đến những buổi tụ tập bạn bè.

Nghi vấn hẹn hò bắt đầu rộ lên khi netizen liên tục phát hiện cả hai check-in tại cùng địa điểm, sử dụng đồ đôi, xuất hiện trong những buổi gặp gỡ riêng tư hay nhiều lần đồng hành trong các chuyến du lịch. Không chỉ vậy, Anh Tú và LyLy cũng thường xuyên dành cho nhau những lời động viên, tương tác đặc biệt trên mạng xã hội.

Không chỉ khán giả, nhiều đồng nghiệp trong showbiz cũng thường xuyên trêu ghẹo cặp đôi mỗi khi có dịp. Đơn cử như vừa qua, sau khi đóng cặp với Vĩnh Đam trong Thỏ Ơi!!, nhiều fan "đẩy thuyền" LyLy và đàn em. Khi đến Hà Nội cinetour, LyLy và Vĩnh Đam đã có dịp "giáp mặt" với Anh Tú và khoảnh khắc của bộ 3 này được Trấn Thành ghi lại. Nhiều người trêu ghẹo Anh Tú như đang đi "giữ của" trong lúc bạn gái làm việc, ngay cả Trấn Thành cũng thích thú mà chọc ghẹo không ngừng.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Anh Tú và LyLy đã được nhiều đồng nghiệp hé lộ

Dù liên tục bị gọi tên nhưng cặp đôi chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ. Mỗi khi được hỏi về chuyện yêu đương, cả hai thường khéo léo né tránh hoặc chỉ khẳng định đối phương là người thân thiết nhất. Sau hàng loạt khoảnh khắc tình tứ được ghi lại trong nhiều năm qua, người hâm mộ dường như không còn quá quan tâm đến việc cặp đôi có công khai hay không. Điều mà nhiều người mong chờ lúc này có lẽ là một cái kết đẹp cho chuyện tình được theo dõi suốt thời gian dài.

Thời gian gần đây Anh Tú còn nhiều lần đăng tải những đoạn hội thoại hoặc nội dung hài hước xoay quanh việc bị gia đình "hối cưới". Những chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng liên tưởng ngay đến LyLy và đặt câu hỏi liệu ngày cả hai chính thức "chốt đơn" có còn xa.

Người hâm mộ đang chờ ngày cặp đôi chốt đơn ngày trọng đại

Ảnh: FBNV