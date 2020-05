Người dùng mạng chỉ ra một chi tiết đặc biệt được Meghan Markle khoe khéo trên cuốn sách của bé Archie

Đoạn video mới nhất của bé Archie cùng với Meghan Markle nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của đứa trẻ đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Clip này đã gây ra không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra có một chi tiết đặc biệt về cuốn sách mà Meghan lựa chọn đọc cho con mình.

Theo đó, trên bìa sách có tiêu đề là "Duck! Rabbit!" có dán một mảnh giấy trắng ghi dòng chữ màu đen là "Câu lạc bộ sách của Archie". Nhiều người tin rằng đây dường như là một món quà đến từ nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Chi tiết đặc biết người dùng mạng nhận ra trên cuốn sách của bé Archie.

Người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey đã thành lập câu lạc bộ sách của bà vào năm 1996 và kể từ đó, phần lớn những cuốn sách mà bà lựa chọn đã trở thành những quyển bán chạy nhất. Oprah Winfrey đã đóng góp công sức không hề nhỏ trong việc phát triển văn hóa đọc sách ở Mỹ.

Một người hâm mộ hoàng gia cho biết: "Rất có thể đó là một món quà từ Oprah Winfrey. Bà ấy thường tặng sách cho những đứa con mới sinh của bạn bè mình và nói rằng đó là câu lạc bộ sách của đứa trẻ đó".

Theo trang Hello Magazine, bà Oprah Winfrey từng công khai hứa với vợ chồng nhà Sussex rằng bà sẽ tặng sách cho đứa trẻ của họ trong tương lai. Do vậy, rất có thể, món quà đó đã được chuyển đến Archie nhân dịp sinh nhật của cậu bé. Oprah Winfrey là bạn thân của vợ chồng Harry - Meghan và nữ hoàng truyền hình cũng được cho là sẽ hợp tác với nhà Sussex trong một cuộc phỏng vấn bom tấn trị giá khoảng 29 tỷ đồng, kể về cuộc sống của họ khi ở hoàng gia Anh.

Bà Oprah Winfrey là bạn thân của vợ chồng Meghan Markle.

Bên cạnh đó, còn có một chi tiết thú vị khác trong clip về bé Archie đó là cậu bé với tay nghịch một quyển sách khác rồi làm rơi nó xuống dưới đất. Sau đó Meghan đã cúi xuống nhặt sách và để nó bên cạnh mình nhưng bé Archie tinh nghịch với tay để lấy cuốn sách và tiếp tục ném nó xuống dưới sàn nhà trước sự bất lực của mẹ Meghan.

Theo Hello Magazine đó là cuốn sách được xuất bản vào năm 1997 có tựa đề là "Is Your Mama a Llama?" của tác giả Deborah Guarino. Và đây cũng được cho là món quà của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Clip Archie tinh nghịch vứt sách xuống dưới đất.

Cuốn sách bé Archie nghịch ngợm trong clip với mẹ Meghan Markle.

Nguồn: Hello Magazine, Mirror