Hôm nay, bé Archie tròn 1 tuổi, Meghan Markle cuối cùng đã chịu khoe con trai theo cách rất đặc biệt, khác xa so với chị dâu Kate

Đúng như lời đã hứa với người hâm mộ, nhà Sussex cuối cùng đã chịu chia sẻ hình ảnh mới nhất của bé Archie nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của cậu bé. Thay vì đăng tải một bức chân dung mới theo truyền thống hoàng gia giống như Công nương Kate từng thực hiện những bộ ảnh sinh nhật cho các con, Meghan đã có sự lựa chọn hoàn toàn khác biệt.

Meghan và con trai xuất hiện trong đoạn clip đặc biệt.

Nữ công tước xứ Sussex đã cùng con trai xuất hiện trong đoạn video đầy ngọt ngào khi Meghan đọc sách cho con trai tại căn nhà mới ở Los Angeles, Mỹ. Theo Mirror, đoạn video do chính Harry quay cho hai mẹ con và nó được chia sẻ trên tài khoản Instagram của tổ chức từ thiện Save the Children. Đoạn clip được thực hiện nhằm hỗ trợ cho chiến dịch mới của tổ chức từ thiện này, với mục đích gây quỹ giúp đỡ trẻ em và gia đình của các em đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở Anh và trên toàn thế giới.

"Nữ công tước xứ Sussex đang đọc sách cho con trai Archie nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Archie! Cảm ơn bạn #DuchessMeghan đã giúp chúng tôi gây quỹ giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng của Covid-19", tổ chức từ thiện ghi chú trên Instagram.

Xuất hiện trong đoạn clip, Meghan búi tóc cao gọn gàng và ăn mặc giản dị, trong khi đó bé Archie cười khúc khích khi nghe mẹ đọc sách, cậu bé vô cùng hiếu động trong lòng mẹ và đùa nghịch với những trang sách. Cuốn sách có tựa đề là "Duck!Rabbit!" với những nét vẽ ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc.

Bé Archie đáng yêu trong lòng mẹ.

Người hâm mộ hoàng gia đã phát cuồng với clip đặc biệt của hai mẹ con nhà Meghan Markle. Mọi người đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến cậu bé và nhận xét rằng Archie là một đứa trẻ đáng yêu, dễ thương và hay cười. Meghan cũng được khen ngợi khi thực hiện đoạn clip ý nghĩa gây quỹ từ thiện trong dịp sinh nhật của con trai.

Bé Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sinh ngày 6/5/2018, là chắt thứ 8 của Nữ hoàng Elizabeth II và xếp thứ 7 trong danh sách kế vị ngai vàng của chế độ quân chủ Anh. Hiện cậu bé đang cùng cha mẹ sinh sống ở Mỹ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trừ những dịp đặc biệt.

Nguồn: Mirror