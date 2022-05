Người đẹp Đỗ Nhật Hà: "Nhiều người nói tôi ham danh hiệu nhưng tôi thấy ai cũng nên có tham vọng"

Ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Đỗ Nhật Hà đã lập nên kỳ tích: trở thành mỹ nhân chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi nhan sắc đình đám nhờ tấm vé vàng từ ban tổ chức. Vào team Kim Duyên, liên tục được khen ngợi về khả năng thuyết trình, ngoại ngữ, Đỗ Nhật Hà ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên không ít người tiếc nuối khi mỹ nhân chuyển giới chỉ đồng hành cùng Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam với tư cách thí sinh danh dự, thành tích cao nhất cũng chỉ có thể lọt top 16.

Mới đây, Đỗ Nhật Hà đã có những chia sẻ xoay quanh kỳ tích mà cô lập được tại Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 cũng như nêu quan điểm về loạt ý kiến trái chiều xoay quanh cuộc thi.

Đỗ Nhật Hà chia sẻ về Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Tâm sự về "hội chị em": Thảo Nhi Lê - Bảo Ngọc - Thủy Tiên trong mắt Đỗ Nhật Hà

Hoàn thành xong phần ghi hình cho Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, cảm giác Đỗ Nhật Hà thế nào khi trở về nhà?



Hiện tại Hà và tất cả các thí sinh top 71 vừa kết thúc 9 tập ghi hình của Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, mình rất vui và tự hào vì đã hoàn thành được một phần trong sứ mệnh khá dài của mình ở chương trình năm nay. Hà đã có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm những điều mới mẻ và đặc biệt có thêm nhiều tình bạn đẹp. Đó là điều Hà cảm thấy rất trân quý.

Nhật Hà có vẻ "chọn bạn mà chơi" quá nhỉ? Hội bạn thân của bạn toàn thí sinh mạnh như Thảo Nhi, Bảo Ngọc, Thủy Tiên.

Việc Hà cùng Thảo Nhi, Bảo Ngọc, Thủy Tiên thường xuyên đăng hình lên MXH nên mọi người chỉ tập trung nhóm bạn 4 người thôi nhưng thật ra mình chơi với rất nhiều thí sinh trong nhà chung, trong đó có cả Ngọc Châu hay Hoàng Phương. Thảo Nhi và Hà ở cùng 1 phòng, Thủy Tiên ở phòng kế bên nên tụi mình khá thân, cũng hợp tính nên Hà cảm thấy không khí cuộc thi năm nay bớt căng thẳng hơn.

Bộ ba này là những người bạn thế nào trong mắt Đỗ Nhật Hà?

Hà cảm thấy Thảo Nhi lớn tuổi nhất nên Thảo Nhi như chị cả. Khi bất kỳ một thành viên trong nhóm gặp vấn đề trục trặc nào đấy, Thảo Nhi luôn là người đứng ra giúp đỡ. Có vẻ như Nhi là người có tố chất lãnh đạo sẵn rồi nên khá chủ động trong việc điều phối tất cả công việc. Cái đó cũng là điều mà Hà rất thích ở Nhi.

Bảo Ngọc là người vô cùng "hề hước". Hồi đầu Hà khá ngại khi tiếp xúc với Ngọc vì mặt bạn rất sắc lạnh, làm mình nghĩ hơi khó gần. Nhưng khi tiếp xúc với Ngọc rồi thì như một "con hề" vậy đó, rất hợp tính với Hà. Tiên - Hà - Nhi ở tầng 25, Ngọc ở tầng 15 nhưng bạn rất thích làm cư dân tầng 25 vì trên phòng tụi mình có rất nhiều đồ ăn ngon. Bạn rất thích ăn ké ở phòng tụi mình. Từ đấy, cũng có rất nhiều kỷ niệm vui và cũng dần thân hơn.

Thủy Tiên là cô bé thông minh, khá đằm tính. Nhìn hình ảnh Tiên, mình cảm thấy hình ảnh mình 3 năm trước đây. Cả 2 chị em cũng có nhiều điều hợp tính với nhau, về suy nghĩ, tư duy,...

Không biết hội bạn thân của Hà có bàn bạc trước không mà tất cả mọi người đều về team Kim Duyên?

Cái đấy cũng là một nhân duyên. Ngày chọn đội mọi người tham gia với tâm thế lên đấy rồi mới chọn nhưng khi hỏi ra thì cả Thảo Nhi, Bảo Ngọc, Thủy Tiên cũng về team Kim Duyên. Người ta hay gọi là tư tưởng lớn gặp nhau ấy (cười). Có thể là tụi mình có cùng một mục tiêu, lý tưởng khi đến với chương trình này.

Dường như các cô gái năm nay không ngại "bung xõa", đăng nhiều story, hình ảnh lầy lội lên MXH mà quên mất luôn việc phải giữ hình ảnh của một thí sinh ở một cuộc thi Hoa hậu?

Thật ra hội đồng giám khảo sẽ quan sát chúng ta khắp mọi nơi. Có rất nhiều những giám khảo ngầm xung quanh cuộc sống mình trong suốt khoảng 1 tháng vừa rồi. Mọi người nghĩ đi thi Hoa hậu phải diễn 24/24 nhưng Hà nghĩ cái đó là một phần thôi để mọi người thấy mình vẫn có quy chuẩn nhất định về một cuộc thi sắc đẹp nhưng chúng ta cứ là bản thân mình thôi. Hà cho rằng đó không chỉ là là điều mà Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay hướng đến mà cũng là tiêu chí của Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới.

"Hà không có nhiều mối quan hệ trong showbiz, không có công ty hậu thuẫn... Là người chuyển giới cơ hội cũng giới hạn"

Dù là một Hoa hậu bước ra từ show thực tế nhưng có vẻ bạn khá chật vật khi phải tự lo toan mọi thứ sau cuộc thi. Phải chăng Hà không nhận được sự hỗ trợ nào từ công ty Hương Giang thời gian qua?

Sau chương trình năm đấy, mình trải qua nhiều sóng gió khi thi quốc tế. Anh Adrian Anh Tuấn, chị Hương Giang hay một số giám khảo như chị Di Băng, anh Dược Sĩ Tiến đều có những hỗ trợ nhất định cho mình nhưng đã gọi là hỗ trợ thì không thể nào lo hết mọi khoản chi phí hay mọi vấn đề phát sinh, quan trọng mình phải là người chủ động.

Lúc đấy mình cũng nhìn nhận sai sót của mình, về những điều mình chưa hoàn thiện được ở thời điểm đó. Nhưng năm nay, tại chương trình Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, khi đã có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm hơn, mình mong mọi người sẽ nhìn nhận sự nỗ lực của mình.

Đến cuộc thi năm nay, Hà phải "tự thân vận động" khá nhiều chẳng hạn như mặc lại đồ cũ vì không xin tài trợ được đồ mới. Nhưng sau khi câu chuyện về bạn được lan tỏa, có vẻ như nhiều NTK, nhà tài trợ hỗ trợ Hà hơn?

Sau khi Hà được công bố là thí sinh thứ 71 của chương trình, mình cũng nhận được khá nhiều sự đón nhận từ khán giả và mọi người, bên cạnh đó cũng có nhiều anh chị NTK ngỏ ý muốn giúp đỡ Hà. Hà cảm thấy rất vui vì điều đó vì không phải thí sinh nào cũng có vinh dự này. Mọi người đi thi cũng tự thân vận động, kể cả những người có danh hiệu hay không thì cũng thế vì đây là nơi để họ tìm kiếm cơ hội cho chính họ. Bản thân Hà cảm thấy mình rất may mắn vì trên chặng đường này mình không một mình, mặc dù có nhiều khó khăn và trở ngại nhưng luôn có sự yêu thương đồng hành từ khán giả và các anh chị luôn yêu thương và hỗ trợ Hà.

Sau khi đạt danh hiệu top 6 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hà có vẻ im ắng lạ thường. Liệu có biến cố gì xảy ra trong khoảng thời gian đó? Có phải bạn xem việc lựa chọn Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 là cơ hội cuối cùng để thăng hạng hay không?

Người ta hay bảo thiên thời - địa lợi - nhân hòa, mặc dù mình cũng đã cố gắng rất nhiều, đã hoạt động năng nổ nhưng chưa thể tiếp cận nhiều đối tượng khán giả như những gì mọi người mong muốn. Họ nghĩ lọt top 6 cuộc thi quốc tế rồi thì về Việt Nam phải có nhiều tiếng vang hơn, nhiều hoạt động nổi trội hơn nhưng thời điểm đó do Hà là người hoạt động độc lập, không phải là người có nhiều mối quan hệ trong showbiz hay có công ty hậu thuẫn, tất cả mọi thứ đều một mình Hà. Mọi mối quan hệ hiện tại đều là do các anh chị quý mình nên hỗ trợ mình. Những định hướng cũng do bản thân mình định ra nên sẽ có nhiều thiếu sót. Nhưng Hà nghĩ thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình đã nỗ lực hết sức, luôn tin tưởng bản thân và làm những gì mình thấy đúng thì cuộc sống sẽ an bài những điều tốt đẹp cho mình.

Theo những trải nghiệm của Hà, người chuyển giới hiện nay cơ hội có bị hạn chế nhiều không?

Hà nhận ra được sự hạn chế không chỉ trong môi trường nghệ thuật mà còn cả ở cuộc sống hằng ngày. Năm 2020, Hà có ứng tuyển làm tiếp viên cho một hãng hàng không Việt Nam. Lúc đấy, mình đã đạt đủ những điều kiện về mặt ngoại hình, kiến thức, sức khỏe nhưng cuối cùng vẫn nhận không được chọn vì mình là người chuyển giới, giấy tờ pháp lý vẫn là nam. Khoảng thời gian đó, Hà cũng bị hụt hẫng khá nhiều. Trước giờ mình nghĩ đơn giản là chỉ cần cố gắng đủ thì sẽ nhận những thành công như mong đợi. Thế nhưng đúng là có một số yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát. Hà nhận ra đó là cuộc sống, đương nhiên sẽ có những sự bất công. Đó cũng là một trong những nguồn động lực rất lớn để năm nay Hà đến với Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Bản thân mình xuất thân là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, cũng có nhiều cơ hội thuận lợi hơn so với những người chuyển giới khác mà vẫn còn gặp nhiều điều bất công như vậy thì những người không có điều kiện như mình sẽ còn gặp những điều kiện khó khăn như thế nào nữa.

Động lực tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, nói rõ về "nỗi lo trở thành nhân tố câu view"

Đã có danh hiệu và từng thi quốc tế nhưng Nhật Hà vẫn tìm đến cuộc thi nhan sắc năm nay, lý do là gì?

Sẽ có một số người nghĩ Hà đam mê danh hiệu, tìm cơ hội cho chính mình. Thật ra Hà cảm thấy nếu trong cuộc sống này chúng ta có một chút tham vọng gì đấy nhưng chính đáng thì cũng là điều ý nghĩa.

Trong hành trình này, Hà cảm thấy mình ở đây chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn cả một cộng đồng và những người yếu thế trong xã hội. Hà nghĩ nếu như năm nay nếu cánh cửa mở ra cho mình không có, kết quả không được như mình mong đợi, bị loại ngay vòng casting thì mình sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho người khác. Nếu không phải là Hà thì sẽ là những thế hệ tiếp nối Hà, các bạn sẽ đấu tranh vì điều đó, vì chính bản thân bạn và những điều tốt đẹp hơn cho xã hội này.

Ngoài Nhật Hà ra cũng có một số thí sinh chuyển giới đến casting. Một số bạn đã có giấy tờ hoàn chỉnh rồi nhưng chỉ có Hà được chọn. Hà nghĩ yếu tố nào khiến mình "đánh bại" các đối thủ?

Sống trọn vẹn từng phút giây, không bao giờ bỏ cuộc. Hà nghĩ đó là một trong những yếu tố tiên quyết để giám khảo nhìn vào sự cố gắng của Hà và lựa chọn Hà. Sân chơi Hoa Hậu Hoàn Vũ trước giờ đã là sân chơi của những cô gái dị tính khác. Đương nhiên bản thân Hà và những người giống Hà luôn nghĩ bản thân là phụ nữ rồi, suy nghĩ, hành vi, mọi thứ đã là phụ nữ nhưng phải nhìn thực trạng đây là cuộc thi dành cho những cô gái từ xưa đến giờ nên khi có điều gì đó phá luật thì sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Mình phải cho mọi người thấy được sự quyết tâm của mình như thế nào, hành trình khi đến cuộc thi năm nay mình có câu chuyện gì, sứ mệnh gì, làm được những gì.

Nhật Hà là thí sinh "bí mật đến phút chót" trong top 71 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay, cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của cuộc thi nhan sắc này. Nhiều người lo rằng Hà trở thành "nhân tố câu view" của chương trình?

Hà nghĩ một mình Hà không thể nào có thể đủ sức ảnh hưởng để quyết định sự sống còn của một chương trình. Có thể quá nhiều người đặt kỳ vọng vào Hà, khán giả họ yêu thương, mong muốn mình có thể làm nhiều điều hơn, tiến xa hơn hay thậm chí sẽ chiến thắng cuộc thi năm nay để đại diện Việt Nam đi thi quốc tế. Ít nhiều mình cảm thấy vui vì bản thân cũng có sức ảnh hưởng với mọi người. Nhưng Hà cảm thấy trên hành trình này sẽ còn nhiều yếu tố khác để quyết định sự thành công của chương trình. Hy vọng mọi người sẽ nhìn vào sự cố gắng của Hà và những điều Hà có thể làm được tại chương trình năm nay để hiện thực hóa sứ mệnh của mình hơn việc chỉ nhìn vào chuyện chương trình có câu được rating hay không.

Đấu với quá nhiều đối thủ mạnh ở bảng xếp hạng online, Hà có bao giờ lo rằng mình sẽ không lọt vào top 16 ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay?

Mình vẫn cứ đi thôi vì đâu biết trước tương lai điều gì sẽ xảy ra với mình đâu. Có thể hiện tại bạn cảm thấy cái đó là thất bại hay đôi khi là bầu trời sụp đổ với mình nhưng Hà vẫn lựa chọn tin tưởng vào chính mình, vẫn bước tiếp. Đó cũng là những yếu tố giúp Hà tỏa sáng ở cuộc thi năm nay. Những điều Hà có thể làm được thì Hà vẫn sẽ cố gắng cho đến tận giây phút cuối cùng. Cho dù kết quả như thế nào thì mình vẫn sẽ an yên đón nhận nó vì mình biết mình đã chiến thắng được bản thân, chiến thắng trong lòng khán giả.

Nhật Hà nghĩ sao về việc lọt top bằng bình chọn và được fan đặt thêm biệt hiệu 1 vào sau danh hiệu? Chẳng hạn như nếu lọt top 16, bạn có thể bị gọi là Miss 15 1.

Muốn biết như thế nào thì hãy đón xem Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay (cười). Hà nghĩ vé vote là cơ hội cho mình hay mình có thể nghĩ một cách tích cực hơn rằng đó là vương miện nhỏ tại chương trình năm nay. Có thể mình không phải là người chiến thắng hay chiến thắng bằng vé vote nhưng mình chiến thắng trong lòng mọi người thì đó là một trong những điều mình đã thành công tại cuộc thi năm nay rồi. Hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất.

Tâm sự về Kim Duyên, tiết lộ tính cách thật của Á hậu với các thí sinh

Sau khoảng thời gian trong team Kim Duyên, bạn cảm thấy đã học hỏi được gì từ vị mentor này?



Ở Kim Duyên có một điều mà ở những bạn cùng lứa tuổi như Hà chưa có đó là những trải nghiệm thực tế và có cơ hội đi thi quốc tế tại Hoa Hậu Hoàn Vũ. Chị Duyên đã có cơ hội đi thi quốc tế, có những kinh nghiệm đó để có thể truyền đạt lại cho các thí sinh trong đội của mình. Duyên cũng là người có cùng tầng năng lượng với Hà, Nhi, Ngọc hay Tiên nên sẽ dễ liên kết với nhau hơn. Ngày chọn đội, nhìn vào thì Hà có hảo cảm với chị Duyên khá nhiều. Đặc biệt trước đây không biết có nhân duyên nhất định nào đó hay không mà tất cả chương trình Hà tham gia (casting hay với tư cách khách mời) thì đều có sự xuất hiện của chị Duyên. Đó là một trong những yếu tố thúc đẩy mình về đội Kim Duyên.

Nhật Hà có bao giờ nghe nhận xét: "Khả năng tiếng Anh của Nhật Hà còn nhỉnh hơn cả Kim Duyên - mentor của Hà ở cuộc thi năm nay"?

Một mentor có giỏi hay không không nằm ở việc khả năng ngoại ngữ của họ như thế nào mà quan trọng là chiến lược họ xây dựng cho team của họ ra sao. Đương nhiên chúng ta không phải người toàn năng, cả Hà cũng vậy, có những điều Hà cũng không thật sự giỏi, mình chỉ nổi trội một số mặt nhất định thôi. Hơn hết, Hà cảm thấy sự nhiệt huyết của chị Duyên năm nay. Nếu chúng ta không giỏi thì sẽ cần thầy giỏi. Mọi người thấy vậy thôi chứ Duyên căng lắm, đôi khi làm tụi mình bị áp lực luôn ấy. Đó là điều có thể thúc đẩy được tinh thần máu chiến hơn trong team Kim Duyên năm nay.

Năm nay Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đánh giá rất cao khả năng interview (phỏng vấn) tiếng Việt lẫn tiếng Anh, không biết trong quá trình tham gia cuộc thi, Hà có gặp khó khăn gì về phần này không?

Có chứ, mà chương trình năm nay "chơi ác" lắm. Ngay từ những ngày đầu tiên tham gia casting đã có 1 ngày thi interview. Hôm đấy bên ban biên tập có đến hỏi Hà rằng muốn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Lúc đó mình bảo chọn tiếng Anh nhưng khi vào vòng phỏng vấn giám khảo toàn hỏi tiếng Việt thôi. Còn những thí sinh đa số chọn tiếng Việt thì đều hỏi bằng tiếng Anh. Họ sẽ không chỉ kiểm tra được cả khả năng ngoại ngữ, phần ứng xử phỏng vấn mà còn khả năng ứng biến các thí sinh. Hỏi nhiều về hoàn cảnh, những câu hỏi khốc liệt khác nhau. Đó cũng là một trong những điều năm nay gây cản trở rất nhiều không chỉ với Hà mà còn nhiều thí sinh khác. Hơn hết, Hà nghĩ quan trọng là việc mình cố gắng như thế nào, đối mặt với những thử thách đó ra sao, những điều đó sẽ quyết định thí sinh đó có tỏa sáng hay không.

Không chỉ Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam mà cả Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan nhiều vấn đề xã hội, phạm vi rất rộng đòi hỏi các cô gái phải luôn cập nhật thông tin, tìm hiểu các vấn đề gây nhức nhối trong xã hội hiện tại. May mắn là năm nay Việt Nam xây dựng format chương trình tiệm cận quốc tế đòi hỏi thí sinh ứng biến linh hoạt hơn, có vốn kiến thức sâu rộng hơn. Bản thân Hà đã tìm hiểu rất nhiều về các thông tin chính trị, xã hội, những vấn đề nổi cộm ở Việt Nam thời điểm gần đây. Nhưng mà có thể có câu hỏi nằm ngoài sự chuẩn bị của mình, chẳng hạn như "Bạn đi thi bạn có mang bùa không?", đôi khi mình phải là người có thể linh hoạt và phải ứng biến được, đặc biệt là luôn để cho mọi người thấy khi cất lên tiếng nói, suy nghĩ của mình thì người đối diện phải cảm nhận được điều mình nói và nổi da gà. Đó sẽ là yếu tố rất cần ở các thí sinh năm nay.



Mới đây có một nữ diễn viên cho rằng: "Chỉ có những cô gái thất nghiệp mới đi thi Hoa hậu". Hà nghĩ thế nào về quan điểm này?

Hà nghĩ vấn đề thất nghiệp hay không tùy vào khả năng mỗi người mà. Có nhiều người họ có thất nghiệp đi chăng nữa thì cũng có thi Hoa hậu được đâu. Nên là có những luồng ý kiến tiêu cực như vậy thì mình nghĩ không nên để vào đầu. Quan điểm mỗi người khác nhau. Nhiều người họ có định kiến về người đẹp, các cuộc thi Hoa hậu. Họ hay nghĩ chân dài thì não ngắn. Năm nay mình ngồi đây nè, chân mình dài nhưng não mình đâu có ngắn đâu. Mình làm được khá nhiều điều, những người họ tự tin não nhiều nếp nhăn họ không làm được như mình đâu. Hà cảm thấy Hà và tất cả những cô gái Việt Nam trong thời đại mới cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều để có thể khẳng định và vượt qua những định kiến đó.

Nhật Hà nghĩ thế nào khi là một Hoa hậu thì đi đứng, ăn uống, phát ngôn, mọi động thái được chú ý, bạn có thấy mệt mỏi không?

Thời gian đầu cũng khá mệt. Lúc đầu mình chưa biết, mình nghĩ Hoa hậu lúc nào cũng giữ kẽ, tất cả mọi thứ đều phải quy chuẩn nhưng mỗi một cuộc thi sẽ có những tiêu chí khác nhau. Mọi người nhìn thấy ở Miss Grand mọi người rất thoải mái, và ở Miss Universe cũng vậy. Vẻ đẹp không toát lên việc mình ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ điệu đà ra sao mà thể hiện ở nội lực bên trong của mình, sự phóng khoáng, tự nhiên và đương nhiên sẽ phải nằm trong những quy chuẩn nhất định nhưng Hà nghĩ nên là bản thân mình cái đã. Mình phải cảm thấy thoải mái về điều đó, nằm trong phạm trù nhất định nhưng luôn tự tin, thoải mái với những điều mình làm.

Bạn thử dự đoán top 5 của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay xem!

Hiện tại Hà nghĩ có rất nhiều những thí sinh mạnh năm nay và mình cũng hơi khó để chọn ra. Theo Hà cảm nhận về những thí sinh thể hiện tốt thì năm nay có một số những gương mặt cũng vừa quen vừa lạ, chẳng hạn như Hoàng Phương, Thảo Nhi Lê, Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa và một thí sinh nữa mình chưa biết là ai. Những thí sinh mình vừa nêu tên, các bạn có phần thể hiện khá tốt xuyên suốt những tập ghi hình vừa rồi.

Dự định của Hà sau khi trở về từ Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam là gì?

Hiện tại mình vẫn sẽ tiếp tục những sứ mệnh của mình, mình không dừng lại ở chương trình năm nay. Mục tiêu của Hà đến với chương trình là mở ra những con đường mới cho cộng đồng của Hà. Hà vẫn sẽ cố gắng xây dựng mình ở hình ảnh mình là một MC song ngữ. Đó là giấc mơ của Hà và Hà đang cố gắng rất nhiều để hiện thực hóa được nó.

Cảm ơn những chia sẻ của Đỗ Nhật Hà và chúc bạn thực hiện được mục tiêu cao nhất ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022!