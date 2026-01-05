Người dân vượt rét mướt đi làm sau kỳ nghỉ lễ, hàng loạt tuyến đường ùn tắc
Sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, sáng nay (ngày 5/1) nhịp sống tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM nhanh chóng quay trở lại guồng quen thuộc.
Ngay từ sáng sớm, người dân đã đồng loạt đi làm, đi học, khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng đông đúc, lưu lượng phương tiện tăng cao.
Clip ùn tắc giao thông tại Hà Nội (Nguồn: Như Hoàn)
Hà Nội: Người dân chật vật di chuyển
Ngày đầu tiên người dân quay trở lại nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2026, không khí giao thông tại Hà Nội trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Từ sáng sớm, khi người dân đi làm và học sinh trở lại trường, nhiều tuyến đường huyết mạch đã rơi vào tình trạng ken đặc xe cộ. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp, thậm chí đứng im trong thời gian dài vào giờ cao điểm.
Tại nhiều khu vực cửa ngõ và trục đường trung tâm, ùn tắc kéo dài hàng cây số khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Nhiều người chật vật tìm cách thoát khỏi điểm tắc để kịp giờ làm, giờ học.
TP.HCM: Ùn tắc kéo dài
Tại TP.HCM, ghi nhận trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, các trục đường chính đều đông nghịt xe cộ từ khung giờ cao điểm buổi sáng. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm nhưng nhìn chung trật tự giao thông vẫn được đảm bảo.
Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài. Nhờ đó, các điểm nóng chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ và nhanh chóng được giải tỏa.