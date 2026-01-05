Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ 12-15 độ C.



Bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống nước ta khiến Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo trong ngày 5-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm 5-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngày và đêm 5-1, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 5-1 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ.

Không khí lạnh gây mưa to ở miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 5-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Với đợt không khí lạnh tăng cường này, các chuyên gia cảnh báo vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.