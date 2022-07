Người dân TP.HCM đổ xô đi du lịch cuối tuần, cao tốc kẹt xe từ sáng đến trưa

Sáng ngày 2/7, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) đã xảy ra kẹt xe kéo dài khiến các phương tiện đứng chôn chân, nhích từng chút từ sáng đến trưa.

Theo các tài xế, tình trạng kẹt xe bắt đầu khoảng 8h cùng ngày tại đoạn qua huyện Long Thành, hướng TP.HCM đi Đồng Nai để đến Vũng Tàu.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe kéo dài

"Tôi mất 2 tiếng mới qua được được khỏi cao tốc, ‘cao tốc mà như chậm tốc’. Ùn tắc nặng nhất từ nút giao đường Trần Phú, huyện Nhơn Trạch đến đoạn tiếp giáp quốc lộ 51, huyện Long Thành", tài xế tên Thành (34 tuổi, TP.HCM) cho hay.

Còn tài xế Nguyễn Huy An (30 tuổi) cũng cho biết đang bị "mắc kẹt" trên cao tốc HLD do ùn tắc giao thông. "Tôi nghe CSGT nói có xe chết máy nên mới kẹt dài như vậy. Sáng nay tôi đưa gia đình xuống Vũng Tàu nghỉ mát dịp cuối tuần nhưng phải chịu cảnh kẹt xe kéo dài như thế này, mất 3 tiếng mới ra khỏi được cao tốc", tài xế An mệt mỏi chia sẻ.

Ô tô nối đuôi nhau nhúc nhích trên cao tốc HLD

Thông tin thêm về tình hình kẹt xe trên cao tốc HLD, một cán bộ Cục CSGT cho biết nguyên nhân kẹt xe nghiêm trọng do lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng đột biến trong buổi sáng, đồng thời có khoảng 2 ô tô chết máy nên giao thông ùn tắc kéo dài.

Cán bộ CSGT cho hay, khi thấy kẹt xe lực lượng chức năng đã túc trực tại khu vực có phương tiện bị sự cố để phân luồng, cố gắng giải toả ùn ứ càng sớm càng tốt để người dân yên tâm.

Cũng trong sáng cùng ngày, khu vực qua cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 đi TP. Thủ Đức) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe do lực lượng chức năng rào chắn một phần đường phục vụ việc thi công sửa chữa khe co giãn tại cầu này.

Ô tô nuối đuôi nhau qua cầu Phú Mỹ

Việc rào chắn để thi công đã tạo thành nút thắt cổ chai khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng do lượng phương tiện qua cầu tăng vào cuối tuần. Giao thông rối loạn, giao thông ùn ứ kéo dài mặc dù lực lượng chức năng tập trung phân luồng.

Theo phương án thi công sửa chữa khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ neo (phía quận 7) với thời gian kéo dài 3 tháng.

Ông Ngô Hải Đường- Trưởng phòng quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TP.HCM cho biết mỗi ngày có khoảng 26.000 lượt phương tiện qua cầu Phú Mỹ. Do đó, việc thi công sửa chữa khe co giãn sẽ gây gián đoạn, ảnh hưởng đến tình hình giao thông.

Khu vực rào chắn để thi công khe co giãn cầu đã tạo ra nút thắt cổ chai khiến giao thông bị ùn ứ

Ô tô di chuyển nhích từng chút qua cầu Phú Mỹ

Ô tô xếp hàng dài từ quận 7 đi TP. Thủ Đức

Một phần làn đường dành cho xe 2 - 3 bánh qua cầu cũng bị thu hẹp để phục vụ thi công

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực thi công khe co giãn cầu Phú Mỹ

https://kenh14.vn/nguoi-dan-tphcm-do-xo-di-du-lich-cuoi-tuan-cao-toc-ket-xe-tu-sang-den-trua-202207021247369.chn

https://kenh14.vn/nguoi-dan-tphcm-do-xo-di-du-lich-cuoi-tuan-cao-toc-ket-xe-tu-sang-den-trua-202207021247369.chn