Lên phương án di dời hơn 50.000 người ở khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Chiều 1/7, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai họp khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 1.



Theo đại diện Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 16h, vị trí tâm bão vào khoảng 19.2 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 150km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật trên cấp 14. Trong 12-24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của bão số 1, bắt đầu từ chiều tối và đêm 2/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo đường đi của bão số 1

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 13h30 ngày 1/7, các đơn vị đã kiểm đếm, hướng dẫn khoảng 59.967 tàu/269.433 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hiện, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có 33.692 tàu/108.531 người đang hoạt động và neo đậu, ở khu vực khác là 25.620 tàu/156.601 người.

Ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm các địa phương như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn. Các tỉnh này sẵn sàng phương án di dời 50.516 người ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí xung yếu.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã có công điện, văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương ven biển tiếp tục kêu gọi tàu cá vào bờ, căn cứ vào tình hình chủ động cấm biển

Tuy nhiên, trước số lượng tàu cá đang hoạt động trên biển còn nhiều, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Theo ông Hoài, đây là cơn bão đầu mùa, diễn biến còn phức tạp và có khả năng mạnh thêm. Do đó, các tỉnh khu vực vịnh Bắc Bộ cần tiếp tục quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến; chủ động cấm biển tùy theo diễn biến thực tế tại địa phương.

Các địa phương miền núi phía Bắc rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt.

Các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.