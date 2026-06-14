Ngày hôm qua (13/6), mạng xã hội lan truyền bức ảnh cùng thông tin về việc người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nằm trên ghế đá trong công viên Ngọc Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội). Theo thông tin chia sẻ, người dân khi đi qua khu vực công viên phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên ghế đá. Cho rằng nạn nhân gặp sự cố về sức khỏe, một số người đã nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra và hỗ trợ. Tuy nhiên, khi lại gần, họ bàng hoàng phát hiện người này đã tử vong nên lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề xác nhận vụ việc và cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy người đàn ông tử vong do đột tử. Theo chính quyền địa phương, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại phố Hàm Long, phường Cửa Nam (Hà Nội), làm nghề xe ôm và đang thuê trọ trên địa bàn.

Sự việc gây xôn xao trong ngày cuối tuần.

Bên cạnh đó, Dân Việt thông tin thêm cách đây khoảng một tháng, người đàn ông này từng bị đột quỵ nhưng được phát hiện, cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo quy định.