Thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong, xảy ra sáng 13/6 tại TP.HCM đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang BKS 61C-354.xx do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, theo hướng đi vòng xoay Tân Hiệp. Khi đi đến điểm giao với đường Điện Biên Phủ, thuộc khu công nghiệp Kim Huy (phường Bình Dương, TP.HCM), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải.

Trong lúc ôm cua, xe tải đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 68M1-492.57 do chị N.T.C.H. (25 tuổi, quê An Giang) điều khiển. Cú va chạm đã khiến chị H. bị xe tải đẩy đi một đoạn, tử vong.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) và Đồn Công an khu công nghiệp Kim Huy đã đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo Dân trí thông tin thêm, theo người nhà của chị H., nạn nhân làm công nhân và đang mang thai. Chị H. vừa nghỉ thai sản được vài ngày để chuẩn bị về quê sinh con. Thông tin về vụ việc khiến dư luận đau lòng, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.