Hiện trường vụ thai phụ bị xe tải cán tử vong ở TP.HCM: Nạn nhân vừa nghỉ làm, chuẩn bị về quê sinh con
Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.C.H. (25 tuổi, quê An Giang).
Thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong, xảy ra sáng 13/6 tại TP.HCM đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.
Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải mang BKS 61C-354.xx do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, theo hướng đi vòng xoay Tân Hiệp. Khi đi đến điểm giao với đường Điện Biên Phủ, thuộc khu công nghiệp Kim Huy (phường Bình Dương, TP.HCM), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải.
Nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) và Đồn Công an khu công nghiệp Kim Huy đã đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.