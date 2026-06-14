Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào sáng 13/6 tại cầu Ponte do Esqueleto (còn gọi là "Cầu Bộ Xương") ở thành phố Limeira, bang São Paulo, Brazil, khiến cô gái 21 tuổi Maria Eduarda Rodrigues de Freitas thiệt mạng khi tham gia trò chơi mạo hiểm rope jump.

Theo thông tin từ cảnh sát và nhân chứng, Maria Eduarda đến địa điểm trên để trải nghiệm hoạt động nhảy dây từ cầu. Tuy nhiên, một sai sót nghiêm trọng được cho là đã xảy ra khi nhân viên vận hành quên gắn dây an toàn cho cô trước khi thực hiện cú nhảy.

Hiện trường sự việc được ghi lạis

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước thảm kịch. Trong đoạn clip, ba nhân viên đưa Maria Eduarda đến khu vực nhảy. Chỉ vài giây sau, cô bị đẩy khỏi bục ở độ cao khoảng 40m.

Ngay sau đó, nhiều người tại hiện trường hoảng loạn khi phát hiện sự cố. Lực lượng cứu hỏa cùng đội cấp cứu khẩn cấp SAMU nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng nạn nhân được xác nhận đã tử vong.

Đáng chú ý, trước khi tai nạn xảy ra vài giờ, Maria Eduarda vẫn đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội. Cô chia sẻ ảnh cây cầu, vòng đeo tay tham gia hoạt động và hình ảnh các thành viên khác đang thực hiện những cú nhảy với đầy đủ thiết bị bảo hộ.

Theo thông tin trên trang cá nhân, Maria Eduarda tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất và quản lý thể thao. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các hoạt động ngoài trời và những chuyến đi khám phá thiên nhiên.

Gia đình và bạn bè cho biết chuyến đi vốn được kỳ vọng sẽ là một trải nghiệm thú vị cuối tuần nhưng cuối cùng lại trở thành lần xuất hiện cuối cùng của cô.

6 người bị bắt giữ sau vụ việc

Theo cơ quan chức năng, sau khi tai nạn xảy ra, hai người đàn ông đã bỏ chạy khỏi hiện trường và bị phát hiện trong khu vực rừng gần đó nhờ sự hỗ trợ của trực thăng cảnh sát Águia.

Tổng cộng 6 người có liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, trong đó 3 người được cho là vẫn đang bị tạm giam khi quá trình điều tra tiếp tục diễn ra.

Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển cho Đồn cảnh sát số 2 của thành phố Limeira phụ trách.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những người xuất hiện trong video mặc áo có logo của hai công ty Entre Cordas và Ih Voei, các đơn vị được cho là liên quan đến hoạt động rope jump tại địa điểm này. Tuy nhiên, tính đến thời điểm thông tin được công bố, đại diện các công ty chưa đưa ra bình luận chính thức.

Chính quyền thành phố dự định kiện chính phủ liên bang

Sau thảm kịch, chính quyền thành phố Limeira thông báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với chính phủ liên bang Brazil.

Theo chính quyền địa phương, trách nhiệm kiểm tra, bảo trì và kiểm soát việc tiếp cận cầu Ponte do Esqueleto thuộc về cơ quan liên bang. Thành phố cho biết đã nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực này nhưng chưa nhận được hành động cụ thể.

"Không có biện pháp thực chất nào được triển khai", chính quyền thành phố tuyên bố.

Thị trưởng Murilo Félix cho rằng vụ việc một lần nữa cho thấy những lo ngại kéo dài liên quan đến mức độ an toàn tại địa điểm này.

"Đáng tiếc, sự chậm trễ và thiếu hành động của chính phủ liên bang đã dẫn đến thêm một bi kịch nữa tại Limeira", ông nói.

Trong khi đó, các điều tra viên vẫn đang làm rõ bằng cách nào một người tham gia rope jump lại có thể bị đẩy khỏi bục nhảy cao khoảng 40m mà không được gắn dây bảo hộ, quy trình an toàn cơ bản vốn được xem là bắt buộc đối với loại hình trò chơi mạo hiểm này.

Vụ việc đã gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ khó tin khi một sai sót cơ bản như việc quên gắn dây an toàn lại có thể xảy ra.

"Họ không hề kiểm tra xem dây đã được gắn chưa mà vẫn đẩy cô ấy xuống. Thật khó tin", một người bình luận.

Một người khác nhận xét: "Đây không đơn thuần là một tai nạn, mà là sự thất bại của các quy trình an toàn cơ bản".

Nhiều ý kiến cũng kêu gọi những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý nghiêm khắc nếu kết quả điều tra xác định có hành vi tắc trách hoặc vi phạm quy định an toàn.

Nguồn: BJNews, TMC