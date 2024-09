Ngày 8/9, Sở Y tế Long A thông tin về trường hợp tử vong tại phòng khám tư nhân ở huyện Đức Hòa. Nạn nhân là ông N.T.T (44 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa).

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. (Ảnh: An Long)

Theo báo cáo, vào khoảng 13h ngày 7/9, ông T. đến nhà anh B.N.Th. (19 tuổi), người cùng ấp, trong tình trạng mệt mỏi và buồn nôn do nhậu say. Sau đó, anh N.Th. đưa ông T. đến phòng khám tư B.V.M do bác sĩ M. (tên trên giấy phép hành nghề là bác sĩ B.V.C) điều hành. Tại đây, ông T. được bác sĩ M. tiêm một liều thuốc và nằm nghỉ tại phòng khám, còn anh Th. ở lại cùng.

Đến khoảng 15h, anh Th. về nhà lấy sạc điện thoại. Khi quay lại, anh gọi ông T. dậy nhưng không thấy phản ứng và nghĩ ông đang ngủ say nên tiếp tục chờ. Đến khoảng 17h10, anh Th. gọi thêm một lần nữa nhưng ông T. vẫn không tỉnh dậy. Lúc này, anh Th. báo cho bác sĩ M., và khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ông T. đã tử vong.

Sau sự việc, gia đình ông T. yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân tử vong.

Đến sáng 8/9, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể ông T. cho gia đình tổ chức mai táng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với bác sĩ M. để xác minh loại thuốc mà ông đã tiêm cho bệnh nhân.