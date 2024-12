Ông Lâm thời điểm người dân phát hiện nằm ở chợ Sạn. Ảnh: V.G

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, Công an xã Tây Giang nhận được tin báo từ các tiểu thương ở chợ Sạn (thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang) về việc có một người đàn ông lớn tuổi, nằm bất động ở chợ nhiều giờ liền.

Qua kiểm tra, Công an xã xác định người đàn ông đến từ địa phương khác, đầu óc không tỉnh táo, nằm co ro vì đói và lạnh. Lực lượng công an sau đó đã thông báo nhân viên y tế đến thăm khám, đồng thời vận động bà con xung quanh cho người đàn ông ăn uống, sưởi ấm.

Sau đó, người đàn ông chỉ cung cấp được họ tên, tuy nhiên không nhớ gì về địa chỉ nhà cũng như người thân, gia đình. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên Lê Xuân Lâm.

Đại úy Nguyễn Văn Giang - Phó trưởng Công an xã Tây Giang cho biết, thời điểm phát hiện, người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân trong người, ngoài họ tên người này nhớ. Ông cũng chỉ nhớ trong lúc đi lạc nhà, có mua một con chó con với giá 200 nghìn đồng để làm bạn, lúc nằm bất động tại chợ ông vẫn ôm con chó trong lòng.

Thông qua giọng nói và họ tên của người đàn ông, Công an xã Tây Giang đã khoanh vùng ông là người trong tỉnh hoặc đến từ tỉnh Phú Yên .

Kết quả tìm kiếm theo tên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư địa bàn 2 tỉnh cho ra gần 50 trường hợp cùng tên và nằm trong độ tuổi trên 50. Công an xã Tây Giang đã sử dụng phương pháp loại trừ cũng như đối chiếu thông tin, hình ảnh đồng thời liên hệ xác minh từng trường hợp.

Người đàn ông sau đó được xác định tên Lê Xuân Lâm (SN 1976, ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trên cơ sở đó, Công an xã Tây Giang cũng phối hợp với Công an xã tại địa phương ông này, xác định được địa chỉ nhà ông Lâm và kết nối được với người thân. Gia đình cho biết, ông Lâm sống với người cha già đã 86 tuổi, những người thân khác trong gia đình đều đi làm ăn xa. Vì bị bệnh tâm thần nên nhiều năm qua ông Lâm thường xuyên bỏ nhà đi . Cách đây 10 ngày, ông rời nhà rồi đi đâu không rõ, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đại úy Giang cho biết, qua kêu gọi người dân địa phương đã quyên góp được hơn 1 triệu đồng để người nhà có chi phí đưa ông về quê. Hiện tại, ông Lâm đang được chăm sóc, trông nom tại trụ sở Công an xã. Người nhà thông báo đang trên đường ra để đón ông Lâm về.