Gia đình chia sẻ hình ảnh nhận diện cháu Quang

Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Quang ở đâu xin báo cho Công an xã An Khánh (SĐT 02433652699, 0786776494) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!