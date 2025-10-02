Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối ‘hồi sinh’ nhờ ghép tim xuyên Việt

Sáng 2/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi, suy tim giai đoạn cuối) đã được xuất viện sau khi trải qua ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng của một nạn nhân bị tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, nhận thông tin về bệnh nhân hiến tạng , Bệnh viện Trung ương Huế triển khai quy trình lấy tạng khẩn cấp. Bệnh nhân B.Q.K nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, huyết động phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc trợ tim và vận mạch liều cao.

Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tim﻿ cứu bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối.

Sau khi xác định chết não và có sự đồng ý từ gia đình bệnh nhân B.Q.K, các ê-kíp phẫu thuật và hồi sức tiến hành lấy đa tạng gồm tim, gan và hai thận vào lúc 13h chiều 10/9. Quả tim sau đó được vận chuyển về Huế để thực hiện ca ghép cho bệnh nhân là H.T.N (45 tuổi, suy tim giai đoạn cuối).

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân N. vẫn yếu, các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời, kết hợp thuốc trợ tim và vận mạch. Trong 3 ngày đầu, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng, bệnh nhân phải lọc máu liên tục.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng của bệnh nhân N. dần phục hồi. Các bác sĩ lần lượt giảm và cai dần thuốc trợ tim, ngưng lọc máu, ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Bệnh nhân sau đó tự thở, ăn uống và sinh hoạt nhẹ tại phòng, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định, chức năng tim phục hồi với LVEF 55-60%.

Bệnh nhân H.T.N dần hồi phục﻿ sức khỏe sau ca ghép tim.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết, thành công của ca ghép tim lần này là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng và công tác điều phối chặt chẽ từ nhiều đơn vị. “Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các đơn vị hỗ trợ và gia đình người hiến tạng, đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối”, ông Hiệp bày tỏ.