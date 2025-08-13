Việt Nam lần đầu ghép tim - phổi thành công

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 13-8 cho biết các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam cho nữ bệnh nhân 38 tuổi (quê Ninh Bình), suy tim - phổi giai đoạn cuối, tính mạng nguy kịch từng ngày.

Nữ bệnh nhân 38 tuổi là ca bệnh đầu tiên được ghép tim - phổi thành công. Ảnh: Thảo My

Tại thời điểm nhập viện cách đây hơn 3 tháng, bệnh nhân khó thở, di chuyển bằng xe lăn, được chẩn đoán hội chứng Eisenmenger, suy thất phải không hồi phục, khả năng tử vong cao. Từ nguồn tạng hiến của nam bệnh nhân 34 tuổi, chết não sau tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân đã được ghép đồng thời tim - phổi.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết sau nhiều lần hội chẩn, bác sĩ quyết định ghép tim - phổi cùng lúc trên một bệnh nhân, là kỹ thuật phức tạp, trên thế giới mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 100 ca.

Chia sẻ về ca ghép đa tạng, bác sĩ Phạm Hữu Lư, Phó Trưởng Khoa ngoại tim mạch - lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) cho biết ngày 20-7, hơn 40 y bác sĩ bệnh viện thực hiện ca ghép tim - phổi kéo dài 7 giờ cho nữ bệnh nhân.

Các chuyên gia đã sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể thay thế tạm thời tim và phổi trong ca ghép, đảm bảo tim hoạt động ổn định, hạn chế truyền dịch để tránh phù phổi và áp dụng thiết bị theo dõi huyết động hiện đại.

"Dù tương thích nhiều chỉ số, phổi người hiến bị nhiễm khuẩn kháng thuốc và lớn hơn lồng ngực người nhận, nên ê kíp phải cắt bớt phổi, nối hai phế quản gốc để tăng hiệu quả tưới máu. Sau mổ, bệnh nhân dùng khoảng 40 loại thuốc và bắt đầu phục hồi vận động tại giường"- bác sĩ Lư nói.

Ca ghép tim - phổi đồng thời cho nữ bệnh nhân suy đa tạng

Theo các bác sĩ, đây là ca ghép tim - phổi thứ hai tại Việt Nam nhưng là lần đầu thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân suy đồng thời tim và phổi giai đoạn cuối. Do nguồn tạng khan hiếm và kỹ thuật phức tạp, ít trung tâm trên thế giới đủ khả năng thực hiện.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá đây là thành tựu xuất sắc, khẳng định trình độ ngoại khoa của y tế Việt Nam. Ca ghép thành công đã đưa người mẹ trở về với cậu con trai 13 tuổi và đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới.

Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy tỉ lệ sống 5 năm sau ghép hiện khoảng 60%, minh chứng hiệu quả của phương pháp trong kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Theo Bệnh viện Việt Đức, tính đến ngày 12-8, bệnh viện đã thực hiện 2.478 ca ghép tim, phổi, gan, thận từ cả người hiến sống và hiến chết não.