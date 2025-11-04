Ai cũng nghĩ ông Lý (50 tuổi, Trung Quốc) thân hình rắn rỏi, làm việc sung sức ở cơ quan suốt nhiều năm, chắc chắn khỏe mạnh. Nhưng suốt 6 tháng qua, ông đi tiểu dày đặc, có ngày tới 15 lần. Vợ khuyên đi khám hoài, ông chỉ phẩy tay: “Tôi khỏe, có gì đâu mà lo”.

Cho đến ngày ông bất ngờ gục ngã ngay trước cửa nhà vệ sinh. Đưa đến viện cấp cứu, kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận của ông chỉ còn chưa tới 30%. Bác sĩ kết luận ông đã bước vào giai đoạn suy thận mức độ trung bình.

Theo số liệu từ cơ quan y tế Trung Quốc, nước này có hơn 130 triệu người mắc bệnh thận mạn tính. Vấn đề là bệnh thận không ồn ào, không đau buốt, nó lặng lẽ bào mòn cơ thể, đến khi phát hiện thì nhiều trường hợp đã quá muộn.

Ban đầu, ông Lý chỉ thấy tiểu nhiều, buồn ngủ, mệt mỏi, chán ăn. Có lúc mặt còn phù lên. Ông tưởng đó là “biểu hiện của tuổi tác”. Nhưng tất cả lại là tín hiệu cảnh báo chức năng lọc thải của thận đang âm thầm suy giảm.

Bác sĩ ví thận giống như bộ lọc nước của cơ thể, mỗi ngày lọc khoảng 180 lít máu. Khi “lõi lọc” này hỏng dần, chất độc tích tụ, cơ thể sẽ phù nề, mệt mỏi, thiếu sức sống, và cuối cùng có thể dẫn tới urê máu cao và phải chạy thận suốt đời .

Hệ lụy đáng sợ nhất, đa số bệnh nhân chỉ chịu đi viện khi đã có phù mặt, chân yếu, tiểu rất ít. Đến lúc này, việc điều trị đã rất khó khăn.

Những “thủ phạm” gây hại thận không ở đâu xa, ăn quá mặn, thức khuya, lạm dụng thuốc giảm đau, uống linh tinh các loại “bổ thận”, hay nghĩ rằng “mình trụ được, mình khỏe”.

Không chỉ đàn ông, phụ nữ với biến động nội tiết cũng dễ gặp viêm thận. Đặc biệt, người có tăng huyết áp hoặc tiểu đường là nhóm nguy cơ cao nhất, chiếm tới 75% trường hợp suy thận.

Bác sĩ cho biết chỉ cần làm xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu đơn giản là đã có thể sớm phát hiện thận có vấn đề.

Những tín hiệu cảnh báo thận đang “gõ cửa” gồm nước tiểu có bọt, phù mắt hoặc phù chân, sáng dậy mệt, ăn uống kém, da ngứa, huyết áp thất thường.

Đừng chủ quan.

