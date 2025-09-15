Người đàn ông quên tắt bếp gas suốt 27 ngày và cái kết

Một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), khi một người đàn ông họ Diệp phát hiện mình đã quên tắt bếp gas suốt 27 ngày liên tiếp.

Điều đáng kinh ngạc là trong ngần ấy thời gian, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, nồi thuốc đã cháy khô, nhưng may mắn không gây ra vụ hỏa hoạn hay nổ khí gas nào.

Theo truyền thông địa phương, ngày 6/9/2025, ông Diệp trở về nhà sau gần 1 tháng đi xa và bàng hoàng khi thấy chiếc bếp gas vẫn đang bật ở mức lửa nhỏ nhất. Trước khi rời nhà, ông nấu thuốc bắc trong một chiếc nồi sắt nhưng đã quên tắt bếp. Kết quả là nồi thuốc đã cạn sạch, phần thuốc bên trong cháy khét, hóa than, đáy nồi biến dạng, thậm chí gạch men quanh bếp cũng bị nứt do nhiệt độ quá cao.

Đáy nồi sắc thuốc chuyển màu trắng do bị nung nóng suốt 27 ngày. Ảnh: Xiaoxiang Morning News

Trong thời gian đi vắng, ông có nhận được thông báo đóng thêm tiền gas nhưng hoàn toàn không nghĩ đến khả năng mình quên tắt bếp.

Được biết, tại Trung Quốc, nhiều tòa nhà sử dụng hệ thống gas trung tâm, dẫn khí đốt qua đường ống âm tường đến từng căn hộ. Mỗi hộ có đồng hồ riêng, người dùng trả phí hàng tháng theo mức tiêu thụ, tương tự tiền điện, nước.

Mãi đến ngày trở về, ông mới bàng hoàng phát hiện ngọn lửa vẫn cháy trên bếp.

Ngày 7/9, ông Diệp tiếp tục đăng clip cập nhật, cho biết chiếc bếp gas vẫn hoạt động bình thường. "Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ hãi, nếu lúc đó xảy ra hỏa hoạn thì không biết sẽ thế nào", ông chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bình luận cho rằng, trên bếp không có gì nên khó bén lửa, nhưng điều nguy hiểm là có thể dẫn tới rò rỉ gas.

Ông Ye tiết lộ, chiếc bếp mua năm 2023, chưa tới 1.000 NDT (3,7 triệu đồng) và không có chức năng tự ngắt an toàn. Ông khá bất ngờ về sức bền của bếp. Tuy vậy, sự cố này đã trở thành bài học lớn, khiến ông thay đổi thói quen: Trước khi rời nhà, luôn kiểm tra kỹ gas, nước, điện.

Các chuyên gia an toàn cũng khuyến cáo, khi nấu nướng tuyệt đối không rời bếp, trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả nguồn lửa, không được chủ quan hay trông chờ vào may rủi, thông tin từ Sohu.

(t/h)