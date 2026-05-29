Bác sĩ phẫu thuật Chen Rongjian (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, sau khi giải thích các phương pháp điều trị ung thư cho bệnh nhân, ông thường khuyên họ "hãy lạc quan", nhưng hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy lời khuyên này vô ích. Đáp lại, bác sĩ thẳng thắn nói rằng trong quan sát lâm sàng, một khi bệnh đã mắc phải, căng thẳng tâm lý "thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị thể chất".

Ông đã chia sẻ hai trường hợp thực tế, một trường hợp tiêu cực và một trường hợp tích cực, để chứng minh rằng trạng thái tinh thần thư thái hay lo lắng của bệnh nhân thậm chí có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tái phát ung thư.

Bác sĩ Chen Rongjian, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Xâm lấn Tối thiểu tại Bệnh viện Đa khoa Min Sheng (Đài Loan, Trung Quốc), đã chia sẻ một bài báo về trường hợp một người đàn ông 50 tuổi mà ông đã điều trị tại phòng khám ngoại trú. Người đàn ông này bị chảy máu trực tràng kéo dài từ sáu tháng đến một năm và bị vợ ép đến bệnh viện khám. Ông được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn IV với hai di căn gan. Kế hoạch điều trị ban đầu là tiến hành hóa trị - xạ trị (CCRT) để thu nhỏ khối u trước khi phẫu thuật.

Điều đáng ngạc nhiên là bệnh nhân vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kể trong suốt quá trình điều trị. Bác sĩ không khỏi hỏi anh ta có phải đang cố tình kìm nén cảm xúc hay không. Người đàn ông trả lời một cách điềm đạm: "Tôi đã thất bại trong kinh doanh hai lần trước đây, trải qua hai giai đoạn khó khăn lớn trong đời. Giờ đây công ty của tôi đang làm ăn tốt, dù tôi đang bị bệnh, tôi cảm thấy cuộc sống có những quy luật riêng, và tôi chỉ cần đối mặt với nó".

Khi người đàn ông này trải qua liệu pháp hóa xạ trị đồng thời (CCRT) và chuẩn bị phẫu thuật để điều trị khối u ở đại tràng và gan, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng "các tế bào ung thư trong gan của ông ấy đã biến mất!".

Cuối cùng, đội ngũ y tế đã điều trị đại tràng trước, sau đó là xạ trị và hóa trị. Bác sĩ xúc động nhận xét rằng tỷ lệ sống sót 5 năm đối với ung thư đại tràng giai đoạn IV thường chỉ từ 10-20%, nhưng người đàn ông này đã được theo dõi trong 9 năm và các tế bào ung thư của ông ấy chưa bao giờ tái phát.

Ngược lại, lo lắng tột độ có thể gây ra phản tác dụng.

Bác sĩ Chen Rongjian đã chia sẻ một trường hợp khác của một phụ nữ 30 tuổi, khi đi khám bệnh, đã phát hiện một khối u khoảng 1cm phía trên vú phải và được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn I. Người phụ nữ này không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc các yếu tố nguy cơ, và các thụ thể hormone cũng như kiểu gen của cô ấy cũng khá thuận lợi; theo y học tổng quát, đây được coi là một trường hợp khối u phát triển tình cờ.

Bác sĩ trấn an cô rằng đừng quá lo lắng, nói rằng xạ trị tại chỗ kết hợp với thuốc kháng hormone đường uống là đủ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không thể rũ bỏ nỗi lo lắng. Mặc dù sau khi điều trị ung thư, cô chỉ cần tái khám ba tháng một lần, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn và cứ hai ba tuần lại đến bệnh viện. Dù tất cả các xét nghiệm đều không cho thấy vấn đề gì, cô vẫn không thể yên tâm. Gần ba năm sau, một khối u khác mọc dưới ngực phải của người phụ nữ, và kết quả xét nghiệm cũng xác nhận đó là ung thư vú.

"Giữ thái độ lạc quan không phải là điều vô ích!". bác sĩ Chen Rongjian nhấn mạnh thông qua hai trường hợp này rằng các quan sát lâm sàng thực sự đã chỉ ra rằng những người chịu áp lực lớn trong thời gian dài có nhiều khả năng bị tái phát ung thư. Ngược lại, những bệnh nhân thư giãn hơn đôi khi lại trải qua sự chậm lại không rõ nguyên nhân của tình trạng bệnh.

Nguồn và ảnh: ETToday