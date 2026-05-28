Thời gian gần đây, trào lưu gội đầu dưỡng sinh kết hợp xông hơi thảo dược đang nở rộ và trở thành thói quen thư giãn của nhiều người. Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo "thần thánh" về công dụng cho sức khỏe thì cũng có những tai nạn khó lường, đôi khi lại biến buổi thư giãn thành tai nạn kinh hoàn.

Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước bài đăng chia sẻ của tài khoản có tên M.M về một sự cố nghiêm trọng xảy ra với cô khi sử dụng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh tại một tiệm spa. Theo thông tin được chia sẻ, khách hàng này đến spa để sử dụng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh vào ngày 22/5. Tuy nhiên, thay vì được thư giãn, vị khách này đã phải nhận về một "combo kinh hoàng": Bỏng nhiệt độ 2 và phải đi cấp cứu khẩn cấp từ bệnh viện Vinmec chuyển thẳng tuyến đến BV Xanh Pôn với cơ thể quấn băng trắng xóa.

Ảnh chia sẻ trên MXH về tai nạn khi đi gội đầu dưỡng sinh của tài khoản M.M

Cũng theo chia sẻ của chủ tài khoản này thì nhân viên tại spa cho biết "chủ cơ sở đã biết nồi xông hơi không còn đảm bảo an toàn từ trước nhưng vẫn tiếp tục mang ra sử dụng cho khách", khi sử cố xảy ra, chủ spa lại chọn cách né tránh trách nhiệm.

Bài viết sau khi đăng tải đã lập tức nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bức xúc từ dư luận. Câu hỏi đặt ra là "liệu dịch vụ gội đầu dưỡng sinh có an toàn không?".

Hiển họa rình rập có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào

Bản chất dịch vụ gội đầu dưỡng sinh thuần túy là AN TOÀN và có lợi cho sức khỏe. Đây là phương pháp chăm sóc tóc và da đầu kết hợp với massage trị liệu, bấm huyệt, giúp giảm sưng đau vai gáy, đả thông kinh lạc và giải tỏa căng thẳng rất tốt.

Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ thực sự an toàn khi và chỉ khi đáp ứng được hai yếu tố cốt lõi: Thiết bị đạt chuẩn và Con người có tay nghề.

Hiện nay, để cạnh tranh và thu hút khách hàng, nhiều cơ sở đã tự ý tích hợp thêm các dịch vụ "mạnh" như xông hơi tai, xông mắt, xông thảo dược vùng cổ vai gáy bằng các thiết bị tạo áp suất nhiệt. Chính những biến tướng và sự chạy theo lợi nhuận này đã biến một dịch vụ an toàn trở nên đầy rủi ro.

Ảnh minh họa

Tại một số cơ sở, xông hơi trong dịch vụ gội đầu dưỡng sinh hiện nay đều sử dụng các loại nồi xông áp suất điện tử hoặc bếp đun để đẩy hơi nóng qua ống dẫn vào vòm chụp trên đầu hoặc vai gáy của khách hàng. Nếu các thiết bị này không được kiểm định định kỳ, van an toàn bị hỏng, hoặc nhân viên thiếu kiến thức vận hành, áp suất hơi nước quá lớn có thể làm nổ ống dẫn hoặc phả trực tiếp luồng hơi nóng quá mức vào da thịt khách hàng. Với làn da đang trong trạng thái lỗ chân lông giãn nở vì nhiệt, hậu quả để lại sẽ là những vết bỏng sâu, nguy cơ nhiễm trùng và sẹo co quắp là rất lớn nếu không được xử lý đúng cách.

2 lưu ý khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Để không trở thành nạn nhân của các cơ sở làm đẹp kém chất lượng, người dân cần nâng cao cảnh giác và "nằm lòng" những nguyên tắc sau:

1. Thận trọng khi lựa chọn cơ sở dịch vụ

Tuyệt đối không sử dụng dịch vụ tại các cơ sở "chui": Chỉ lựa chọn các spa lớn, có uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng. Hãy quan sát cơ sở vật chất, nếu thấy máy móc quá cũ kỹ, chắp vă, dây điện lằng ngoằng thì nên từ chối dịch vụ ngay.

Giám sát quy trình xông: Yêu cầu nhân viên kiểm tra nhiệt độ nước và van xả trước khi thực hiện. Khoảng cách từ vòi phả hơi đến da phải đảm bảo an toàn (tối thiểu từ 30 - 50cm).

Lên tiếng ngay khi thấy bất thường: Trong quá trình xông hơi, nếu cảm thấy quá nóng, rát, hoặc nghe tiếng động lạ từ máy móc, hãy yêu cầu dừng ngay lập tức. Đừng cố chịu đựng vì nghĩ rằng "nóng mới có tác dụng".

Ảnh minh họa

2. Xử lý đúng cách khi chẳng may gặp sự cố bỏng

Nếu không may xảy ra tai nạn bỏng do hơi nước hoặc nước nóng tại spa, hãy nhớ "thời gian vàng" là 10 phút đầu tiên:

Hạ nhiệt ngay lập tức: Xả nhẹ nhàng nước sạch có độ mát vừa phải (nước máy bình thường) lên vùng da bị bỏng từ 15-20 phút. Tuyệt đối KHÔNG dùng đá lạnh, nước đá hoặc bôi kem đánh răng, mỡ trăn lên vết thương vì sẽ làm tổn thương sâu hơn và gây nhiễm trùng.

Bảo vệ vết thương: Dùng gạc vô trùng hoặc vải sạch che hờ vết bỏng, không làm vỡ các nốt phỏng nước và di chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để được điều trị kịp thời.

Đi làm đẹp để yêu thương bản thân là nhu cầu chính đáng, nhưng hãy là một người tiêu dùng thông thái. Đừng im lặng trước cái sai, và hãy luôn đặt yếu tố an toàn tính mạng lên hàng đầu trước bất kỳ lời quảng cáo hoa mỹ nào.