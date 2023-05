Người đàn ông dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết, cứu 4 người thoát chết

Ngày 10/5, Thiếu tá Trần Văn Thanh - Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an huyện Nam Giang - cho biết Đội sẽ tham mưu cho Trưởng Công an huyện làm thủ tục đề xuất Chủ tịch UBND huyện khen thưởng anh Lê Văn Hội (36 tuổi, thôn Hà Ra, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Anh Hội đón nhận món quà của Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang. (Ảnh: CA)

Trước đó, chiều 3/5, gia đình chị Lê Thị Hương (41 tuổi, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) đến suối Công Đoàn, xã Mà Cooi, huyện Đông Giang, Quảng Nam) tắm mát.

Trong lúc tắm, con trai 5 tuổi của chị ngã xuống vùng nước sâu. Thấy vậy, vợ chồng chị Hương cùng bà Bùi Thị Tám (dì ruột chị Hương) lao ra cứu thì cả 4 người bị đuối nước.

Chứng kiến 4 người trong một gia đình đang chới với giữa dòng nước chảy xiết, không do dự, anh Lê Văn Hội nhảy xuống ứng cứu và đưa được các nạn nhân lên bờ an toàn.

Trước nghĩa cử dũng cảm của anh Hội, hôm qua (9/5), Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang đã biểu dương và trao tặng quà đến anh.