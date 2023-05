Cảnh sát giao thông mang máy in ra chốt, tài xế ngỡ ngàng khi xem hình ảnh vi phạm

Tài xế xe khách được xem lại hình ảnh xe vi phạm.

Nhằm xử lý triệt để tình trạng dừng đỗ, đón trả khách trên tuyến đường Phạm Hùng và lân cận, thời gian vừa qua, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã áp dụng nhiều biện pháp như hóa trang kết hợp với công khai xử lý vi phạm, phạt nguội, dùng máy in để in hình ảnh xe vi phạm cho tài xế xem và ký cam kết không tái phạm…

Xe khách dừng giữa đường đón người lên.

CSGT in hình ảnh xe vi phạm

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai kế hoạch xử lý tình trạng lái xe khách vi phạm lỗi đón trả khách trên tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng…

Cán bộ chiến sĩ chia làm 2 tổ công tác, tổ thứ nhất có nhiệm vụ lập chốt công khai trên đường Phạm Hùng hướng đi Khuất Duy Tiến và tổ còn lại hóa trang ghi hình xe vi phạm để làm căn cứ xử lý.

Sau khi tổ hóa trang thông báo, gửi hình ảnh xe vi phạm, tổ công tác công khai dừng xe xử lý vi phạm và chuẩn bị các thiết bị nghiệp vụ, máy in màu… để in hình ảnh cho tài xế xem lại lỗi vi phạm.

Hình ảnh xe vi phạm được in ra trên giấy.

Ông H. tài xế xe khách vi phạm sau khi nhìn thấy hình ảnh đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Đồng thời cho biết sau khi bị lập biên bản xử phạt sẽ không tái phạm.

Không chỉ ông H. nhiều tài xế khác khi bị tổ công tác dừng kiểm tra và xem lại hình ảnh vi phạm đều “tâm phục, khẩu phục” và ký vào bản cam kết.

Thượng úy Đoàn Tuấn Anh, cán bộ tổ công tác cho biết, sau khi ghi hình các hành vi vi phạm sẽ được truyền trực tiếp qua các thiết bị di động và in qua máy in.

“Tài xế sẽ được xem trực tiếp hình ảnh vi phạm ngay sau khi dừng xe và thể hiện đầy đủ các thông tin về thời gian, địa điểm vi phạm” - Thượng úy Tuấn Anh nói và cho biết thêm, trước kia chưa áp dụng hình thức ghi hình xử lý vi phạm nhiều lái xe còn có hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của cán bộ, chiến sĩ.

Các tài xế sau khi xem lại hình ảnh vi phạm thừa nhận lỗi và chấp hành việc xử phạt.

Còn theo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6, thời gian vừa qua đơn vị áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách trên các tuyến đường quản lý.

“Trong quá trình xử lý vi phạm có những trường hợp tài xế bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Do đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các tổ công tác tuần tra, cắm chốt trên các tuyến nhằm giải quyết triệt để tình trạng trên” - đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.

Trong một thời gian ngắn, tổ công tác đã xử lý tới 6 trường hợp lái xe có hành vi dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định.