Nhiều người thường coi nhẹ những thay đổi ở giọng nói, cho rằng chỉ là khàn tiếng tạm thời hay cảm lạnh. Đến khi phát hiện đó là dấu hiệu của bệnh tật, gồm cả ung thư mới hối hận. Ông Cao cũng là một trong số đó!

Ông Cao khoảng 50 tuổi, làm nghề bảo vệ tại Đài Loan (Trung Quốc). Niềm vui giản dị troing cuộc sống là đánh cờ và hát hò cùng bạn bè. Ông cũng nổi tiếng trong khu phố với giọng hát khỏe và có thể lên nốt cao rất tốt. Cho đến một hôm đi hát cùng đồng nghiệp nhân dịp liên hoan, ông nhận ra mình không thể hát được những nốt cao quen thuộc dù cố gắng nhiều lần.

Ban đầu, ông nghĩ chỉ là khàn giọng do cúm, nhưng càng về sau tình hình càng tệ. Không chỉ khó chịu ở cổ họng, giọng khàn như vịt đực mà ông còn sốt dai dẳng và mệt mỏi. Tự mua thuốc uống 2 tuần không khỏi, phát âm ngày càng khó khăn ông Cao mới chịu đến bệnh viện địa phương kiểm tra.

Thật không ngờ, kết quả chẩn đoán không phải viêm họng hay cảm lạnh, viêm amidan mà là ung thư thanh quản đầu giai đoạn 2. Ông Cao sững sờ, không chịu chấp nhận và tìm tới Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Linxin (Đài Loan, Trung Quốc) khám lại. Kết quả không thay đổi, ông bật khóc trong hối hận vì sự chủ quan của mình.

Hãy cảnh giác với những dấu hiệu của ung thư thanh quản!

Bác sĩ Lin Jingwei tại Bệnh viện Linxin cho biết: “Nguyên nhân gây bệnh được tìm ra là hút thuốc và thường xuyên thức khuya làm ca đêm trong nhiều năm. May mắn là khối u của bệnh nhân khi phát hiện không quá muộn, kích thước nhỏ nên có thể điều trị hiệu quả.

Phương pháp điều trị là phẫu thuật và xạ trị kết hợp hóa trị. Cả hai đều có khả năng làm thay đổi cấu trúc dây thanh âm, ảnh hưởng đến chất lượng giọng nói, thậm chí làm mất khả năng nói hoặc hát. Cuối cùng, bệnh nhân quyết định làm xạ trị dù mất nhiều thời gian hơn vì muốn giảm thiểu ảnh hưởng tới giọng nói. Sau 7 tháng xạ trị và 3 tháng điều trị bổ sung, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn. Hiện tại bệnh nhân có thể nói chuyện như bình thường, vẫn có thể hát nhưng không lên được nốt cao như trước”.

Đương nhiên, ông Cao vẫn cần kiểm tra định kỳ và thay đổi lối sống để phòng bệnh tái phát. Qua trường hợp của ông, bác sĩ Lin nhấn manh rằng bên cạnh thay đổi giọng nói bất thường, còn có nhiều dấu hiệu khác của ung thư thanh quản cần chú ý như:

- Khàn giọng kéo dài: Không rõ nguyên nhân và không cải thiện sau vài tuần.

- Đau họng mãn tính: Đặc biệt nếu đau họng kéo dài không giảm dù đã điều trị.

- Khó nuốt: Cảm giác nghẹn hoặc đau khi nuốt thức ăn, nước uống.

- Ho dai dẳng: Đặc biệt là ho có máu hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Đau tai: Có thể xảy ra do khối u chèn ép dây thần kinh liên quan.

- Sưng, khối u ở cổ: Một dấu hiệu dễ nhận thấy khi ung thư đã lan rộng.

Ngoài ra, bác sĩ Lin nhắc nhở: "Thay đổi giọng nói không chỉ liên quan đến ung thư thanh quản mà còn có thể cảnh báo ung thư vòm họng, thực quản, tuyến giáp hay phổi... và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Không được chủ quan".