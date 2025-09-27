Chiều muộn, ông Tôn (42 tuổi, Trung Quốc) lại một lần nữa khổ sở vì tiểu dắt, tiểu nhiều lần. Ngồi trên ghế sô pha, ông không ngừng nhấp nhổm, vợ bên cạnh bực dọc hỏi: “Sao ông cứ chạy vào nhà vệ sinh mãi thế?”. Ông lúng túng đáp là do uống nhiều nước. Thực tế, tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng, mỗi đêm ông phải dậy 4-5 lần, ban ngày cũng thường xuyên tiểu gấp, tiểu không hết. Ban đầu ông nghĩ đàn ông thì chịu một chút cũng chẳng sao, nhưng gần đây xuất hiện thêm đau tức bụng dưới, ông mới buộc phải đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tuyến tiền liệt của ông đã to gấp 3 lần bình thường, chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt kèm viêm mạn tính. Điều khiến ông Tôn hối hận là khi bác sĩ hỏi thói quen sinh hoạt, ông mới nhận ra vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm đã âm thầm bào mòn sức khỏe tuyến tiền liệt.

Nhiều nam giới vẫn nghĩ bệnh tuyến tiền liệt chỉ là hệ quả lão hóa, nhưng thực tế một số hành vi thường ngày mới chính là “sát thủ giấu mặt”. Đặc biệt có 4 thói quen dưới đây đang khiến nhiều người tự hại mình mà không hay biết.

1. Ngồi lâu, ít vận động

Ngồi quá 6 tiếng mỗi ngày khiến vùng tuyến tiền liệt bị chèn ép, máu khó lưu thông, dễ gây sung huyết, phù nề. Nghiên cứu cho thấy nam giới ngồi lâu có nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt cao hơn tới 48%. Những buổi tụ tập đánh bài, ngồi cả buổi tưởng là thư giãn, nhưng thực ra là âm thầm hủy hoại sức khỏe.

2. Uống rượu thường xuyên

Rượu bia khiến mạch máu vùng tuyến tiền liệt giãn nở, gây viêm và sưng. Người uống nhiều rượu có nguy cơ viêm tuyến tiền liệt cao hơn 30% so với người bình thường. Không chỉ vậy, rượu còn làm giảm nội tiết tố nam, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

3. Thường xuyên nhịn tiểu

Nhiều người bận công việc, ngại đi vệ sinh nên cố nhịn. Hành động này làm nước tiểu ứ đọng, tạo điều kiện cho vi khuẩn ngược dòng gây viêm tuyến tiền liệt. Người hay nhịn tiểu có nguy cơ viêm tuyến tiền liệt cao gấp đôi so với người đi tiểu đúng lúc. Nặng hơn, còn có thể gây tắc nghẽn đường tiểu, bí tiểu cấp tính.

4. Sinh hoạt tình dục thất thường

Không chỉ quan hệ quá nhiều mới hại sức khỏe, mà cả việc kiêng khem quá mức cũng nguy hiểm. Quan hệ quá dày gây sung huyết kéo dài, trong khi kiêng khem lâu lại làm ứ đọng dịch tuyến tiền liệt, tăng nguy cơ viêm. Lời khuyên cho nam giới, đặc biệt là nam giới trung niên là sinh hoạt điều độ, tránh hai thái cực.

Những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này giống như “dao cắt từng nhát”, khiến tuyến tiền liệt ngày càng suy yếu. Từ tiểu nhiều, tiểu khó cho đến đau tức vùng bụng dưới, nếu để nặng hơn, cuộc sống bị đảo lộn, việc điều trị cũng phức tạp hơn gấp nhiều lần.

Giữ thói quen tốt để tuyến tiền liệt “nhẹ gánh”

Các chuyên gia cho biết, hơn 60% bệnh lý tuyến tiền liệt có thể cải thiện nếu nam giới thay đổi lối sống. Mỗi ngày đi bộ nhanh 30-40 phút, bơi lội hay tập thái cực quyền đều giúp máu lưu thông tốt hơn. Uống nhiều nước ban ngày, hạn chế ban đêm, đi tiểu đúng giờ, hạn chế rượu bia, duy trì sinh hoạt tình dục điều độ… là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Nam giới ngoài 50 tuổi nên tầm soát tuyến tiền liệt định kỳ, làm xét nghiệm PSA hoặc siêu âm trực tràng mỗi năm. Nếu có triệu chứng như tiểu dắt, tiểu không hết, tiểu gấp… cần đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tuyến tiền liệt chỉ có một, chăm sóc từ hôm nay chính là chuẩn bị sức khỏe cho tương lai.

Nguồn và ảnh: Sohu