Khi con người già đi, sức khỏe sẽ ngày càng yếu đi. Những thói quen nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài đáng kể đến cơ thể. Ví dụ, nếu người cao tuổi đi ngủ quá sớm vào ban đêm có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe.

Mặc dù nhiều người cho rằng đi ngủ sớm giúp người cao tuổi khỏe mạnh hơn, nhưng nhiều bác sĩ lại cho rằng đi ngủ quá sớm không phải là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là đối với người cao tuổi trên 65 tuổi. Họ nên cố gắng đi ngủ trong khoảng 9 - 10 giờ tối, thay vì nằm trên giường quá sớm.

Tại sao? Nó liên quan rất nhiều đến nhịp điệu tự nhiên của cơ thể, quá trình giải độc và sức khỏe tổng thể.

Tiết lộ khung giờ vàng người cao tuổi nên đi ngủ

Người cao tuổi nên tuân thủ nhịp sinh học giấc ngủ, thường đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng . Họ cần đảm bảo ngủ đủ giấc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, điều này rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhiều người cao tuổi đã hình thành thói quen đi ngủ sớm vào ban đêm. Thậm chí, một số người còn bắt đầu chuẩn bị và đi ngủ vào buổi tối.

Mặc dù đi ngủ sớm có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng thực tế, thói quen này có thể không phù hợp với hầu hết người cao tuổi, đặc biệt là việc bắt đầu nghỉ ngơi trước 7 giờ tối có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và giải độc bình thường của cơ thể.

Theo nghiên cứu về đồng hồ sinh học, quá trình trao đổi chất và sinh lý của con người tuân theo một số quy luật nhất định, đặc biệt là vào ban đêm. Khi cơ thể chìm vào giấc ngủ, các cơ quan như gan và thận sẽ bắt đầu tự phục hồi và giải độc để duy trì hoạt động trơn tru của cơ thể.

Nói cách khác, ngủ từ 9 đến 10 giờ tối là thời điểm tốt nhất để giải độc và phục hồi cơ thể.

Vì sao người cao tuổi nên đi ngủ từ 9 đến 10 giờ tối?

Nếu người cao tuổi đi ngủ quá sớm và bỏ lỡ khoảng thời gian tối ưu này, điều này có thể ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý quan trọng, dẫn đến tích tụ độc tố trong cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa thức khuya là vô hại. Thức khuya kéo dài, đặc biệt là sau nửa đêm, có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của người cao tuổi , đặc biệt là bằng cách gây áp lực lên các cơ quan quan trọng như tim và thận. Ngủ trước 9 giờ tối hoặc đi ngủ quá sớm thực sự có thể cản trở quá trình giải độc thích hợp.

Thời điểm lý tưởng để đi ngủ là 9-10 giờ tối, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải độc và trao đổi chất của cơ thể mà còn giúp người cao tuổi có được giấc ngủ đầy đủ hơn.

Về mặt y học, chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi kém hơn người trẻ. Nguyên nhân là do khi tuổi tác tăng lên, nhiều hệ thống trong cơ thể dần bước vào giai đoạn "suy thoái", gây ra những thay đổi trong nhịp sinh lý của người cao tuổi.

Mặc dù người cao tuổi cần ngủ ít hơn một chút so với người trẻ tuổi, nhưng tầm quan trọng của chất lượng giấc ngủ vẫn không hề suy giảm; thực tế, nó thậm chí còn quan trọng hơn. Một giấc ngủ ngon là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động bình thường của não, tim, thận và các cơ quan quan trọng khác.

Nghiên cứu khoa học cho thấy, nếu người cao tuổi kiên trì đi ngủ từ 9-10 giờ tối và duy trì thời gian ngủ đầy đủ, khả năng tự phục hồi của cơ thể sẽ được tăng cường, chức năng tim mạch và hệ miễn dịch sẽ được hỗ trợ tốt hơn.

Người cao tuổi đi ngủ quá sớm sẽ tổn hại sức khỏe

Tuy nhiên, một vấn đề phổ biến ở nhiều người cao tuổi là việc đi ngủ sớm. Đặc biệt là sau khi nghỉ hưu, thói quen sinh hoạt hàng ngày của người cao tuổi thường trở nên bất ổn.

Thức dậy vào buổi sáng mà không bị áp lực công việc và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vào buổi tối, việc đi ngủ sớm dường như là điều tự nhiên. Tuy nhiên, việc đi ngủ quá sớm trong thời gian dài không hẳn là tốt cho cơ thể.

Trên thực tế, nếu nhịp điệu cuộc sống về đêm được kiểm soát hợp lý và kết hợp với đồng hồ sinh học khỏe mạnh, nó có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho sức khỏe thể chất. Ví dụ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người cao tuổi ngủ trước 9 giờ tối và không mắc bất kỳ rối loạn sinh lý nào có xu hướng duy trì chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Hơn nữa, ngoài vấn đề "đi ngủ sớm", nhiều người cao tuổi thường có chất lượng giấc ngủ kém vào ban đêm do tuổi tác và ít hoạt động vào ban ngày.

Mặc dù người cao tuổi có thể đi ngủ sớm, nhưng thời gian họ đi vào giấc ngủ sâu rất ngắn, khiến họ không thể phục hồi thể lực và phục hồi chức năng nội tạng một cách hiệu quả. Do đó, ngoài việc điều chỉnh giờ đi ngủ, các hoạt động ban ngày của người cao tuổi cũng rất quan trọng.

Các hoạt động và bài tập phù hợp vào ban ngày không chỉ giúp điều chỉnh nồng độ hormone trong cơ thể mà còn thúc đẩy giấc ngủ sâu nhanh hơn vào ban đêm.

Vậy, tại sao 9-10 giờ tối lại là thời điểm lý tưởng để đi ngủ? Theo đồng hồ sinh học, cơ thể con người thường đi vào giấc ngủ sâu nhất trong khoảng thời gian từ 9-10 giờ tối. Trong khoảng thời gian này, các chức năng sinh lý của chúng ta được thư giãn nhất, thúc đẩy quá trình giải độc gan, phục hồi tế bào và giúp não bộ được nghỉ ngơi.

Nếu bạn bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để đi ngủ trong giai đoạn này, giấc ngủ ban đêm của bạn có thể trở nên nông và không đủ sâu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tự phục hồi của cơ thể và cuối cùng sẽ ảnh hưởng xấu đến các chức năng của cơ thể vào ngày hôm sau.

Nói cách khác, đi ngủ sớm chưa chắc đã là tốt nhất. Nhiều người cao tuổi thường đi ngủ sớm để duy trì sức khỏe, nhưng thực tế, việc bỏ lỡ thời gian ngủ lý tưởng từ 9 đến 10 giờ tối có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Điều quan trọng nhất là duy trì thói quen nghỉ ngơi đều đặn và tốt, chọn giờ đi ngủ phù hợp với tình trạng của bạn và để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ.

Lưu ý giúp người cao tuổi cải thiện chất lượng giấc ngủ

Ngoài ra, nếu người cao tuổi muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ, họ cũng cần chú ý đến một số thói quen trước khi đi ngủ. Ví dụ, tránh ăn tối quá muộn hoặc quá nhiều dầu mỡ, tránh uống đồ uống có chứa caffeine và không tập thể dục quá sức trước khi đi ngủ. Tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Đối với người cao tuổi có triệu chứng mất ngủ nghiêm trọng hơn, họ có thể thử thiền, ngâm chân trong nước ấm... Những phương pháp này có thể giúp làm dịu cơ thể và tâm trí, cho phép thư giãn tốt hơn và đi vào trạng thái ngủ sâu hơn.

Đối với người cao tuổi trên 65 tuổi, hãy cố gắng đi ngủ trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối. Điều này có lợi cho quá trình giải độc, sửa chữa và phục hồi của cơ thể, đồng thời có thể đảm bảo nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ tốt.

Nếu người cao tuổi nằm nghỉ quá sớm, họ có thể bỏ lỡ thời điểm ngủ ngon nhất, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi, bên cạnh việc đảm bảo thời gian ngủ, nên tránh ngủ quá sớm, sắp xếp lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe và tăng cường khả năng miễn dịch.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Toutiao)