Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới và cô bạn gái 670 triệu đô

Trong nhiều năm liền, Timothée Chalamet luôn được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng cái tên "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới". Không chỉ bởi ngoại hình điện ảnh hiếm có, mà còn bởi phong thái tinh tế, khiêm nhường và cách anh đối diện với thành công lẫn thất bại.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2026, khi bước lên sân khấu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc/hài, Timothée Chalamet đã có một khoảnh khắc khiến khán phòng lặng đi, không phải vì lời phát biểu hùng hồn, mà vì một câu cảm ơn ngắn gọn, chân thành dành cho người phụ nữ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả: bạn gái anh.

Khoảnh khắc cảm ơn giữa ánh đèn danh vọng

Timothée Chalamet từ lâu đã là cái tên khiến công chúng tò mò không chỉ bởi sự nghiệp diễn xuất thăng hoa mà còn vì đời sống tình cảm đầy những bóng hồng nổi tiếng. Anh từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân Hollywood, trong đó có những "ái nữ" xuất thân từ các gia đình danh tiếng như Lourdes Leon – con gái Madonna, Lily-Rose Depp – con gái Johnny Depp, hay diễn viên Eiza González.

Thế nhưng, mối quan hệ với Kylie Jenner – ngôi sao truyền hình thực tế kiêm "bà trùm" mỹ phẩm lại là câu chuyện khiến công chúng hoài nghi nhiều nhất.

Khi cặp đôi vướng tin hẹn hò vào đầu năm 2023, không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là một cuộc tình chóng vánh giữa hai thế giới quá khác biệt: một bên là nam diễn viên nghệ sĩ, kín tiếng, mang phong thái trí thức New York; một bên là nữ doanh nhân lớn lên trong gia đình Kardashian-Jenner ồn ào và phủ sóng truyền thông toàn cầu.

Trái với dự đoán, mối quan hệ ấy không những không tan vỡ mà ngày càng bền chặt. Đến nay, Kylie Jenner chính là mối tình kéo dài nhất trong cuộc đời Timothée Chalamet.

Cặp đôi bị bắt gặp bên nhau lần đầu tại một show thời trang ở Paris vào tháng 1/2023, nhưng phải đến tháng 9 cùng năm mới chính thức xuất hiện công khai tại concert của Beyoncé. Suốt gần ba năm gắn bó, họ nhiều lần vướng tin đồn chia tay vì hiếm khi chia sẻ đời sống riêng tư.

Tháng 12/2025, cả hai gây chú ý tại buổi công chiếu Marty Supreme ở Los Angeles khi diện trang phục Chrome Hearts màu cam đồng điệu. Và cao trào đến tại lễ trao giải Critics' Choice Awards, khi Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ngay trước lúc bước lên sân khấu nhận giải.

Trong bài phát biểu khi đó, anh nói: "Tôi muốn cảm ơn người đồng hành suốt ba năm qua. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu thiếu em".

Dưới khán phòng, Kylie xúc động đáp lại: "Em yêu anh".

Sự tinh tế của một tình yêu không cần cao sang hay hứa hẹn

Sinh ra trong một trong những gia đình nổi tiếng và ồn ào nhất nước Mỹ, Kylie Jenner lớn lên trước ống kính chương trình Keeping Up With The Kardashians từ khi còn rất trẻ. Dù vậy, cô lại là người khá kín tiếng trong đời sống riêng tư.

Một nguồn tin trong ngành giải trí chia sẻ rằng, sau khi phải trưởng thành quá sớm, việc ở bên Timothée mang đến cho Kylie một mối quan hệ lành mạnh, ổn định và ấm áp – điều cô hiếm khi có được trước đó.

Phong thái "cool" đậm chất New York của Timothée Chalamet được cho là đã chinh phục hoàn toàn nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản hơn 670 triệu USD.

Với Kylie, Timothée không phải là người mang đến những lời hứa lớn lao, mà là điểm tựa tinh thần. Cô là em út trong gia đình Kardashian-Jenner, làm mẹ ở tuổi 21 với con gái Stormi và sau đó có thêm con trai Aire với rapper Travis Scott. Sau khi chia tay vào năm 2023, Kylie và Travis Scott vẫn ứng xử văn minh trong việc cùng nuôi con.

Theo người thân, Timothée đã bước vào cuộc sống của Kylie như một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

"Họ rất hợp nhau vì cả hai đều có xu hướng suy nghĩ nhiều. Nhưng khi ở bên nhau, họ giúp đối phương vui vẻ và nhẹ nhõm hơn", một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Có lẽ vì thế, Timothée không gọi Kylie là "người yêu" trước đám đông, mà là "partner" – người đồng hành. Một cách gọi không phô trương nhưng đủ bao hàm sự tôn trọng và gắn bó.

Tình yêu không cần lời hứa cho ngày mai

Giữa thế giới danh vọng luôn biến động, nơi những mối quan hệ đến rồi đi nhanh chóng, câu chuyện của Timothée Chalamet và Kylie Jenner không phải là cổ tích, cũng chẳng phải lời thề son sắt.

Đó chỉ là một tình yêu đủ thật để nói lời cảm ơn giữa khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Đủ tử tế để không cần chứng minh.

Đủ bình thản để không lo lắng ngày mai ra sao.

Bởi đôi khi, tình yêu không cần cao sang hay hứa hẹn dài lâu. Chỉ cần mỗi khoảnh khắc bên nhau là thật lòng – thế là đủ.