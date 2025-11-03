Người đàn ông đang được nhắc đến họ Lâm, khoảng 40 tuổi, sống tại An Huy (Hồ Bắc, Trung Quốc). Trong bữa cơm tối gần đây, ông đột nhiên cảm thấy đau tức ngực dữ dội, sau đó đi kèm khó thở và toát mồ hôi lạnh, choạng vạng rồi ngã lăn ra đất. Ông Lâm được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện ngay lập tức, chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Đến thời điểm hiện tại, tuy ông đã thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn nằm trong phòng cấp cứu, chưa hồi phục ý thức.

Ảnh minh họa

Vợ của ông Lâm kể lại, hai ngày trước khi cơn nhồi máu cơ tim xảy ra, chồng mình đột nhiên cảm thấy đau răng vào buổi sáng, đến buổi tối xuất hiện thêm đau lưng. Thế nhưng, ông Lâm tặc lưỡi bỏ qua, cho là do trời trở lạnh, vài hôm là hết. Không ai ngờ, đó lại là những dấu hiệu báo trước của nhồi máu cơ tim khủng khiếp.

Người vợ cảm thấy vừa sốc vừa hối hận, chia sẻ câu chuyện để cảnh báo, mong không ai dẫm phải "vết xe đổ" của gia đình mình. Rất nhiều người khi nghe về 2 cơn đau ông Lâm gặp phải đều "lạnh sống lưng". Bởi nó quá quen thuộc, tưởng chẳng liên quan gì đến tim.

Những dấu hiệu nhồi máu cơ tim dễ bị bỏ qua, nhầm là "bệnh vặt"

Nói về trường hợp của ông Lâm, bác sĩ tim mạch Tô Quán Hoa tại Bệnh viện Liên hợp Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) cảnh báo: "Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng khởi phát bằng cơn đau ngực dữ dội. Nhiều người được trái tim báo trước bằng những tín hiệu rất mờ nhạt hoặc tưởng như chẳng liên quan. Có thể xuất hiện cách cơn nhồi máu cơ tim vài ngày, 1 tuần hoặc thậm chí là nửa tháng".

Theo giải thích của bác sĩ Tô, hiện tượng này gọi là đau lan chiếu (referred pain). "Trái tim, hàm, lưng và các bộ phận khác của cơ thể sử dụng chung đường dây thần kinh để gửi tín hiệu đau đến não. Khi cơ tim thiếu oxy và bị tổn thương, hệ thống thần kinh đôi khi không thể phân biệt chính xác nguồn gốc cơn đau, khiến cảm giác đau được chiếu tới các khu vực xa tim như hàm, răng, lưng, cổ hoặc cánh tay" - bác sĩ Tô nói.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Tô cũng nhấn mạnh rằng, cơn đau hay tức ở ngực vẫn lả dấu hiệu nhồi máu cơ tim điển hình. Tuy nhiên, bệnh còn gây ra các cơn đau và triệu chứng không điển hình khác có thể nhận biết như sau:

- Đau lưng dai dẳng: Cơn đau lan ra lưng, kéo dài và không thuyên giảm.

- Đau răng hoặc đau hàm: Cơn đau thường liên quan đến vận động hoặc gắng sức, không phải do sâu răng hay nha chu.

- Buồn nôn và nôn kéo dài: Thiếu máu cơ tim gây rối loạn chức năng tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn và nôn không giảm khi nghỉ ngơi.

- Cảm giác căng tức ở cổ họng: Đau rát hoặc thắt chặt ở cổ họng, có thể đi kèm tức ngực nhẹ.

- Đau ở vai và cánh tay trái: Cơn đau âm ỉ ở vai hoặc mặt trong cánh tay trái, có thể lan đến ngón út và ngón đeo nhẫn.

- Đau vùng bụng trên: Cơn đau dạ dày hoặc đau bụng trên không đáp ứng với thuốc dạ dày thông thường và liên quan đến hoạt động thể chất.

8 lưu ý để bảo vệ trái tim, phòng nhồi máu cơ tim trong mùa lạnh

Nhiệt độ giảm làm tăng nguy cơ mắc và trở nặng các bệnh tim mạch, nhất là nhồi máu cơ tim cả với những người khỏe mạnh. Vì vậy cần nhớ:

- Giữ ấm cơ thể: Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại và làm tim phải hoạt động mạnh hơn. Hãy giữ ấm đầu, cổ, tay, chân và tai, đặc biệt khi ra ngoài buổi sáng sớm.

- Ăn uống nhẹ nhàng: Ưu tiên thực phẩm ít muối, ít dầu mỡ và giàu chất xơ. Ăn quá no hoặc nhiều chất béo khiến máu đặc, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

- Uống đủ nước: Thời tiết lạnh dễ khiến cơ thể “quên” uống nước. Duy trì 6-8 cốc nước mỗi ngày giúp máu lưu thông tốt và giảm gánh nặng cho tim.

Ảnh minh họa

- Tập thể dục vừa phải: Không nên tập ngoài trời khi nhiệt độ quá thấp. Chọn các môn trong nhà như yoga, đi bộ chậm hoặc thái cực quyền, tránh tập quá sức.

- Ngủ đủ giấc: Ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim. Hãy ngủ đủ 7-8 tiếng để tim được nghỉ ngơi và phục hồi.

- Giữ tinh thần thoải mái: Căng thẳng kéo dài làm tăng tiết hormone gây co mạch và tăng huyết áp. Duy trì tinh thần lạc quan là liều thuốc tự nhiên giúp tim khỏe mạnh hơn.

- Tuân thủ điều trị: Người đang điều trị tim mạch phải uống thuốc đúng giờ, đúng liều, không tự ý ngừng thuốc dù cảm thấy khỏe. Việc gián đoạn điều trị có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim.

- Theo dõi sức khỏe định kỳ: Đo huyết áp, kiểm tra mỡ máu và đường huyết thường xuyên để phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa - yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim.