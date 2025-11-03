Bạn không có thời gian đến phòng tập nhưng vẫn muốn đốt mỡ và giảm cân mọi lúc, mọi nơi? Làm thế nào để tập luyện? Các chuyên gia quốc tế khuyên bạn nên áp dụng một phương pháp giúp bạn tập luyện mọi lúc mọi nơi mà không tốn một xu!

Leo cầu thang đốt cháy calo nhanh chóng! Các chuyên gia cho biết nó đốt cháy mỡ hiệu quả hơn đi bộ gấp 20 lần.

Lauri van Houten, Phó Chủ tịch Liên đoàn Chạy bộ Trên không Quốc tế, cho biết: Leo cầu thang có thể cải thiện sức khỏe và đốt cháy nhiều calo hơn, đặc biệt là những người nặng cân hơn sẽ có hiệu quả đốt cháy calo đáng kể hơn. Chỉ cần vài phút mỗi ngày là đủ. Các nghiên cứu cho thấy leo cầu thang đốt cháy lượng calo gấp 20 lần so với đi bộ trên mặt đất bằng phẳng và ngay cả khi xuống cầu thang, nơi cơ bắp cần phải dùng lực để làm chậm tốc độ xuống, cũng đốt cháy lượng calo gấp 5 lần so với đi bộ trên mặt đất bằng phẳng.

Sau khi nghiên cứu sâu về các hoạt động của con người như leo cầu thang, nhà sinh lý học Alberto Minetti của Đại học Milan (Ý) cho biết leo cầu thang là một hình thức tập luyện rất hiệu quả, nhưng cần chú ý đến "kiểm soát tốc độ", đặc biệt là đối với người cao tuổi và người mới bắt đầu. Leo cầu thang từ từ và chậm rãi cũng rất hiệu quả.

Ông khuyên, với người cao tuổi nên sử dụng tay vịn để tránh té ngã, vì nó cũng tác động đến các cơ ở cánh tay. Bằng cách này, các cơ từ tay đến hông và chân có thể được sử dụng, giúp tăng cường trao đổi chất tổng thể của cơ thể. Ông chia sẻ kinh nghiệm của mình, nói rằng trước khi leo cầu thang lên và xuống tầng ba của ngôi nhà, ông hít thở sâu vài lần để duy trì sự thoải mái, và sau đó cảm thấy sảng khoái!

Những lợi ích khác của việc leo cầu thang

Ngoài việc đốt cháy chất béo nhanh chóng, leo cầu thang còn có hai lợi ích khác: Bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện mật độ xương.

Leo cầu thang có thể giúp giảm cân và đốt cháy mỡ thừa. Kết hợp với những tác động tích cực của việc tập thể dục và giảm cân đối với huyết áp và kiểm soát lượng đường trong máu , nó còn cải thiện sức khỏe tim mạch và được coi là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế *Atherosclerosis* đã xác nhận rằng việc leo năm tầng cầu thang (khoảng 50 bậc) mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch.

Hầu hết mọi người đều cho rằng leo cầu thang rất mệt và do đó có lợi hơn. Tuy nhiên, đi bộ xuống cầu thang cũng có những lợi ích riêng. Mỗi bậc thang xuống dốc đều tác động đến xương bàn chân, kích thích sự hình thành các nguyên bào xương mới, rất hữu ích cho sức khỏe xương. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình người Nhật Mitsunobu Nakamura cho biết nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc đi bộ xuống cầu thang từ tầng sáu xuống tầng một hai lần một ngày, hai ngày một tuần, trong ba tháng có thể tăng mật độ xương lên 6%!

Leo cầu thang là một phương pháp tập thể dục dễ dàng kết hợp vào cuộc sống hàng ngày. Cầu thang có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng hạn như trong nhà, văn phòng, trung tâm thương mại và ga tàu điện ngầm. Ví dụ, người đi làm có thể tập thể dục bằng cách đi cầu thang bộ thay vì thang cuốn tại các ga tàu điện ngầm. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều chuyên gia tin rằng cầu thang là phòng tập thể dục thuận tiện nhất cho mọi người!

Tuy nhiên, giống như bất kỳ môn thể thao nào, leo cầu thang cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Bên cạnh việc bám vào tay vịn, di chuyển từ từ và chú ý đến dáng đi, bác sĩ y học cổ truyền Hàn Quốc Jung Se-yeon khuyên rằng khi leo cầu thang, bạn nên tiếp đất bằng toàn bộ bàn chân, giữ vai, lưng và hông càng thẳng càng tốt.

Ngoài ra, hãy đảm bảo đầu gối song song với bàn chân để tránh chấn thương bên trong đầu gối. Có thể cần đeo nẹp đầu gối để ngăn ngừa chấn thương. Motoaki Kobayashi, một huấn luyện viên thể thao cao cấp người Nhật Bản với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, cũng nhấn mạnh rằng khi xuống cầu thang, tránh khóa chặt đầu gối; thay vào đó, hãy gập đầu gối và thực hiện từng bước đúng cách để giảm căng thẳng cho đầu gối.