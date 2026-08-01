Ông Lý, 69 tuổi ở Trung Quốc, nhìn chung sức khỏe tốt, không có bệnh nền nghiêm trọng nào và có thể dễ dàng đi bộ, làm việc nhà hàng ngày. Một đêm nọ, trước khi đi ngủ, ông ngồi rất lâu và lướt điện thoại, uống nhiều nước ấm, rồi thức khuya trò chuyện. Vào rạng sáng, ông đột nhiên cảm thấy tức ngực và đau dữ dội, tim ngừng đập ngay khi đang đi tiểu đêm.

Mặc dù gia đình đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông vẫn không qua khỏi. Sau khi xem xét lại diễn biến sự việc, các bác sĩ kết luận rằng cái chết đột ngột của ông Lý không phải là một tai nạn, mà là một bi kịch do thói quen xấu về đêm kéo dài, tích tụ và gây tổn hại đến hệ tim mạch.

Nhiều người lớn tuổi rất chú trọng đến sức khỏe ban ngày nhưng lại bỏ qua khoảng thời gian nguy hiểm vào ban đêm. Ba thói quen xấu tưởng chừng như không đáng kể này lại chính là những nguy cơ tiềm ẩn, chết người.

Tại sao ban đêm lại là thời điểm có tỷ lệ tử vong đột ngột cao nhất ở người cao tuổi?

Nhiều người thắc mắc tại sao các tai biến tim mạch và mạch máu não thường xảy ra vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Ban đêm là thời điểm dễ bị tổn thương nhất đối với hệ tim mạch và mạch máu não của người trung niên và người cao tuổi, đồng thời cũng là thời kỳ sức khỏe suy yếu.

Khi ngủ, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại, tuần hoàn máu chậm lại và độ nhớt của máu tăng lên một cách tự nhiên. So với ban ngày, nguy cơ hình thành cục máu đông và tắc nghẽn mạch máu tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, vào ban đêm, hệ thần kinh giao cảm của cơ thể ở trạng thái chuyển đổi tích cực, khiến huyết áp và nhịp tim dễ bị dao động đáng kể, sự co giãn của mạch máu không ổn định, dễ dẫn đến các tình trạng cấp tính như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và rối loạn nhịp tim. Đối với người cao tuổi, độ đàn hồi của mạch máu giảm, và thường có các mảng xơ vữa nhẹ trên thành trong của mạch máu, khiến khả năng điều chỉnh của cơ thể kém hơn nhiều so với người trẻ tuổi.

Thói quen ngủ nghỉ đều đặn và hoạt động vừa phải vào ban ngày có thể làm giảm áp lực mạch máu, trong khi những thói quen xấu vào ban đêm có thể liên tục kích thích mạch máu, phá vỡ sự cân bằng của cơ thể, và theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tử vong đột ngột. Hầu hết các trường hợp tử vong đột ngột ở người cao tuổi đều có liên quan chặt chẽ đến hành vi không phù hợp vào ban đêm và không phải là không có dấu hiệu cảnh báo.

Nếu người già liên tục phạm sai lầm vào ban đêm, cơ thể họ có thể âm thầm trải qua ba biến đổi nguy hiểm đến tính mạng.

Việc lơ là chăm sóc sức khỏe ban đêm và thường xuyên có những thói quen xấu có thể không gây khó chịu ngay lập tức, nhưng sẽ dẫn đến tổn thương liên tục và không thể phục hồi, cuối cùng gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim mạch và mạch máu não.

3 thói quen xấu cần tránh vào ban đêm

Dựa trên những lời khuyên chuyên môn chung về việc duy trì sức khỏe tim mạch và mạch máu não cho người trung niên và người cao tuổi, không cần thiết phải áp dụng các phương pháp điều trị phức tạp để tránh nguy cơ tử vong đột ngột vào ban đêm. Chỉ cần tập trung vào ba biện pháp phòng ngừa cốt lõi, đơn giản và dễ thực hiện.

- Tránh ngồi lâu trước khi ngủ và thức khuya lướt màn hình. Hãy đặt điện thoại xuống và xem TV một tiếng trước khi ngủ, và tránh ngồi trên ghế sofa hoặc giường quá lâu. Đi bộ chậm rãi trong 5-10 phút để thúc đẩy tuần hoàn máu. Hãy chắc chắn đi ngủ trước 11 giờ đêm mỗi ngày và tránh thức khuya.

- Tránh uống nhiều nước hoặc ăn quá nhiều trước khi đi ngủ. Cố gắng uống càng ít nước càng tốt khoảng nửa tiếng trước khi đi ngủ để tránh đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, điều này có thể làm tăng gánh nặng cho tim. Ngoài ra, tránh ăn vặt đêm khuya và ăn quá nhiều để ngăn ngừa máu ứ đọng trong dạ dày và ruột, có thể dẫn đến thiếu máu cung cấp cho tim và não.

- Tránh kích động cảm xúc và hoạt động gắng sức trước khi đi ngủ. Không nên tức giận, cãi vã, hoặc xem video hay chương trình có nội dung kích thích trước khi ngủ. Không nên tập thể dục gắng sức như đi bộ nhanh hoặc giãn cơ. Duy trì trạng thái tinh thần bình tĩnh để cho phép các mạch máu thư giãn từ từ và giảm sự dao động của nhịp tim và huyết áp.

Nguồn và ảnh: Sohu