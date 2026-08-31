Nhiều gia đình vẫn có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi hôm sau hâm nóng lại. Tuy nhiên, tủ lạnh không thể biến thực phẩm đã để lâu thành an toàn tuyệt đối. Đặc biệt với người mắc bệnh thận, một đợt ngộ độc thực phẩm kèm nôn ói, tiêu chảy và mất nước có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ với truyền thông trường hợp một người đàn ông 65 tuổi, mắc suy thận mạn giai đoạn 3, phải nhập viện sau khi ăn món mì hải sản để qua đêm.

Theo bác sĩ, người đàn ông này ăn mì hải sản vào buổi trưa nhưng không dùng hết. Phần còn lại được đậy bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh. Đến tối hôm sau, ông lấy ra hâm nóng bằng lò vi sóng rồi ăn.

Chưa đầy 4 giờ sau, người đàn ông bắt đầu nôn ói dữ dội, tiêu chảy, rét run. Khi được đưa tới bệnh viện, huyết áp chỉ còn 75/45 mmHg, xuất hiện tình trạng sốc nhiễm trùng và tổn thương thận cấp. Ông phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực, thậm chí cần lọc máu trong khoảng một tuần.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo một quan niệm khá phổ biến: “Cứ cho thức ăn vào tủ lạnh là hôm sau ăn được” không phải lúc nào cũng đúng.

Tủ lạnh không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn

Nhiều người cho rằng chỉ cần nhanh chóng cho thức ăn thừa vào tủ lạnh thì có thể yên tâm để qua ngày. Thực tế, nhiệt độ thấp chủ yếu làm chậm quá trình phát triển của nhiều loại vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng.

Bên cạnh đó, việc hâm nóng lại thức ăn cũng không phải “tấm vé an toàn” tuyệt đối. Nhiệt độ đủ cao có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn đang sống, nhưng một số loại độc tố do vi khuẩn tạo ra có khả năng chịu nhiệt và không dễ bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình nấu lại.

Trong trường hợp trên, bác sĩ cho rằng món mì hải sản để qua đêm có thể liên quan đến sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh như Vibrio parahaemolyticus hoặc Staphylococcus aureus và độc tố do chúng tạo ra.

Đáng lưu ý, với người suy thận, tình trạng nôn ói, tiêu chảy kéo dài có thể gây mất nước, tụt huyết áp và làm giảm tưới máu cho thận. Đây là những yếu tố có thể khiến chức năng thận vốn đã suy giảm tiếp tục bị tổn thương.

5 nhóm thực phẩm không nên chủ quan khi để qua đêm

Không phải cứ là thức ăn để qua đêm thì chắc chắn phải bỏ. Nguy cơ phụ thuộc vào loại thực phẩm, thời gian để ngoài nhiệt độ phòng, cách làm nguội, nhiệt độ bảo quản và điều kiện vệ sinh khi chế biến.

Tuy nhiên, theo cảnh báo được bác sĩ đưa ra, có 5 nhóm thực phẩm cần đặc biệt thận trọng.

1. Hải sản đã nấu chín

Tôm, cua, nghêu, sò, cá và các món hải sản chứa nhiều đạm, độ ẩm cao và là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu bảo quản không đúng cách.

Đặc biệt, nếu món ăn đã để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài trước khi được cho vào tủ lạnh, việc hâm nóng vào ngày hôm sau không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi nguy cơ.

Với hải sản đã chế biến nhưng không chắc chắn về thời gian và điều kiện bảo quản, bỏ đi vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

2. Trứng lòng đào và các món trứng chưa chín kỹ

Trứng chưa được nấu chín hoàn toàn có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, trong đó có Salmonella.

Các món như trứng lòng đào, trứng ốp la còn sống lòng hoặc một số món trứng chế biến chưa chín kỹ càng cần được bảo quản và sử dụng đúng cách.

Đặc biệt, không nên để các món này ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài rồi mới cho vào tủ lạnh.

3. Rau trộn, salad

Rau sống và salad không trải qua bước nấu ở nhiệt độ cao nên có thể bị nhiễm vi khuẩn trong quá trình rửa, cắt, trộn, đóng hộp hoặc khi sử dụng.

Chỉ cần dụng cụ, tay người chế biến hoặc thực phẩm sống bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn có thể theo đó vào món ăn.

Vì vậy, với salad và các món rau trộn đã chế biến, nếu đã để lâu hoặc không chắc chắn về điều kiện bảo quản, đặc biệt trong thời tiết nóng, không nên cố giữ lại để ăn vào hôm sau.

4. Các món từ đậu nành

Đậu phụ, sữa đậu nành, đậu phụ khô và nhiều món chế biến từ đậu nành có hàm lượng nước tương đối cao. Nếu bảo quản không đúng cách, vi khuẩn vẫn có thể phát triển dù thực phẩm chưa xuất hiện mùi chua hay dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Vì vậy, không nên chỉ dựa vào mùi hoặc màu sắc để đánh giá thực phẩm còn an toàn hay không.

5. Rau lá xanh đã nấu chín

Rau bina, cải thìa, rau muống và các loại rau lá xanh cũng thường được xếp vào nhóm thực phẩm cần chú ý khi bảo quản qua đêm.

Một nguyên nhân được nhắc đến là các loại rau này vốn chứa nitrate. Trong điều kiện bảo quản không phù hợp, vi khuẩn có thể chuyển nitrate thành nitrite.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ ăn rau để qua đêm là gây ung thư.

Rau để qua đêm có gây ung thư vì nitrite?

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về thức ăn để qua đêm.

Các loại rau xanh tự nhiên đã chứa nitrate. Trong một số điều kiện nhất định, nitrate có thể được chuyển thành nitrite. Bản thân nitrite không thể được đánh đồng trực tiếp với một chất gây ung thư.

Trong những điều kiện nhất định, nitrite có thể tham gia hình thành nitrosamine và một số nitrosamine có khả năng gây ung thư. Vì vậy, không thể đơn giản kết luận rằng “ăn rau để qua đêm = ăn chất gây ung thư”.

Điều đáng quan tâm hơn vẫn là cách bảo quản thực phẩm. Rau xanh nếu được chế biến, làm nguội và bảo quản đúng cách không nên bị gắn mác “độc” chỉ vì để sang ngày hôm sau.

Một số nguyên tắc đơn giản có thể giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Cho thức ăn vào tủ lạnh sớm: Không nên để món ăn đã nấu chín ở ngoài quá lâu, đặc biệt trong thời tiết nóng.

Bảo quản lạnh đúng cách: Thực phẩm dễ hỏng nên được giữ ở nhiệt độ lạnh phù hợp, lý tưởng là khoảng 4-5°C hoặc thấp hơn.

Không nhồi quá nhiều đồ vào tủ lạnh: Tủ lạnh quá đầy có thể khiến khí lạnh lưu thông kém, làm nhiệt độ bảo quản không đồng đều.

Hâm nóng kỹ trước khi ăn: Thức ăn bảo quản lạnh cần được làm nóng kỹ trước khi sử dụng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng hâm nóng không phải lúc nào cũng loại bỏ được các độc tố chịu nhiệt. Không cố ăn khi không chắc chắn: Nếu không nhớ món ăn đã được để ngoài bao lâu, không chắc tủ lạnh có hoạt động ổn định hay thực phẩm có được bảo quản đúng cách hay không, bỏ đi là lựa chọn an toàn hơn.

Đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính như suy thận, ngộ độc thực phẩm có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn, vì vậy càng không nên đánh cược sức khỏe chỉ để tiếc một phần thức ăn thừa.