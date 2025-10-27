Người đàn ông họ Trương (51 tuổi, Trung Quốc) trở về nhà vào tối muộn sau khi kết thúc ca làm. Lúc này ông mới ăn bữa tối, sau đó đi tắm để cơ thể được thư giãn. Vợ ông Trương không để ý quá nhiều vì chồng thường xuyên tắm muộn và tắm lâu hơn vào mùa đông. Thế nhưng sau nửa tiếng, người vợ nhận thấy sự bất thường nên vội vàng kiểm tra. Kết quả, ông Trương đã tử vong. Bác sĩ kết luận ông bị đột quỵ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng của ông Trương, dù người đàn ông này trước đó vẫn khoẻ mạnh. Thứ nhất, ông tắm khuya sau 22h. Thời điểm này cơ thể dễ bị sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt khi trời lạnh. Thứ hai, ông tắm nước nóng quá lâu, có thể làm giãn mạch máu và hạ huyết áp đột ngột. Ngoài ra, ông Trương còn tắm sau khi ăn no, làm gián đoạn quá trình tiêu hoá của cơ thể, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt hoặc mệt mỏi.

Từ trường hợp của người đàn ông 51 tuổi, bác sĩ cảnh báo mọi người nên bỏ 3 thói quen sau khi tắm để đề phòng rủi ro:

Tắm đêm nước quá nóng hoặc quá lạnh

Vào ban đêm, khi nhiệt độ bên ngoài giảm đáng kể, chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường tăng lên. Tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh khiến cơ thể bị sốc nhiệt. Vì vậy, mọi người nên tránh tắm sau 11 giờ đêm, đặc biệt là vào mùa đông.

Nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể buộc cơ thể phải thích nghi bằng cách co thắt hoặc giãn nở các mạch máu. Co mạch làm tăng nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não hoặc co thắt động mạch vành đột ngột. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người bị có bệnh tim, dễ tăng huyết áp.

Với người trẻ, tắm đêm có thể dẫn đến co mạch, đặc biệt là khi dùng nước lạnh, gây cản trở lưu thông máu và gây đau nhức cơ thể, thậm chí là đau đầu mãn tính.

Các trường hợp đột quỵ nhẹ hơn và các sự cố khi tắm đêm ở người cao tuổi có thể dẫn đến liệt mặt ngoại biên, đau cổ và vai do tiếp xúc với lạnh, hoặc té ngã do chóng mặt, thậm chí dẫn đến tử vong.

Tắm khi bụng đói hoặc sau bữa ăn

Ở những người có bệnh nền tim mạch hoặc cao tuổi, người có bệnh lý nền khác, việc tắm ngay sau ăn có thể gây khó chịu, thay đổi huyết áp hoặc chóng mặt, từ đó gián tiếp làm tăng khả năng xảy ra tai biến. Sau khi ăn, bác sĩ khuyên mọi người nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tiếng trước khi tắm.

Trong khi đó, khi bụng đói lượng đường trong máu đang ở mức thấp. Tắm nước ấm có thể làm giãn mạch máu, gây ra tình trạng hạ đường huyết, dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu trong phòng tắm.

Tắm sau khi tập thể dục, lao động nặng

Sau khi tập thể dục, các mao mạch trong cơ thể đang ở trạng thái giãn nở. Nếu tắm ngay, nhiệt độ của nước tắm sẽ kích thích các mạch máu co giãn nhanh chóng, làm tăng gánh nặng cho tim. Người đang tắm có thể gặp các triệu chứng khó chịu như chóng mặt, tức ngực, thậm chí là tai biến.

Vì vậy sau khi tập luyện hoặc lao động nặng, mọi người nên nghỉ ngơi 20-30 phút, đợi khi nhịp tim và nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường mới nên tắm. Lưu ý người trung niên cao tuổi nên kiểm soát thời gian tắm trong khoảng 15 phút là tốt nhất.

Tắm đúng cách giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn cơ bắp, tuần hoàn máu tốt hơn. Tắm trước khi đi ngủ từ 1-2 tiếng bằng nước ấm được cho hỗ trợ ngủ ngon hơn, đặc biệt là người cao tuổi hoặc mắc chứng mất ngủ.

(Theo Toutiao)