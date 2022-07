Người đàn ông 49 tuổi chưa một lần có người yêu vì kén chọn cao đến mức công ty mai mối cũng "chịu thua"

Người đàn ông 49 tuổi quá kén chọn nên vẫn ế

Trong xã hội ngày nay, câu chuyện về những người đàn ông hay phụ nữ có tuổi nhưng chưa có người yêu chẳng phải hiếm. Nhiều trường hợp không kiếm được người yêu hay bạn đời do điều kiện của bản thân nghèo khó, số khác lại do quá kén chọn, bất cứ ai cũng chẳng khiến họ hài lòng nổi.



Bởi vậy mới nói, ban đầu mỗi người hãy tự nhìn nhận bản thân mình. Nếu như bạn đủ tốt thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu điều kiện của bạn chỉ ở mức trung bình, không lý tưởng về mọi mặt thì hãy chú ý hơn trong việc đưa ra điều kiện cho đối phương. Đừng bao giờ đưa ra yêu cầu với bạn trai bạn gái quá mức hoàn hảo trong khi bản thân lại chưa đủ chu toàn.

Câu chuyện của của người đàn ông họ Lâm, 49 tuổi tại Hà Bắc (Trung Quốc) khiến người ta phải chú ý. Theo đó, đã ở tuổi U50, anh Lâm với chưa có một mảnh tình vắt vai. Đến hiện tại, anh vẫn không ngừng tìm kiếm nữ thần trong lòng.

Gia đình, bạn bè người thân cũng nhiều lần giới thiệu mai mối cho anh Lâm nhưng chẳng bao giờ thành công. Bất cứ buổi hẹn hò nào cũng dừng lại ở con số 1, không thể xúc tiến thêm. Lí do là bởi anh Lâm quá mức kén chọn.

Anh Lâm có yêu cầu cao với việc tìm bạn gái.

Bản thân thì bình thường song anh Lâm yêu cầu rất cao với phái nữ. Dù nhiều lần bị các cô gái nói thẳng rằng anh đừng mơ mộng nữa song anh Lâm chẳng quan tâm, cho rằng mình cần tìm đối tượng khác tốt hơn nữa.

Hiện tại, anh Lâm đang sống với bố mẹ. Mẹ anh rất thật thà và hiền hậu. Người đàn ông này tuy cũng có tuổi nhưng vẫn có mẹ phục vụ toàn bộ từ việc giặt giũ nấu ăn. Cuộc sống của anh cơ bản là duỗi tay mặc áo, ăn cơm mở miệng chứ chẳng bận rộn hay vất vả gì.

Khi được hỏi điều kiện về bạn gái, anh Lâm tiết lộ mình muốn đối phương có nước da trắng, chân dài, dịu dàng chu đáo và thu nhập hằng năm ổn.

Anh cho biết mình rất coi trọng cơ thể con người, đối với cơ thể người có những yêu cầu nhất định. Bởi vậy, phụ nữ không đạt yêu cầu của anh thì rất khó tiến tới.

Gia đình anh sốt ruột nên tìm đến công ty mai mối, thuê luôn một người mai mối chuyên nghiệp phụ trách cho chuyện của anh Lâm. Phía công ty mai mối cũng rất nỗ lực song mãi chẳng có kết quả.

Yêu cầu của anh quá cao khiến cho đến bây giờ hẹn hò đến lần thứ 7 nhưng chưa đối tượng nào khiến anh ưng ý.

Điều kiện cao đến mức công ty mai mối cũng bó tay

Có một lần, anh được giới thiệu cho cô gái kia. Cả hai bên ngoại hình vô cùng tương xứng. Tuy nhiên trong buổi gặp đầu, cả hai chỉ nhìn nhau mà chẳng nói được mấy câu. Lúc đó người mai mối cho anh cũng đi cùng, anh quay sang nhận xét về cô gái. Anh cho rằng cô gái hơi nhợt nhạt, mặt già nua, gầy gò và người không có đường cong.

Người mai mối bối rối nói rằng cô gái rõ ràng trẻ trung hơn anh nhiều, tại sao lại chê bai như thế. Anh Lâm nói lại rằng mình không thích đối phương. Hiện tại anh chẳng thể nào vui nổi bởi chỉ muốn nhìn ngắm các cô gái đẹp thôi. Ngay lập tức, cô gái kia tức giận vội vàng bỏ đi.

Thấy anh Lâm quá kén chọn, người mai mối này đã giới thiệu tiếp vài cô khác nhưng cô nào cũng thế, anh đều có lí do để chê bai.

Cuối cùng, người mai mối hỏi thẳng anh Lâm yêu cầu thế nào về đối phương thì anh đáp: "Da trắng, ngoại hình thanh tú, cao khoảng 1m62, đường cong đẹp, khí chất hơn người".

Nghe thấy vậy, nhân viên mai mối này đã cố gắng tìm một vị khách cho anh Lâm. Đó là cô Lý. Điều kiện cô Lý tốt về mọi mặt, có thể coi là khá ưu tú. Ban đầu, cô nhân viên nghĩ rằng buổi hẹn gặp mặt sẽ thành công ai dè khi biết cô Lý hộ khẩu nông thôn thì anh Lâm mất hứng hẳn, chẳng thèm đến.

Anh Lâm vẫn độc thân dù sắp 50 tuổi.

Vì nhận tiền thuê rồi nên phía công ty mai mối đã rất cố gắng kết nối khách nữ cho anh Lâm. Anh ta cũng vài lần đi hẹn hò nhưng không có ai khiến anh rung động. Cô thì da xấu, cô thì đường cong cơ thể không rõ ràng. Các buổi hẹn kết thúc một cách nhanh chóng.

Người mai mối cảm thấy anh Lâm quá cố chấp về chuyện đường cong cơ thể nên đã hỏi yêu cầu rõ nhất. Anh đưa ra một cuốn tạp chí và so sánh từng người một. Hóa ra, người đàn ông này muốn tìm một người phụ nữ hoàn hảo không chỉ mặt đẹp mà vóc dáng cũng phải đầy đặn chỗ nào cần to thì to, cần thon thì thon. Và chính bởi thế, phía công ty mai mối cũng phải bỏ cuộc, chẳng cố gắng nổi nữa. Anh Lâm 49 tuổi vẫn đang độc thân, chờ người hoàn hảo của mình.

Lựa chọn bạn đời kỹ càng cũng không sai. Suy cho cùng, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người. Nếu chọn ngẫu nhiên rồi kết hôn thì có thể cuộc sống sau này sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn và xích mích. Ví dụ tính cách, sở thích khác nhau thì quan điểm cũng khác, gây nên hỗn loạn trong nhà.

Tuy nhiên nếu như đối phương không tệ về mọi mặt, điều kiện của bản thân cũng ở mức thường thì đừng quá mức kén chọn. Bạn phải biết mình ở đâu, vị trí của mình thế nào. Chọn bạn đời thì nên đề cao sự phù hợp chứ đừng theo đuổi sự hoàn hảo.

Theo Daydaynews

